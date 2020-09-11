唐鳳談資安 口罩再多 不洗手也沒有用！

聯合新聞網 / 卓越
數位行政委員唐鳳將個人資訊安全,淋漓盡致地落實於日常通訊產品的使用。
數位行政委員唐鳳將個人資訊安全,淋漓盡致地落實於日常通訊產品的使用。

當心不要讓自己成為有心人士的跳板，無聲無息的「資安戰」每分每秒都在上演，你我都身處於其中。

【文‧葉怡君 圖．陳怡瑄】

相較這次疫情迫使不少公司才施行遠距辦公及教學，早已進行遠距辦公逾二十年，經常在網路上即時回覆網友問題的數位行政委員唐鳳，辦公室內不乏VR眼鏡等高科技產物，但令人驚訝的是，唐鳳所使用的手機竟是Nokia的老舊機款8110；另外一台平常用來處理工作資料的iPad Pro則不含Sim卡，僅靠8110分享4G的訊號。

將資安內化在日常生活中

從小細節就能看出，唐鳳將個人資訊安全，淋漓盡致地落實於日常通訊產品的使用，「就像防疫一樣，資安是每個人的事情，任何人都有可能成為防疫的破口，要隨時提高警覺！資料存放在自己的裝置，而這些裝置絕不會連接到行政院的內網，因此無論我在裡面存什麼、開什麼資料，都跟行政院的內網資安無關」，唐鳳強調。

診斷台灣的資安程度，唐鳳給出八到九的高分（十最安全）。為推動數位國家與創新數位經濟的發展，面對萬物聯網的時代，資訊安全每分每秒都面臨得面臨駭客攻擊、網路勒索及詐騙等種種威脅及挑戰，二○一六年政府已將資安提升至國安層級；今年更將資安列於「六大核心戰略產業」之一。

不是讓系統不被攻擊

而是被攻擊後如何回復

唐鳳指出，任何系統都會被攻擊，即使是沒有網際網路的系統，也有可能被以「社交工程」的方式攻擊，因此重點不是讓系統不被攻擊，而是被攻擊後如何回復？藉此測試「系統的韌性」（Resilience）有多高？譬如，當被攻擊到一個縱深的時候，是否能果斷地拔掉網路線，快速的切換至備用系統，阻止黑帽駭客繼續橫向擴散，降低損失程度。

根據行政院資安處統計，政府單位每月網路被攻擊的次數約兩千至四千萬次不等，平均一天遭受十萬次攻擊，就會被攻陷一次。

唐鳳指出，行政院超前部屬架設sandstorm系統，主動邀請白帽駭客進行攻擊，經六個月的滲透測試共找出三個CVE，現在已提供所有公務員使用。

唐鳳使用三大系統Sandstorm、Rocket Chat及Jitsi Meet視訊功能防範於未然，他巧妙用防疫解釋如何做好個人資安，「做好最基本的衛生習慣，投資的資安設備才能發揮作用，否則就像口罩做出來不戴也不洗手，口罩就算再多也沒有用。」

像是不經意的開啟email程式，預示會顯示遠端的影像跟遠端的追蹤像素，就有可能讓對方知道你是在什麼時候、什麼位置打開這封信，對社交工程而言是非常有用的情報，也多了一個讓駭客攻擊及釣魚的線索。

唐鳳表示，自己在讀email程式時候會將顯示遠端的圖片、資源全部都關掉，資安處也會針對各局處首長進行隨機的釣魚信件測試，若是點開信件表示中招，會被邀去進行資安講習。將資安防護內化為平常的作業習慣，就不會因為開啟一封簡訊，就傻傻的把自己的身分證字號跟密碼交了出去。

數位行政委員唐鳳表示，自己在讀email程式時候會將顯示遠端的圖片、資源全部都關掉，避免成為駭客攻擊及釣魚的線索。
數位行政委員唐鳳表示，自己在讀email程式時候會將顯示遠端的圖片、資源全部都關掉，避免成為駭客攻擊及釣魚的線索。

拉高資安預算

確保白帽駭客就業機會

5G正式啟用，未來將被更廣泛應用在各種聯網設備上，唐鳳提及，開台前已在沙崙「Taiwan CAR Lab」自駕車的測試場及台北流行音樂中心等地，請白帽駭客試著駭入自駕車，是否會造成車子發狂撞人等失控行為，進行pre 5G的資安測試確保安全。

未來資安及國安，唐鳳表示，「資通安全管理法」通過後，不僅是公部門，像是科學園區等也都需要專門負責資安的人才，過去編列預算經常將資訊及資安混為一談，過去僅將資通訊五至七％的預算用於資安，未來則將是整體預算的五至七％，拉高專屬於資安的預算，並確保白帽駭客有充足的就業機會，能像英雄一樣被對待。

2019企業資安風險前十名（資料來源：iThome）

員工疏忽、欠缺資安意識 57.1％

惡意程式 47.6％

釣魚攻擊 46.1％

勒索軟體 40.1％

垃圾郵件 33％

系統老舊 26.2％

駭客攻擊導致企業受影響 20.4％

適時的資安管控與架構 20.2％

商業電子郵件詐騙(BEC) 18.3％

具有可能受攻擊或破壞的潛在弱點 14.9％

社交工程陷阱（social engineering ）

利用大眾疏於防範的小詭計，讓受害者掉入陷阱。該技巧通常以交談、欺騙、假冒或口語用字等方式，從合法用戶中套取用戶系統的秘密，例如：用戶名單、用戶密碼及網路結構。

卓越雜誌2020.09號413期
卓越雜誌2020.09號413期

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