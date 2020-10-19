用畢生精力愛地球 發展環保綠能永續經營

力麗集團董事長郭銓慶有個夢想：他要用畢生精力，來愛台灣這塊土地……作為一位成功的經營者，郭銓慶投入環保事業，努力編織著生命的理想，以實現全人類與地球共存共榮的永續目標。

【文．陳怡瑄 攝影．Harry】

力麗集團自一九七五年成立至今，朝多元化發展，從第一家紙印花廠，跨足合纖、紡織、貿易、建設、環工、能源、觀光及科技等事業；由於全體員工的同心協力，不僅穩定成長，且不斷的突破佳績，更奠定企業永續經營的雄厚基礎；爾後，郭銓慶將繼續秉持集團精神─勤儉、篤實、積極、創新的理念回饋社會。

始終堅持「質量與信譽第一」

順應時代變遷環保意識逐漸抬頭，走過四十五個年頭，隸屬於力麗集團的力麒建設從營建為出發點，積極尋找事業的新天地，觀光休閒以及環保、能源工程，成了事業的另一片天。

郭銓慶很早便注意到環境的重要，二○○四年成立了「山林水環境工程」公司，初期辦理污水處理相關工程，逐步發展至土壤整治、再生水處理工程。在山林水組織逐漸完善之際，目前的階段是邁向循環經濟的領域發展，更朝「綠色能源」邁進一大步，大力投資天方能源科技股份有限公司（以下稱天方公司），專注於太陽能電廠及各類綠色能源，善用可循環的地球資源，期能成為永續經營的企業。

郭銓慶表示，目前力麗集團在能源科技這塊領域投注很大心力，積極投資優良電廠。他始終堅持「質量與信譽第一」為永續經營的宗旨，以科學的管理手段，創新的技術能力，不斷深化改革、創新機制、適應市場並全面性地發展。

再生能源不是夢

看好明年展望未來

目前天方公司有十六個營運中或興建中的太陽能光電廠，分布於新北市、桃園市、雲林縣及屏東縣等地，這些電廠多興建在住宅、廠房、畜舍及衛生掩埋場之上，以利土地有效複合利用、降低室內溫度節省空調能源消耗。天方公司的發展策略是朝南台灣日照充足區域開發及經營較大型太陽能光電廠為目標。加上力麗集團殷實及熱心公益的實力與形象，目前土地資源取得順利，再輔以自費設置升壓站，以克服台電既有饋線不足之問題，預計在明年上半年即可達成50MW電站電業籌設目標，並朝首期目標100MW邁進。天方同時也於其他地區的案場準備開發推展，可以說天方對發展能源事業已蓄勢待發，未來一片看好。

台灣綠色電力股份有限公司（以下稱台灣綠電公司）目前由天方公司代為管理，於二○一八年通過取得政府所規劃三十六個潛力風場之第28號風場（即—海峽離岸風場）的環境影響評估審查。

海峽風場位於彰化縣芳苑鄉外海離岸約一四．二公里，最大開發面積約九八．三平方公里，開發設置容量500MW。預計明年Q2或後年Q2政府擬進行的第三階段區塊開發競爭，台灣綠電公司已做好充足準備，除與國內廠商結合提升產業國產化，並與國際上有經驗廠商結合優勢共同合作，全力爭取第28號海峽離岸風場及其他潛力離岸風場區塊，以響應政府能源政策。

山林水環境工程總經理吳人傑表示，目前的階段是邁向循環經濟的領域發展，更朝「綠色能源」邁進一大步。

給地球一片清淨海

然而郭銓慶並不滿於現狀，更為環境保護而盡力，進而投資清淨海生技公司（以下稱清淨海），致力於開創、研發、製造對環境零衝擊的清潔用品，專注於製造天然、有機、環保標章認證的綠色清潔用品。「清淨海」為核心自有品牌，其他品牌項目則有十一種、超過一四○種規格的環保標章產品。

其中環保洗衣粉、廚房清潔劑、洗手乳等是台灣市場上少數有環保標章認證的產品，具有獨佔及指標性的競爭優勢。產品全成分不僅送至SGS檢驗合格之外，更符合國家與環保標章之最高標準，同時也是台灣第一領先業界，一舉獲得環保署開放的九支品項，現清淨海為全台灣獲得最多洗劑類環保標章之工廠與品牌，二○二○年更榮獲SNQ國家認證標章。

清淨海「利他」的堅持，以低泡性、九十五％以上高生物分解度，不污染河川，使人類在使用之餘更能給地球一片清淨海，而清淨海正是符合郭銓慶所秉持的理念，因此更為支持。

「愛台灣」是很多人的口頭禪，可是到底要怎麼「愛」自己的土地家園，人人有不同的想法與行為。正如同郭銓慶的理念「維護環境是一項最值得投資的事情，對環境有利的事情，都值得去做。」領導力麗集團了解與探討土地的真面目、社會的真樣貌並確實實踐環保，期望的不僅是為人民，更為了我們所居住的台灣、甚至地球能夠永續發展而做出最大的努力！