資安最強守衛者 So-net 正面迎戰駭客攻擊

聯合新聞網 / 卓越
So-net董事長暨執行長永田博丈(中)、副總經理蘇柏銘(左)、雲端暨資安服務業務經理林明乾。
So-net董事長暨執行長永田博丈(中)、副總經理蘇柏銘(左)、雲端暨資安服務業務經理林明乾。

一直以來So-net最富盛名的是網路頻寬等網路整合服務，因應產業模式的變革與創新，未來，善用長年累積的資通訊技術含量，為客戶打造安全網域、守護企業寶貴資產，成為So-net 責無旁貸的要務之一。

【文．葉怡君  攝影‧徐裕庭】

台灣碩網網路娛樂股份有限公司（So-net Entertainment Taiwan/以下稱So-net）深知客戶困擾、找出最佳解決方案，針對DDoS攻擊提出三大防禦策略服務，並與對抗惡意網路攻擊的全球領導性廠商Nexusguard攜手，打造台灣在地清洗中心，提供電信地端的防禦服務，並同步啟動相對應的機制與全球接軌。

台灣碩網網路娛樂股份有限公司(So-net Entertainment Taiwan)於2001年6月成立，主要業務為寬頻服務、遊戲中心、娛樂中心、肖像授權及企業雲端服務，圖為董事長暨執行長永田博丈。
台灣碩網網路娛樂股份有限公司(So-net Entertainment Taiwan)於2001年6月成立，主要業務為寬頻服務、遊戲中心、娛樂中心、肖像授權及企業雲端服務，圖為董事長暨執行長永田博丈。

「零信任模式」管理

資安不該只是加值選項

從企業運作的視訊會議到民眾的用餐訂單平台，隨著科技日新月異的推進，資訊網路的服務早已緊扣人們的生活周遭，創造許多有別於過往的全新商機，一場新冠肺炎更加快了數位轉型的速度，改變了所有人的生活模式，然而，在新舊技術交疊的同時，可能出現以往系統未察覺的漏洞，讓有跡可循的黑帽駭客有了發揮的舞台。

想要確保企業資安，So-net 副總經理蘇柏銘建議，企業內部管理最好秉持「Never Trust, Always Verify」的核心精神建立「零信任模式」，僅以最低權限與嚴格管制的方式，不給予過高的存取許可，讓使用者只能執行在有限範圍內處理程序，如此一來就算遭到惡意程式濫用，所造成的影響規模也會跟著限縮。

蘇柏銘說，通常企業會根據營運規模，投入相對應的成本，即便資訊安全概念，緊緊圍繞生產、行銷、人力、研發及財務五大領域之中，但多年來，大多企業因預算考量，僅針對技術、系統及網路環境持續升級，資安防禦項目僅被列為加值的選項之一，顯得可有可無。

「總認為不會輪到自己」蘇柏銘真實點出了大多數企業，面對資安這件事的心態，但「只要沒事就沒事，一有事就有可能造成鉅額損失」！

蘇柏銘強調，台灣因地理位置、政治因素及經濟因素，一直是駭客攻擊的主要國家之一，故如何執行正確的防禦服務應是企業的必備選項，企業應將資安建置納入投資價值與可承擔風險之間取得平衡。

一失足賠光客戶信任

主要服務客群跨足遊戲、電商及媒體，蘇柏銘指出，以往大眾對So-net 的企業服務認知在於多年營運的網路頻寬、資料中心IDC等整合顧問服務。客戶多數屬在線服務，對網路營運品質有極高的標準，也因為經常成為駭客鎖定的目標遭到騷擾，對資安的議題更是十分重視。

蘇柏銘表示，面臨混合、多元時代及手法多變的攻擊模式，一旦公司的作業系統遭駭客入侵，不僅對公司內部的作業造成損失，也將使終端用戶產生不信任感，進一步成為品牌的拒絕往來戶。

深刻感知資料的安全傳輸不容輕忽，So-net 納入資安網通服務作為營運項目之一，針對「DDoS攻擊」提出防禦策略服務，抗DDoS攻擊流量清洗系統由攻擊檢測、攻擊緩解和監控管理三大部分構成。

在地清洗中心

正面突破巨量攻擊

So-net 雲端暨資安服務業務經理林明乾觀察，DDoS攻擊事件來可能來自於全球各地，台灣就曾有過高達一百G的巨量攻擊，隨著5G世代的演進，未來的攻擊量增加是可被預期。

