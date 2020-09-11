資安最強守衛者 So-net 正面迎戰駭客攻擊

一直以來So-net最富盛名的是網路頻寬等網路整合服務，因應產業模式的變革與創新，未來，善用長年累積的資通訊技術含量，為客戶打造安全網域、守護企業寶貴資產，成為So-net 責無旁貸的要務之一。

【文．葉怡君 攝影‧徐裕庭】

台灣碩網網路娛樂股份有限公司（So-net Entertainment Taiwan/以下稱So-net）深知客戶困擾、找出最佳解決方案，針對DDoS攻擊提出三大防禦策略服務，並與對抗惡意網路攻擊的全球領導性廠商Nexusguard攜手，打造台灣在地清洗中心，提供電信地端的防禦服務，並同步啟動相對應的機制與全球接軌。

台灣碩網網路娛樂股份有限公司(So-net Entertainment Taiwan)於2001年6月成立，主要業務為寬頻服務、遊戲中心、娛樂中心、肖像授權及企業雲端服務，圖為董事長暨執行長永田博丈。

「零信任模式」管理

資安不該只是加值選項

從企業運作的視訊會議到民眾的用餐訂單平台，隨著科技日新月異的推進，資訊網路的服務早已緊扣人們的生活周遭，創造許多有別於過往的全新商機，一場新冠肺炎更加快了數位轉型的速度，改變了所有人的生活模式，然而，在新舊技術交疊的同時，可能出現以往系統未察覺的漏洞，讓有跡可循的黑帽駭客有了發揮的舞台。

想要確保企業資安，So-net 副總經理蘇柏銘建議，企業內部管理最好秉持「Never Trust, Always Verify」的核心精神建立「零信任模式」，僅以最低權限與嚴格管制的方式，不給予過高的存取許可，讓使用者只能執行在有限範圍內處理程序，如此一來就算遭到惡意程式濫用，所造成的影響規模也會跟著限縮。

蘇柏銘說，通常企業會根據營運規模，投入相對應的成本，即便資訊安全概念，緊緊圍繞生產、行銷、人力、研發及財務五大領域之中，但多年來，大多企業因預算考量，僅針對技術、系統及網路環境持續升級，資安防禦項目僅被列為加值的選項之一，顯得可有可無。

「總認為不會輪到自己」蘇柏銘真實點出了大多數企業，面對資安這件事的心態，但「只要沒事就沒事，一有事就有可能造成鉅額損失」！

蘇柏銘強調，台灣因地理位置、政治因素及經濟因素，一直是駭客攻擊的主要國家之一，故如何執行正確的防禦服務應是企業的必備選項，企業應將資安建置納入投資價值與可承擔風險之間取得平衡。

一失足賠光客戶信任

主要服務客群跨足遊戲、電商及媒體，蘇柏銘指出，以往大眾對So-net 的企業服務認知在於多年營運的網路頻寬、資料中心IDC等整合顧問服務。客戶多數屬在線服務，對網路營運品質有極高的標準，也因為經常成為駭客鎖定的目標遭到騷擾，對資安的議題更是十分重視。

蘇柏銘表示，面臨混合、多元時代及手法多變的攻擊模式，一旦公司的作業系統遭駭客入侵，不僅對公司內部的作業造成損失，也將使終端用戶產生不信任感，進一步成為品牌的拒絕往來戶。

深刻感知資料的安全傳輸不容輕忽，So-net 納入資安網通服務作為營運項目之一，針對「DDoS攻擊」提出防禦策略服務，抗DDoS攻擊流量清洗系統由攻擊檢測、攻擊緩解和監控管理三大部分構成。

在地清洗中心

正面突破巨量攻擊

So-net 雲端暨資安服務業務經理林明乾觀察，DDoS攻擊事件來可能來自於全球各地，台灣就曾有過高達一百G的巨量攻擊，隨著5G世代的演進，未來的攻擊量增加是可被預期。

事實上，任何人都可自由透過網路與駭客合作，針對特定對象發動DDoS攻擊，進一步影響企業的商業利益或勒索，而這樣的攻擊行為，通常皆發生網路營運服務的高峰時段，造成難以計算的品牌名聲及鉅額營收損失，資訊人員需要很快速的針對網路架構做調整。

故So-net 與Nexusguard攜手打造台灣在地清洗中心，大幅度降低流量因延遲造成的損失，並維持伺服器於攻擊事件發生當下能繼續正常運作，依企業客製化需求與顧問式規劃，提供企業用戶穩定且完善的防禦機制抵擋系統，掌握即時的威脅狀態，正面迎擊駭客，為企業創造新價值。

打造安全數位環境

成為企業強而有力的後盾

董事長暨執行長永田博丈指出，一直以來，So-net 提供寬頻服務、遊戲中心、娛樂中心、肖像授權及企業雲端服務等多元化的整合服務，服務客層包含企業、小型商家及一般用戶，迎向數位浪潮世代來臨，未來，如何讓用戶們得知資訊安全的重要性，更成為當前的重大課題之一。

So-net 持續加強與各行各業更緊密的溝通，藉由整合各界不同需求，規劃客製化的服務，提供創新及差異化的商品，抱持著與台灣所有產業一同成長的心願，持續深耕台灣企業、小型商家及一般用戶市場，提供各種優質且實用的解決方案，打造安全且可信賴的數位環境，為台灣的資安盡一份心力，成為客戶強而有力的後盾。

DDoS( Distributed Denial of Service ／分散式阻斷服務攻擊)

是近年來有心人士常用的手法之一，鎖定金融、資訊科技及雲端服務等組織為目標，俐駭客利用大量偽造且無意義的封包，藉以消耗被攻擊者的網路頻寬與系統資源，導致網路癱瘓，無法提供正常的服務。