三個月毀大陸三十年布局 兩岸唯一開戰理由?

新冠肺炎僅用三個月，浪費大陸三十年布局，有「總加速師」之稱的習近平，提出的「中國夢」恐難實現。

【文．葉怡君 攝影．溫偉廷】

剛接受完法國國家廣播電台、世界日報專訪討論兩岸議題，長年研究兩岸關係法國學者高格孚（Stéphane Corcuff）稍坐下喘口氣後便說道：「疫後的歐洲無論是政府、媒體或者民眾，比較關心台灣及兩岸局勢發展，某些過去原本根深蒂固意識形態，也因為疫情而開始有所改變。」

歐「親中」主流退燒

一直以來歐洲公共論壇將「親中」視為主流，「反中」則被歸類為守舊派。高格孚指出，大多數的歐洲政商界將地緣政治過於簡單化，重視貿易卻忽略「政治價值」的重要性；過去他就曾提醒，「短視近利的決策終將付出龐大的代價」，卻始終未獲重視，但從義大利單方面與大陸簽署包括「一帶一路」合作諒解備忘錄等多份合作文件，脫離歐盟共同決策給了歐洲民眾、媒體及政界在疫情發生前之警醒。

當新冠肺炎爆發，大陸駐外使節以強硬且激進的言論辯駁，直指包括：「法國在內的西方政府疫情應對緩慢，且錯誤的指責大陸對疫情的爆發該負起責任；並表示法國養老院不顧老年人死活」等說法，為此，法國外長勒德里昂召見大陸駐法大使盧沙野表達嚴正抗議，但之後陸方也僅微調字句並未改變說法，此舉終於讓法國政界與民眾更加反思。

外交衝突為試水溫

面對大陸外交使節不計後果的激進言論，高格孚認為，大陸從鄧小平開始處理國際外交至今逾三十年，新冠肺炎在當地爆發的實際時間較全球認定的要早，絕對有充裕的時間評估如何面對國際輿論，但陸方卻選擇與各國政府展開激烈的言詞交鋒，高格孚認為這並非是不成熟的政策展現，反而像是帶有目的性的「測試水溫」！

做為一個集權國家，相較過去的鄧小平、毛澤東時期，時至今日的大陸躍升世界第二大經濟體，無論在軍事及貿易都握有一定實力，此一做法無非是想要得到一個答案，迫使面臨關鍵時刻的各國表態。

武力收復台灣？

至於對岸近期展開軍演、軍機繞台等動作頻頻，兩岸情勢升溫，對此高格孚表示，從政治、經濟、外交及貿易等層面來看，不同類型的戰爭早已開打，但蔡政府除不接受承認所謂「九二共識」外，並未見到更進一步的挑釁行為，絕不會給大陸一個開戰的理由。

反觀大陸受到疫情影響經濟受到嚴重衝擊，境內長江汛情嚴峻，加上解放軍與印度軍於邊境開火、香港示威及美中貿易等內憂外患不斷，高格孚認為，近期大陸一連串的軍演，較像是習近平在極大的壓力下為宣示穩固地位的作法，不僅恐嚇他人也安慰自己，藉此告訴大陸人民，「將持續以強大的武力掌控台海兩岸局勢」。

高格孚強調，除非出現一個沒有辦法預測的錯誤、對方策劃的陰謀（像是盧溝橋事變）或台灣真的更改國號，否則戰爭要付出龐大的成本，在目前的地緣政治情況之下，大陸真要現在以武力收復台灣的可能性不高。

高格孚指出，新冠肺炎爆發短短三個月就毀掉大陸三十年的努力與布局，有人用「總加速師」之稱的大陸總書記習近平，想帶給大陸民眾的「中國夢」正位於轉捩點上，但如今看來若習仍執意往這個方向前進，沒人能保證此舉會不會是大陸末日的開端！