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鄭家純 如何掌握情趣大局？

聯合新聞網 / 卓越
鄭家純送給自己的27歲禮物，是親自打照品牌「純色」，為情趣產業、正確性知識宣導盡一份心力。
鄭家純送給自己的27歲禮物，是親自打照品牌「純色」，為情趣產業、正確性知識宣導盡一份心力。

二○二○年八月三十一日，嘖嘖募資平台掀起一陣募資炫風，上線十九分鐘破百萬元、一小時破三百萬元，二十八小時破千萬元……，募資頁面每一更新，贊助金額不斷增加。這次，不是文青產品，也不是3C用品，是男用健慰器—純愛杯，而品牌創辦人，正是年輕貌美的藝人—鄭家純，本刊特邀專訪，帶您一探究竟，這隻小白兔，為何勇闖情趣森林？

【文・陳彥竹  圖・純色提供】 

平常只能在電視螢幕上看到的仙女，有如下凡般，活潑的出現我們眼前，今年滿二十七歲的她，送給自己一個禮物，成為企業家，以「純色」創辦人的身份，與我們輕鬆的聊起這份事業，「好多人都問我，到底是被哪家情趣廠商說服來做品牌，但事實是，我說服他們！」鄭家純用一句話為大家解惑，也清楚的表達了自己的想法，露出自信的笑容，也意味著人生規劃相當明確。

運用影響力

扛起性知識分享重責

但是為什麼是情趣產業呢？「我在深夜保健室的節目主持中，發現了許多觀眾來信的疑問，其實都不難懂，只是過去大家太少管道可以接觸。」鄭家純從二○一九年開始主持網路頻道「深夜保健室」，節目內容以輕鬆易懂的方式，與醫師、業界人士探討正確的性知識，也因此大獲好評，在短短一年時間內，累積數十萬訂閱數，每當播出，都有雪片般飛來的疑惑，也因此，她發現這個需要被解決的窘境。

「我會持續的分享正確的性知識，也期望設計出解決性衝動、性冷感，許多可以舒緩性方面不協調問題的產品。」鄭家純提到，過去社會保守的框架，容易讓性方面的問題無疾而終，即便新世代網路發達，資訊較過去透明易查，卻少有人公開發問、分享相關的話題，甚至有些關鍵字，在許多社群平台上，可能也自動被屏蔽。

「我在台東錄製節目時，進入一個不使用3C產品的家庭，沒有電視、電腦，但是當我聊到性知識時，一位就讀小學的弟弟，從書櫃中拿出了性知識教育書籍，分享給我。」她提到，令她印象深刻的畫面，是一鮮少接觸外界媒體資訊的家庭，竟是如此重視性教育，並且從小就以正確的方式教導。然而我們普遍生活資訊轟炸的情況下，卻時常羞於談論，「我希望能夠以健康心態談論，甚至可以解決許多家庭和諧、個人衝動犯罪等問題」。

步步扎根

親力親為是產品自信來源

「不論是根據其它數據，還是我自己發的問卷調查，顯示台灣八成的男性沒有使用過飛機杯。」鄭家純一席話，道出了對於市場調查的認真研究，也用數據說明了現況事實。逗趣的她對於產品的自信十足，笑稱首次推出的純愛杯會是「人類滅絕計劃」，也表示設計出有別以往的情趣體驗，希望可以打開大家心中的那道保守門。

「純色」團隊的夥伴也說到，原本希望能盡量為創辦人分擔雜務，等到重要決策再由她選擇，但是這個想法錯了，鄭家純習慣並且喜歡凡事親力親為，因為能夠掌握每個細節，才可以做出讓自己最有信心的品牌。

除了產品軌道的設計，連材質、潤滑輔助品選用，甚至產品專用的潔淨用品，每個細節都是她可以談上許久的話題，「過去大家默默的使用，對於情趣產品的品質，沒有太多的人可以討論，如果使用後不舒服，也只能摸摸鼻子，不好意思講。」鄭家純拉出一連串情趣產業的問題，表示要做的就是領起整體產業的品質。

鄭家純表示，清楚自己的粉絲男性比例高，所以首播產品以男性健衛器做開端，接下來也會針對女性需求做設計。
鄭家純表示，清楚自己的粉絲男性比例高，所以首播產品以男性健衛器做開端，接下來也會針對女性需求做設計。

不侷限自我

幕前幕後都是舞台

還在募資階段，「純色」品牌已經打響情趣產業圈，一個如此有力道的品牌粉墨登場，卻不會為同業帶來危機感，反而爭相聯繫合作，這是為什麼呢？「我期望的是讓產業品質提升，帶給大家更多的正確性知識。」鄭家純清楚的提及品牌創立的宗旨，說明除了自己設計的好產品，也不會吝嗇推薦市面上值得分享的好物。

甚至表示，未來不排斥帶出更適合、有上進心的後輩，打破過去大眾對於藝人擔心舞台被取代的刻板印象，曾經提及想要親自為其他藝人當寫真集製作人的她，展現出了無論到哪裡都是舞台，可以發揮該位實力的企圖心。

從嘖嘖募資平台上瀏覽「純色」的企劃，按下一次募資支持，就像協助鄭家純創業一般，「沒錯，我希望創業的路上有大家一同參與。」鄭家純清楚自己人生規劃方向，也努力實踐執行，或許能夠獲得大眾踴躍支持的原因，除了親力親為的勤奮，還有能彎下身軀的大格局視野。

卓越雜誌2020.10號414期
卓越雜誌2020.10號414期

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