事實上，任何人都可自由透過網路與駭客合作，針對特定對象發動DDoS攻擊，進一步影響企業的商業利益或勒索，而這樣的攻擊行為，通常皆發生網路營運服務的高峰時段，造成難以計算的品牌名聲及鉅額營收損失，資訊人員需要很快速的針對網路架構做調整。

故So-net 與Nexusguard攜手打造台灣在地清洗中心，大幅度降低流量因延遲造成的損失，並維持伺服器於攻擊事件發生當下能繼續正常運作，依企業客製化需求與顧問式規劃，提供企業用戶穩定且完善的防禦機制抵擋系統，掌握即時的威脅狀態，正面迎擊駭客，為企業創造新價值。

打造安全數位環境

成為企業強而有力的後盾

董事長暨執行長永田博丈指出，一直以來，So-net 提供寬頻服務、遊戲中心、娛樂中心、肖像授權及企業雲端服務等多元化的整合服務，服務客層包含企業、小型商家及一般用戶，迎向數位浪潮世代來臨，未來，如何讓用戶們得知資訊安全的重要性，更成為當前的重大課題之一。

So-net 持續加強與各行各業更緊密的溝通，藉由整合各界不同需求，規劃客製化的服務，提供創新及差異化的商品，抱持著與台灣所有產業一同成長的心願，持續深耕台灣企業、小型商家及一般用戶市場，提供各種優質且實用的解決方案，打造安全且可信賴的數位環境，為台灣的資安盡一份心力，成為客戶強而有力的後盾。

DDoS( Distributed Denial of Service ／分散式阻斷服務攻擊)

是近年來有心人士常用的手法之一，鎖定金融、資訊科技及雲端服務等組織為目標，俐駭客利用大量偽造且無意義的封包，藉以消耗被攻擊者的網路頻寬與系統資源，導致網路癱瘓，無法提供正常的服務。

卓越雜誌2020.09號413期
卓越雜誌2020.09號413期

相關新聞

「肥胖」演變為 新冠肺炎的危險因子

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

一夜過後，黎巴嫩貝魯特港面目全非，不單是對於當地人生命安全的危害，更使得黎巴嫩經濟大崩壞。美國華爾街日報分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於三百噸至七百噸TNT（黃色炸藥）當量。

推倒專制的高牆 紅白旗軍起義

「萬年總統」盧卡申科治理國家多年，坐擁專制權力核心，卻置人民福祉為事外，加上多次掩蓋舞弊事實，終讓人民走上街頭，強力推翻其政局。

優良護水窗口 台水做國民的好「水」手

台水身為國營企業，不忘肩負起政府政策的使命，致力整合水務與數據分析，更佈下智慧水網，打造高效能的優質好水產業。

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

展現國際顧問公司專業，為客戶帶來價值，美商傑明以母集團豐沛的資源在台扎根三十年、落實在地化，未來也將輸出台灣經驗走向世界舞台，實踐「Taiwan Can Help」的遠大目標。

唐鳳談資安 口罩再多 不洗手也沒有用！

當心不要讓自己成為有心人士的跳板，無聲無息的「資安戰」每分每秒都在上演，你我都身處於其中。

資安最強守衛者 So-net 正面迎戰駭客攻擊

一直以來So-net最富盛名的是網路頻寬等網路整合服務，因應產業模式的變革與創新，未來，善用長年累積的資通訊技術含量，為客戶打造安全網域、守護企業寶貴資產，成為So-net 責無旁貸的要務之一。

弓銓打造智慧水網 扭轉台灣缺水困境

精準掌握用水情報，在地廠商自行研發智慧水表布建智慧水網，實際達到節流目的，讓每一滴水都能有效的被利用，化解台灣多年來的缺水危機。

和進電子總經理劉憲治：最困難的時刻 代表已經離成功不遠了

做自己的貴人，只有自己勇於改變，最終才能獲得其他人的認同，避免再墮入重複犯錯的循環之中。

從基隆半山坳的小女孩 到羅浮宮藝術最高殿堂

無師自通展現出獨特技法的「砌畫」，引領著那個來自台灣基隆獅球嶺半山坳出身的小女孩，踏上世界巡展的旅程，不僅被邀請至羅浮宮辦展，作品更奪下「2016年榮獲法國國際美術沙龍評審團大獎」殊榮，登上藝術最高殿堂。

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。