從基隆半山坳的小女孩 到羅浮宮藝術最高殿堂

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明月映楓紅 The Call of Mother Earth2013 120x180x3(110)布面油畫。
明月映楓紅 The Call of Mother Earth2013 120x180x3(110)布面油畫。

無師自通展現出獨特技法的「砌畫」，引領著那個來自台灣基隆獅球嶺半山坳出身的小女孩，踏上世界巡展的旅程，不僅被邀請至羅浮宮辦展，作品更奪下「2016年榮獲法國國際美術沙龍評審團大獎」殊榮，登上藝術最高殿堂。

【文．葉怡君  攝影．周正隆】

一直都知道自己會畫畫，那就像是一種與生俱來的天份。砌畫藝術家陳俐維說，自己小時候住在半山坳，就像是個不愛讀書的野孩子，只想一座山爬過一座，看能不能爬到美國，有次放假無聊，素描鄰居後送給對方，才驚覺原來自己能畫！

野孩子重拾畫筆

四十歲找回自己

她形容，當時有點像是開啟潘朵拉的盒子，但年紀還小對生命的歷練不夠，總覺得下筆時少了點什麼，於是她選擇收起繪畫本能，繼續藉由體驗人生，豐富自己的生命歷程，而此後的好壞經歷，反倒都成了陳俐維現在作畫時的豐沛能量。

作為奶奶的孫女、父母的女兒、老公的老婆到孩子的母親，歷經過各種角色淬煉，四十歲那年，陳俐維的第二段婚姻宣告終結，也正是那年，她重拾畫筆。說四十歲前的她，像隻在籠裡的鳥，即便目光望向天空，仍安分守己的待在籠內孵育幼鳥；四十歲後的她，終於能振翅高飛翱翔天際做回自己。

非本科系出身，未受過專業訓練，積壓已久的繪畫天賦，像是突然掙脫枷鎖般炸裂開來，僅運用兩支不同尺寸的油畫鏟子，在或大或小的畫布上，揮灑勾勒出萬千變化的線條，有的細膩、有的粗獷、有的剛強、有的卻又柔美萬分，每個刀筆隨著光影呼吸，幻化出不同的樣貌。

陳俐維創出全球獨一無二的畫風─「砌畫」。
陳俐維創出全球獨一無二的畫風─「砌畫」。

父親砌牆身影  迸發獨有技法

會創出全球獨一無二的畫風─「砌畫」，或許是來自於父親的啟發。

陳俐維的父親是位建築泥匠，從小看著爸爸工作的身影長大，她直到現在才發現，自己托著畫盤和著顏料的動作，竟與父親和著沙子與水泥砌牆的模樣神似，潛移默化之中的每個神韻無意間與父親產生連結。

最怕既定的東西，陳俐維說，她作畫的時從不擬草稿，有時會凝視著一張空白畫布許久，可以看了五天還沒下筆！但到要落筆時又果斷明確，讓顏料還在盤中時就將其定型，然後一筆帶上畫布，作畫的過程中像是與畫有了連結，隨著畫所引領的不同曲線畫去，最後總能展現出超乎預期的作品。

只要一畫就是六至八小時，陳俐維表示，自己作畫時雖然不播放音樂，但心中有時會隨著畫作的意境，腦中會不斷地重複響起同一段旋律，像是進入自己的境界，這是一種很奇妙的感覺。

像是在畫二零一六年大地之母的得獎作品─「香臉半開嬌旖旎」時，她腦中不斷響起「夜上海」的旋律，邊畫邊想像著上海貴族的昨日風華，那個很有韻味的年代，畫出了象徵東方女性的旗袍的小白翠花。

夜色樹影嚇人  旭日仙境紫爆

「誰能想到一個十二歲的小孩竟會失眠！」從小住在半山坳的陳俐維說，每當夜晚的月光，將樹影照在山壁上，又被風吹著搖曳的像是妖魔鬼怪，深夜萬籟俱寂時的淒厲狗叫聲，更嚇得她只能用被子蒙著頭醒到天亮。

不敢告訴任何人她的恐懼，只能等待天剛亮的早晨，趕緊從被窩中起身，陪著奶奶到山裡散步，而白天的半山在陳俐維的眼中，卻又是另一個世界了。

陳俐維的山也是屬於牽牛花的山，一大清早滿山遍野的紫，覺得好玩的她會順手拉起一串，回家後隨手丟進門口那個壞掉被當作儲蓄水槽的浴缸裡，當旭日升起，那開滿了一缸子的紫好不美麗。她口中描述的山坳在白日時，完全展現了不同的面貌，她形容就像是愛麗絲夢遊仙境般的新奇有趣。

與天地萬物共存  享受歲月美好

從小生活在四面環山的大自然，陳俐維的「大地之母」系列將女性的柔美特質，隱藏在層層疊疊的山巒樹影之間，展現了她對母親的深愛，不侷限於風景，陳俐維畫荷與葉、花與樹、畫馬、畫龍、畫鳳、畫鶯雀也畫鶴飛，到近期的「古瓶新作」系列，作品跳脫框架，隨著時序更迭、年歲增長，同樣的荷葉畫出有別於以往的姿態與意境。

至今累積四百餘幅畫，陳俐維說，畫畫帶給她極大的快樂與幸福，未來會繼續畫想畫的，持續用她的畫作呈現美好的事物，期望能在越過人生的千山萬水後，找到相知相惜的伯樂，在創作的道路上與之同行，珍惜當下與天地萬物祥和共存，一同享受著歲月的美好。

卓越雜誌2020.09號413期
卓越雜誌2020.09號413期

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