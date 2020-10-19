瑩聯集團何錦榮紫砂藝術展乾坤 創建傲視全球的製刷產業王國

南台灣漁鄉燦爛的陽光與拂面的海風，瑩聯企業集團董事長何錦榮成長的童年記憶；足球曾是年少追逐的夢，一度入選國家代表隊，成為左營國訓中心第一批進駐的選手；然而，運動健將的終極發展並無法滿足何錦榮對未來的渴望，他毅然轉換跑道，從鋁廠業務到自行創業、建廠，事業跟著台灣工業同步起飛，共創奇蹟！而親情的支持，以及紫砂藝術的薰陶，更成為他事業的助力與明燈，持續書寫台灣傳統產業傳奇！

【文．翁雅蓁 圖．孫玉璞】

刷子，是我們周遭再也熟悉不過的物品，但造訪瑩聯股份有限公司（UNION BRUSH-EANG LIAN CORP.）之後，才知道原來刷子可以如此精密、如此專業、如此多元，功能如此之大！主要供應各式工業用刷的瑩聯企業集團，為工業用刷之專業設計製造廠、擁有自有品牌，從尖端科技到民生器用，從幾毫米到一貨櫃僅能運載兩支的各種尺寸，為一切工業製造提供不可或缺的必然配備，產品應用於各行各業，至鉅至微，無所不在！創辦人何錦榮發揮創意與魄力，致力於技術、管理的研發，同時開啟企業運作新思惟，將傳統製刷產業推向國際舞台，讓世界都看見「MIT」的驕傲！

瑩聯企業集團董事長何錦榮從鋁廠業務到自行創業與建廠，事業跟著台灣工業同步起飛，共創奇蹟！

創業建廠 製刷王國

出生於高雄茄萣的純樸漁鄉，熱愛足球運動的何錦榮，年少時曾入選國家代表隊，追逐運動員的最高榮耀，但愛好闖蕩的他在圓夢後，決定轉換跑道，到台灣鋁業從事業務工作；由於公司正值草創期，從設備的發包、採購、組裝到試俥，何錦榮全程見習，謙和、好學的態度亦贏得到前輩的指導與照顧，具備機工專長的他，因此衍生創業建廠的概念。

時逢台灣工業起步，五金外銷前景看好，為了照顧生病的父親而辭職返家的何錦榮，便與友人合夥開工廠，並鎖定砂輪機刷具作為市場利基；他認為，傳統製造業的發展勢必從五金開始，而刷子更是砂輪機的基本配件，營利可獲保證！

然而，創業之路並非坦途。工廠營運第四年，爆發世界石油危機，台灣景氣大受影響，導致大半年都陷入半停工狀態；不過，儘管處境艱難，何錦榮未曾想過放棄，只是謀求突圍之道；於是，他走訪台北世貿中心，鎮日查閱各國黃頁資料，蒐集並發函多家國際廠商，請求提供型錄資料。在國外，刷子既是消耗品，又是物件表面處理的必備工具，各國廠商的回應超乎預期，種類之繁、規格之多，令他大開眼界，也從中看到無限商機！

何錦榮便在台北世貿設櫃，蒐集各國廠商名片資訊，同時盤算未來走向，花了整整一年時間做好準備：「縱使製刷產業大有可為，倘若想要走得寬廣久遠，勢必突破舊有格局，採取國際行銷路線。」一九八五年（民國七十四年），「瑩聯」落腳家鄉高雄茄萣，並推出自我品牌「Union Brush（優利牌）」，憑藉著「庄腳人的刻苦踏實」，以及運動員的鬥志耐力，何錦榮積極建立自動化生產線，把握外銷訂單，一步步建構他的製刷產業王國。

創新經營 與眾不同

昔日台灣貿易外銷訂單大都來自美國，採購量大且品項單一；迥異於美國的貿易模式，日本則採高單價、高規格的差異化營銷路線，有著近乎挑剔的品管要求，台灣業者大多敬謝不敏。瑩聯創立第二年，有日商前來尋求合作，拋開成本考量，基於資本財力和風險控管等因素，且抱持學習投資的觀念，何錦榮選擇與日商合作，走上一條與眾不同的路。

