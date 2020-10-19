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想法不受限 改變產業新風貌 撼動室內設計界的小女人

聯合新聞網 / 卓越
作為公司的領導者，孫因將廣告人的性格帶入了室內設計。
作為公司的領導者，孫因將廣告人的性格帶入了室內設計。

隨著台灣經濟起飛，帶動了建築與室內設計的發展，原為大眾傳媒科系畢業，並從事廣告企劃的孫因，遇見了影響她未來人生方向的貴人──國內海歸派設計師譚國良老師，也讓孫因逐漸愛上這行，至此一路走來三十年，從未想過放棄。從二○一四年上任台北市室內設計裝修同業公會理事長開始，締造了室內設計產業許多驚人事蹟，改變了產業樣貌！

【文．陳怡瑄　攝影．賴壽山】

已故室內設計名師譚國良常常提醒室內設計從業人員要用心去體會，做出有溫度的設計，台北市室內設計裝修商業同業公會理事長孫因謹記他常說的一句話：「千萬不要over design」！

面對未知　闖入新天地

孫因在一九八七年進入設計群公司，回想初心，她笑著說：「沒想到進去後，非常喜歡這個行業，每天都在學習新的事物，就這樣一路做下來了。」一九九○年創立天風設計，作為公司的領導者，孫因將廣告人的性格帶入了室內設計，要求設計同仁開會時要先提出自己的看法，並提出問題挑戰專案設計師，再由資深設計師評估實施的可行性，企圖讓每一位設計師能快速成長，養成解決問題的能力，同時讓每件作品注入新的創意得以擁有空間獨特性。

多元、跨界學習才是王道

面對市場的快速變遷，孫因表示，作為一位設計師要比一般人更為敏銳、求知慾強！同時多元學習來增加自己的閱歷、開闊視野，並將所見所聞的新知學以致用，方能帶給客戶更好的生活品質。孫因認為一個好的室內設計師不該侷限在單純的空間設計，除了色彩、燈光、建築、景觀等，也要懂得品味生活。

孫因推薦自家員工欣賞音樂會、歌劇、國劇或歌仔戲表演，其實當中大有學問，現今各式的表演大多都結合了數位科技，燈光和舞台視覺效果有嶄新的美學表現！雖然表演只有一、兩個小時，但整個舞台布置卻要以最有限的預算來高效呈現，讓演出者得以透過表演及畫面傳達戲劇最佳效果，「那才是室內設計要學習的最高境界！」

讓台北設計走向世界

世界設計綻放台北

二○一四年，孫因以第一位女性設計師接任台北市室內設計裝修同業公會（TAID）理事長，同時也是全國最大公會，目前擁有一千八百多家會員，上任之初她提出要舉辦三千人以上的室內設計國際論壇，為台灣室內設計產業注入新的能量，讓台灣設計師能躍上國際舞台，當時亞洲從沒人舉辦過此盛大的設計活動，更遑論策展單位預估下來的費用達千萬元！孫因堅信自己要走的路，說服了會內幹部們共同去籌募資金，獲得數家企業認同並襄助，於是第一場室內設計國際論壇─城市相對論／旅．台北終於實現，當時兩天論壇十一位國內外講師締造了四千多人的參與，此事震驚了整個亞洲室內設計業！也掀起了國內外紛紛舉辦各式論壇活動。

爾後，孫因於二○一六年榮任亞洲城市聯盟創會主席，奔走於亞洲各個聯盟城市國際交流，祈能為華人設計圈建立更緊密的會員服務及資訊交流，二○一七年孫因再度連任TAID第十六屆理事長，並更上一層樓代表室內設計產業進入台北市商業會擔任常務理事暨產業發展主委，為更多的產業服務。

如今二○二○年即將卸任的她表示，過去總有人說她非本業從事室內設計而認為她不夠專業，既使她非常努力學習，也擁有從業三十年經驗仍有所遺憾，所以她要先完成她在大同大學的設計科學研究所博士學位。

秉持善念力量　不向命運低頭

曾經家逢變故的她，沒有被現實擊敗，反而更努力地走出一片天地，她說：「人生總有許多不盡人意的事，既然發生了是上天給的考驗！剛開始我也心痛地爬不起床，數周後我思索，與其悲傷沮喪，不如行善將功德迴向給自己心愛的人，因此決心將餘生投入公益志事多做利他活動，我發現越幫助別人越是讓自己更有力量站起來！」如今孫因也經常到各個社團去分享這樣的入世修行法門給他人。身為新一代的獨立女性，孫因更讓人佩服的是越挫越勇的心境。在職場或社團裡即使來者不善，她也能以柔克剛去勇敢解決問題，使孫因，這個曾經撼動室內設計界的小女人，不管在設計抑或人生每一步都走得更加堅定而執著。

卓越雜誌2020.10號414期
卓越雜誌2020.10號414期

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