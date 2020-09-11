和進電子總經理劉憲治：最困難的時刻 代表已經離成功不遠了

做自己的貴人，只有自己勇於改變，最終才能獲得其他人的認同，避免再墮入重複犯錯的循環之中。

【文‧葉怡君 攝影‧孫玉璞】

十九年的練功，重回社會後擔任上櫃公司總經理。和進電子總經理劉憲治說，在獄裡每個人有一樣的空閒時間，然而，要做什麼在於自己的選擇，大多數人選擇繼續虛擲光陰、消磨生命，少部分則願意投入對未來有發展的事情建立學習。

利基之本在於己

當下的選擇決定未來的價值

當年正值二十多歲，面對十九年的刑期，劉憲治坦言，理智告訴他要接受法律的制裁，但內心仍無法接受這個事實，未調整好心態。以致於一年多的時間裡不斷違規，直到遇見獄中其他長輩，在與他們的言談當中，帶給了他許多啟發與忠告，才逐漸平復他的心緒投入學習。

將大部分的時間用來閱讀大量的書籍，劉憲治指出，父母親早已經不在，只剩一個弟弟的他，知道出獄後沒有家庭背景做依靠無路可退，只能靠現在的自己奮發努力累積實力，提升出社會後的競爭力。

然而，要在牢裡當個特立獨行的人並不容易，不少人笑他傻，但不想多做解釋的他相信，「利基之本在於己」，之後他訂定目標，期望出獄後至少不會成為家人及社會的負擔，往後的時間，更持續專注在自身的學習之中。

受到有日本經營之神稱號、白手起家的企業家松下幸之助啟發，多年來劉憲治藉由勵志書籍、名人傳記學習誠信及待人處事的道理，訂閱各類商業書籍、雜誌，甚至是八卦雜誌，瞭解商業知識、社會脈動及未來趨勢。讓他多年的苦讀沒有白費，成為奠基劉憲治日後擔任上市公司總經理的利基。

反求諸已、勇敢改變

做自己的貴人

更生人被社會貼上標籤，想謀求一職得耗費比起一般人更大的心力，但劉憲治以「欠債還錢」為例；犯錯的人接受法律制裁服刑還債，出獄後不應再被當作異類，盼社會大眾願意多給包容及同理心，也能讓更生人早日重回正軌。

事實上，每位更生人背後都有自己的故事，有些人的本性善良，會犯錯或許得追本溯源至社會問題，若大眾願意多給更生人一些溫暖自然甚好，不過短時間內，似乎仍難撼動長期累積的結構性問題，更生人倒不如「反求諸已」，勇敢的改變自己，獲取社會大眾的認可。

劉憲治套用前美國總統約翰甘迺迪的名言─「不要問國家能為你做什麼，你應該要問自己可以為國家做什麼」。他強調，人不怕犯錯，最怕不知道錯在哪裡！過去在獄中，他總在睡前反省一天之中的所做所為、整理讀書內容，起床後靜思過往犯的錯誤。

重回社會劉憲治說自己運氣很好，遇見人生中的貴人，教導他商場上的知識及經營之道，事實上「每個人都是自己的貴人」，劉憲治說，只有自己選擇改變，獲得其他人認同，才能避免再次犯罪墮入惡性的循環之中。

尊重專業 人對、事情就對了！

抱持著「初心」一路走來，劉憲治不諱言，從擔任和進電子總經理頭銜的那一刻起，遭遇種種難題，和進電子的核心業務「塑膠射出」早已是夕陽產業，面臨毛利率更從十％降至二％，若不積極尋求改變，就只能等著被市場淘汰。

作為公司的領頭羊，他堅信「危機即是轉機」，帶著「信心」與「決心」著手改善公司體質，進而提升股東權益。

常言道「賣米可以賣出一個王永慶，做模具可以做出一個郭台銘」，劉憲治經常將這句話分享給核心幹部，在他的觀念裡「只要人對了，事情就對了！」能人善用的他尊重專業、適才適所，與理念相同的人共同引領和進電子追求卓越創新、積極布局規劃轉型。

和進電子子公司和昌未來科技研發AI智能停車系統「智易停」，大幅降低人力成本，低功耗更能延長電池壽命。

和進電子積極轉型

智易停打造智慧城市

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智易停目前在大陸已有二十七處示範場及落地應用，並與日本知名集團簽約展開跨國合作，期望能將產品引進台灣，有效解決車位利用、服務及管理等問題，使得民眾的生活更加便捷。

透過學習努力實踐人生的意義，劉憲治說，轉換人生跑道確實不易，期望能以自身的經歷作為他人的借鏡，過去的學習像是紙上談兵，面對實際的企業治理、商場上的爾虞我詐，他也正努力調適中，未來如何在誠信與利益之間取得平衡，將會是他的一大課題。