「肥胖」演變為 新冠肺炎的危險因子

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

【文‧陳怡瑄】

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

低纖、高糖、高油脂飲食與過量飲酒習慣的人容易有代謝症候群。壓力造成內分泌失調，導致血糖上升，長時間容易造成代謝症候群。其中不良的生活型態約佔五十％、遺傳因素約佔二十％。家族中有高血壓、糖尿病、高脂血症的人，代謝症候群的機率比一般人高。

健康殺手 恐釀危險因子

依據二○一八年成人預防保健資料顯示，超過五成的四十至六十四歲的中年人口，三高中有一項異常且腰圍過粗（男≧九十公分，女≧八十公分），超過三成有代謝症候群，其中三高皆偏高且腰圍過粗，再加上體重過重或肥胖者近兩成，令人擔憂的是，這群民眾每週固定運動超過一五○分鐘的不到一成。

「代謝症候群」是隱藏在慢性病背後的危險因子，其診斷標準是「三高加二害」，意味血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高再加上腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇偏低，若民眾五項指標中有三項或超過三項異常即屬代謝症候群。而有代謝症候群民眾，未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」及「心臟病及腦中風」機率分別比一般健康民眾高六、四、三、二倍。

國民健康署也呼籲四十歲以上國人應注意潛在的健康警訊，了解自我的血壓、血脂、血糖、體重與腰圍數值，並及早進行健康管理，才能降低或逆轉代謝症候群帶來的危害，避免慢性疾病上身，維護良好的個人健康。

健保支出統計高達三五○萬

千禧之愛健康基金會常務董事台中榮總院長許惠恒表示，中年之後男女代謝力會隨著荷爾蒙變化而逐漸降低，使內臟脂肪堆積並增加胰島素阻抗性。

相較於男性因應酬聚餐而較早開始腰粗，女性則是中年後逐漸明顯，不但臀部的皮下脂肪仍在，腰部的內臟脂肪也開始快速堆積，有強烈「脂肪大遷徙」之感。

此現象可自「國民營養健康狀況變遷調查」四十五歲後男性代謝症候群盛行率從二十一．八％增長至三十九．七％，漲幅為一．八倍；女性的盛行率則從九％飆升至三十二．七％，漲幅為三．六倍中看出，增長率足足是男性的兩倍。但無論男、女，中年後都猶如面臨「代謝懸崖」，因隱藏在代謝症候群背後的潛在威脅就是環環相扣的三高慢性病，若不及時回頭，罹患心血管疾病風險便高出正常人兩倍、高血壓四倍、糖尿病六倍。

許惠恒還進一步指出，根據不久前發表的健保支出統計，代謝性疾病如第二型糖尿病、高血壓、慢性缺血性心臟病、慢性腎病加總後逾千億，不僅造成國家財政負擔，若不幸惡化，演變至失能需要長照，更會增加個人及家庭支出。以長照每月需額外花費兩萬元到四萬元，國人一生中平均長照需求時間約七．三年來算，就高達一七五萬元至三五○萬元，可說傷身又耗財。

肥胖列入新冠肺炎重症風險

此外，關於目前還未能平息，同時也是國人最關心的新冠肺炎，許惠恒也特別提醒，英美官方皆已將「肥胖」列入警示民眾易演變為新冠肺炎重症的風險因子（美國CDC甚至將之列為科學證據強度最高項目之一）。代謝症候群衍生慢性病造成個人和社會負擔，最新研究也顯示提高新冠肺炎重症風險。

以英格蘭公共衛生署（Public Health England，簡稱PHE）引用的ICNARC統計來說，新冠肺炎重症病人中，加總輕度到重度肥胖者可達三十八．五％，而美國紐約市區醫院也分析出三十七％的確診者為肥胖者，顯示與腰圍過大高度相關的肥胖者在傳染病流行期間，確實需要特別注意。

在台灣，四十五歲以上有高達一半人口有過重及肥胖問題（BMI在24─27 kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖），對此不可不慎。若是已確認為慢性病的患者也需要更加注意，有研究顯示新冠肺炎死亡人數中，三分之一是糖尿病患者（三十三．二％），而糖尿病人若罹患新冠肺炎，死亡風險會增加兩倍。