在合作生廠過程中，日方所提供的技術資訊，對新創立的瑩聯幫助甚大，尤其「少量多樣」概念的導入，更奠定了公司「客製化」的服務優勢，在原有規格化的生產線之外，又開發出為客戶機具功能量身打造的技術服務；雖然此項投資成本高，但風險低、穩定性強，而且可以不斷墊高企業競爭門檻，取得業界領先的龍頭地位。

瑩聯企業採取「品牌行銷」和「客製化服務」的雙線策略，不僅開闢了寬闊的通路市場，也讓刷具的功能與價值發揮得淋漓盡致；為提供優質的產品，瑩聯除了致力於品質精進、研發創新，更與德國技術合作，研發出動力刷、板槽刷、輪軸刷、專業刷和精密刷等系列產品。

二○○三年，合作多年的德國客戶有意進軍大陸市場，力邀瑩聯合資到對岸設廠，最後反倒在何錦榮的分析說服下，轉投資台灣，共同成立瑩聯德台公司，專業生產高科技合成纖維輥輪，行銷亞洲且成為唯一具備生產與技術服務的公司；而透過德台合作，瑩聯亦得以接軌國際，加速技術的晉級提升。

專業分工 卓越經營

二○○四年，為配合興起的台灣液晶面板產業市場需求，瑩聯建置無塵室作業環境，設立瑩聯精密公司，專業生產TFT-LCD液晶半導體面板清洗刷、精密工業和科技業用刷。由於瑩聯產品系列涵蓋範圍廣，何錦榮決定予以專業分工，原瑩聯公司架構下的輪刷事業部，獨立成瑩聯輪刷公司，專業供應鋼鐵業用的大型軸刷和研磨用刷。瑩聯企業四個子公司人事、財務運作獨立，不僅應變快、彈性高，相對也凝聚內部向心力。

曾面對台灣產業外移風潮，何錦榮仍選擇留守台灣，同時尋求突破現況、強化競爭力；在台灣站穩腳步之後，他亦將成功經驗複製到海外，由亞洲而至全世界；且積極開闢通路，在大陸、泰國等地設立廠站，組裝半成品供應當地企業，而此作為恰符合日後政府南向政策，足見何錦榮的眼光前瞻獨到。

而第五廠的興建，也讓瑩聯展開新一波創意轉型，由單純接單生產進階到倉儲式通路管理，更加穩定客源和服務品質。

卓越的企業經營成績，讓何錦榮於二○一一年榮獲成功大學八十週年「金舵獎」的肯定。二○一二年，何錦榮更從千餘人中脫穎而出，獲得「第一屆中華中小企業菁英領袖獎」，由時任總統馬英九先生於總統府接見；他回憶起這項殊榮，始終不忘總統府綠廳壁面上懸掛書法家陳雲程的狂草遺墨，所書為明代呂坤的《呻吟語》摘錄，其中「聖人之道，太和而已」八個字映入眼簾，彷彿醍醐灌頂，成為終身執念，特意敦請篆刻書法名家薛平南教授書寫珍藏於「錦燕堂」中。

紫砂藝術 企業永續

瑩聯集團企業總部位於台南市安平工業區，由名建築師毛森江設計，展現細膩的清水模建築之美，內部環境優雅，瀰漫幸福企業氛圍，值得玩味的是，幾乎每層樓都備有泡茶設施、茶具器皿。何錦榮笑道，早年和日人做生意，養成泡茶的習慣，進而品茗茶香、研習茶道，更是愛上紫砂藝術，成為藏家，堂號「錦燕堂」。

從自己和妻子名字各取一字命名「錦燕堂」，可見夫妻倆的好感情！精通財務的夫人何黃秋燕不僅是何錦榮事業的好幫手，也為他生下兩位優秀的公子，得以克紹箕裘，亦全力支持他的收藏愛好、挹注公益事業、陪同宗教尋根，兩人心靈上的契合更不在話下，堪稱神仙伴侶。

一提起收藏的紫砂藝術品，何錦榮如數家珍，眾多夢幻逸品令人讚賞不已，他也不吝惜出版《錦砂燕賞：錦燕堂藏紫砂器》一書，與眾人分享多年收藏的成果。

潤澤具韌性的紫砂，質樸低調，恰與何錦榮個性契合。細撫紫砂茶壺，泡好茶，一位馳騁商場的傑出企業家，在茶香中靜心思量，運籌帷幄，帶領集團逐步實現願景，邁向永續經營的未來！