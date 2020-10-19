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生命的告白是惜福—豐哥的轉彎哲學

聯合新聞網 / 卓越
田定豐熱愛自然生活。
田定豐熱愛自然生活。

看種子音樂創辦人田定豐築夢踏實的精采人生。

【文．何子涵　圖．田定豐提供】

從鐵工廠到新聞採訪，田定豐過去用撰寫出色的音樂記錄，讓主管破例錄取；翻遍報紙下苦功，讓當年台灣歌星陳淑樺接受採訪，因他清楚唯有存好裝備，才能迎接勝仗。他的勇於挑戰與超強直覺，闖出專屬的「音樂線」。  

田定豐今年出版《豐蔬食》銷售成績亮眼。
田定豐今年出版《豐蔬食》銷售成績亮眼。

「炸醬麵兩吃」和「殺豬公」的日子 

「知道自己要往哪裡走，也知道為何要拼命，那現在付出都是值得的」他滿是驕傲地說。

二十一歲那年，田定豐為了進入滾石唱片竟答應僅有一萬四的月薪。拋棄了五萬優薪，卻仍感到快樂的他，在外人眼中無疑是個「夢想傻瓜」。

扣除房租五千元，讓僅剩九千元生活費的他吃足苦頭，他常常得祭出省錢法寶—「炸醬麵兩吃」，將一塊炸醬麵體分成兩部分，一部份乾吃勉強充飢，晚上再將剩下部分沖熱水變成湯麵。最艱難的日子，他將手中僅剩零錢拿去公共電話撥打求助專線，靠朋友用「豬公」救援，度過挨餓時光，這樣胼手胝足的日子，田定豐說起仍是激動萬分卻也甘之如飴，正因有深刻辛苦的歲月，讓他見證親友扶持的珍貴，也看見自己為所愛的堅持，有著明確目標讓他終能正面迎接挑戰。

企圖心能成就大事

昔日滾石工作標語「我在滾石，我很重要」是田定豐當時的中心思想，從小助理到平面宣傳，再到執行主管，但對工作有獨到見解的他，毅然選擇轉職去點將唱片，他參與行銷企劃和宣傳，讓張清芳、江蕙和優客李林等熱門明星唱片專輯大賣，銷售成績卓越。

「你有多大企圖心，你就能成就多大的事」不畏環境改變是田定豐持續成功的原因之一。

踏入唱片公司第三年，田定豐求新求好的心態未曾改變，為擴展唱片生涯的範疇，又開始了他的「跳公司模式」，來到了他的第三個東家—巨石唱片，他首遇甫從軍中退伍的張信哲，看見有「當兵魔咒」的他正面臨形象撞牆的窘況，轉型伴隨風險讓公司傷透腦筋，但田定豐大刀闊斧打造張信哲，拿掉文青眼鏡，聘請才子李宗盛操刀其作品，讓「愛如潮水」成為家喻戶曉的發燒金曲。對他來說，唯有突破才能創造機會，這時他已身經百戰，在二十六歲時便成立「種子音樂」公司，並領進情歌王子張信哲，使「寬容」一曲創下亞洲區兩百萬銷售奇蹟。

失去後才能重生

二○○○年產業面臨變革，唱片市場從實體轉虛擬，田定豐遇上職涯首次挫敗，轉型困境和多方投資失利，讓他陷入自責循環，每日得依靠七粒安眠藥才勉強入睡，身心憔悴的他無所適從，一度想結束自己生命。

直到某日，他遇上人生最離奇的一次意外。一家夜店，一個素昧平生的人給了一張紙片，田定豐吞下後， 便不省人事，後來他的靈魂竟抽離肉體，「我當時看見我離開我身體，看見舞池許多跳舞的人，但沒人聽見我，沒人看見我，我想我是死掉的，我變得輕盈且飄盪，開始拼命掙扎，四處黑暗令我驚慌，直到看見光亮處便直覺地飄去，那裏有尊佛像，有漫天祝禱經文，悲傷油然而生，我便含淚跪下了」。

一場虛幻中卻帶有真實的「靈魂出竅」，讓無神論的田定豐清醒後，主動前往廟宇參拜，所見經文與神像竟與當時所見如出一轍，種種的一切讓他有所悔悟，心中充滿感恩，他告訴自己，如果連神靈都在提點我，我有甚麼資格放棄？

田定豐出版 《豐和日麗》是本富有情感的攝影詩集。
田定豐出版 《豐和日麗》是本富有情感的攝影詩集。

劫後的「豐」滿生命

重新出發的他從大陸市場發現商機，有感線上音樂已蓬勃發展，唱片被迫轉型與市場接軌，他認為「藝人」也是一項產品，需要投資包裝，在台灣線上市場尚未明朗時，田定豐洞燭先機，除了在台北培育藝人與維護作品品質，他也讓大陸北京公司同步運作，雙管齊下的穩健經營，二○○三年再度讓種子音樂復甦，注入新血，簽下了創作歌手吳克群，往後的十年，田定豐精準行銷，將種子音樂帶入新的品牌銷售高峰，轉手為他人經營時共已簽約二十三位歌手，年產值達三億「種子」儼然已成可擋風雨的大樹。

斜槓人生也在田定豐身上體現，他從未預設立場的實踐理想，相信有行動就有收穫，努力追求自我價值，讓他信手拈來皆能有所成就，出版了攝影作品包含《豐和日麗》系列；講述職場所學收穫的《紛轉命運的六十六個關鍵字》；《豐台灣》、《趨光歲月》和今年甫出版的《豐蔬食》等九本書籍皆是書店的暢銷經典，時常與讀者分享他人生看盡的百態與曲折，鼓勵受虐兒童，替社會出分心力，也是田定豐想完成的夢想之一。

廣推地球永續與簡約生活

田定豐提及，今年恰是他蔬食生活的第二十年，數年前的他在大陸青海省的廟宇沉澱，意外發現蔬食竟漸漸恢復了他失調的免疫系統，也讓憂鬱症無藥而癒，「蔬食是我一個自然生活型態，我想改變大家對宗教素與素食者營養不足的誤解，奧運選手的素食者更是不勝枚舉。」他說。

地球極端氣候來臨，環保議題當道，他認為快速救地球的行動就是吃素，因牛隻身體排放的氣體，遠比十輛汽車排放的二氧化碳來得多；一小份牛肉漢堡，供養牛隻所需飲用竟達人類二十天份的洗澡用水。無肉飲食並不傷及身體，還能守護家園，我們為何不嘗試呢？

VEGAN風潮近年在台灣掀起旋風，田定豐評鑑台灣蔬食餐廳，親身品嘗多家餐廳蔬食料理，他期望能讓葷食者藉由嘗試美味蔬食，進而欣喜接受蔬食，潛移默化地改變飲食模式，推廣美好的蔬食生活體驗。

未來，田定豐依然有夢，他積極籌備多方健康生活服務，透過整合蔬食飲食、水晶療癒冥想和各項健體活動等，成立工作坊，希望改變現代人許多文明病症，調整腳步與呼吸，能從內而外的能享受生活，一同打造舒適且身心富足的人生旅行。

卓越雜誌2020.10號414期
卓越雜誌2020.10號414期

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