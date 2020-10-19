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台灣在港人眼中是塊寶地！？

聯合新聞網 / 卓越
內政部截至去年全台設籍的港澳人士已突破一．一萬人。
內政部截至去年全台設籍的港澳人士已突破一．一萬人。

「如何移居來台」成港人近來熱門話題，但「投資移民」門檻為新台幣六百萬，讓資金要求較低的「創業移民」成為港人移居來台的首選。

【文．陳怡瑄】

在港版國安法通過後，英國政府宣布擴大接納約三百萬名持英國國民海外護照的香港公民，讓他們有機會定居英國。英國外交部內部估計，未來五年內，將有二十萬港人移民英國，是近年最大的非歐洲移民數字之一。

港人移民來台數量逐年增加，根據內政部統計，截至去年全台設籍的港澳人士已突破一．一萬人。

港人移居創新高　政治動盪是主因

今年一月至八月，香港人士申請移居來台（包含居留與定居）人數，分別為一月七一○人、二月八三二人、三月七八四人、四月五三一人、五月四九五人、六月五三一人、七月八九二人、八月八七八人，又以七月申請人數創下今年新高，與去年七月的五二五人相比，增約七十％。

台灣成為香港人士「出走」首選的主要原因，不僅台灣與香港在地理位置上相近，飲食、文化、語言也雷同，長期以來台灣崇尚民主自由的風氣優於香港，加上近年來大陸政治動作頻頻，導致香港政局與社會陷入長期動盪不安，成為港人出走的「幕後推手」。

過去數年來，平均每年都有五千多名港人申請來台定居與居留，但自從去年爆發反送中抗議後，去年總共有七三三二名港人申請移居來台，創下年度港人申請移居來台人數新高；今年一至七月已有四七七五名港人申請來台移居，若以今年申請人數估算，至年底，港人申請移居來台總人數有望突破去年。

當初移民　台灣並非首選

一九九一年至二○一九年，每年香港與澳門來台居留的人數變化，可見整體呈現增加的趨勢。在二○○七年之前，每年人數大多維持在一千到兩千人之間，而在二○○七年之後則是呈現增加趨勢，在二○一四年時最高，共有七五○六人 。雖然二○一五年到二○一八年呈現下降趨勢，但在二○一九年由攀升到六九六二人（五八五八位香港人）。

其中二○○九與二○一四年有出現高峰，而這兩年剛好可對應到香港的大事件，分別是二○○九年H1N1流感大流行，以及二○一四年爭取真普選的雨傘革命運動。但可惜二○一六年之前的資料，未將香港與澳門分開計算，所以無法呈現出這些事件發生時香港人移居的明確數量。

根據香港保安局資料，一九九七年前夕香港人主要移民國家為美國、澳洲、加拿大，當時台灣並不是主要的移民目的地。台大地理系副教授黃宗儀分析，當時的移民多是不信任大陸政權的中產階級，因此選擇來台灣「不是很合理」。

二○○○年後，香港移民人數維持在一萬上下波動，二○○九年開始降至七、八千人。移民美國、加拿大、澳洲人數微幅下跌，過去五年數據分別在兩千一、兩千、八百人之間徘徊。在二○一四年「佔中」之後美國、加拿大、澳洲移民數量沒有如台灣移民人數一樣顯著上升。

卓越雜誌2020.10號414期
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