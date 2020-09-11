優良護水窗口 台水做國民的好「水」手

聯合新聞網 / 卓越
台水的南化水庫建設工程。 (圖/自來水公司提供)
台水的南化水庫建設工程。 (圖/自來水公司提供)

台水身為國營企業，不忘肩負起政府政策的使命，致力整合水務與數據分析，更佈下智慧水網，打造高效能的優質好水產業。

【文．何子涵    圖．自來水公司提供】

台灣自來水（以下簡稱台水）致力服務全台供應穩定水源與純淨水質，透過讓民眾了解各項水質處理過程。與掌握即時水質資訊，以強化民眾對台水水質的信心。

四大「定海神針」穩固台水營運

推行「降低漏水率」、「淨水場現代化」、「建置備援管線」及「提升自來水普及率」四大策略為台水經營主要標竿。

為「降低漏水率」，台水組成監控整合專案團隊自行研發大數據漏水偵測輔助系統WADA （Water Advanced Data Analysis），經由SCADA （Supervisory Control and Data Aquisition）（產水監控系統、供水監測平台）收集供水管網內DMA （District Metered Areas）小區之即時及歷史流量、壓力，再使用WADA系統讀取SCADA數據資料庫以時間序列、機器學習演算法，進行大數據分析，透過E-MAIL主動對事件所在區域負責人送出異常警示，做為區域檢修漏參考，並建置事件資料庫管理追蹤。

台水也強化營運管理效能、提升處理技術、強調水質研究發展及淨水場操作人員教育訓練。「現代化淨水場」為台水的淨水場永續經營之重要指標計畫，目的在於綜析營運管理、工程技術、法規變遷、現場環境、人才技能等面向，藉以提升民眾生活品質、促進工商發展及淨水場永續經營。

「備援調度幹管工程計畫」更是台水相當重視的一環，由於台灣早期埋設幹管已達到使用年限，需增設備援管線來提高供水穩定性；台水計畫完成後可備援原有管線供水量及區域調度供水量，維持穩定供水量約二六一萬CMD，提高供水穩定；降低破管風險及增加區域供水調配彈性。

另積極提高「供水普及率」及開闢水源，在偏遠及山地無自來水地區，爭取水利署延管工程經費普設自來水設施及管線，讓戶戶皆有自來水。爭取離島建設基金補助，大力興建海水淡化廠，改善需水量日益增加之缺水夢魘。 

智慧水表建置好水體系 

台水考量澎湖地區水資源匱乏，藉由安裝智慧水表，協助用戶掌握內線漏水情形，提升供水管網管理大數據分析技術正確性與即時性，有助於減少政府水資源開發壓力及改善供水效率。故台水配合經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫」─「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」，預計於二○二一至二○二三年先以澎湖馬公系統為推動示範區域，在小區管網內建置五千只智慧水表，並搭配資訊系統擴充及硬體優化進行大數據分析，

藉由智慧分析管理平台的建置，提供用戶相關加值服務應用。

台水考量通訊技術進展快速，有助於降低智慧水表建置成本，未來擬依使用者付費原則由用戶依屆時奉核定之台水「自動讀表加值服務收費標準」付費申裝加值服務。

台水的豐原前處理場空拍圖。 (圖/自來水公司提供)
台水的豐原前處理場空拍圖。 (圖/自來水公司提供)

惜水如金  持續強化供水韌性

台水為提升全方位服務品質，藉由「發現問題」，歸納民眾陳情案件、1910客服案件、顧客滿意度調查、負面新聞及第一線同仁之內外部反饋意見，研析綜整為修漏、供水、帳單、水質、施工、線上申辦、人事、資訊系統等八大問題類別、十八項待改善事項；其次，深入「檢討原因」，針對顧客反映問題，檢討問題發生的原因，確認現行缺失及待突破的地方；而「解決對策」方面，則以提升服務效率、縮短服務流程、減少抱怨聲量為核心精神，透過數位通訊科技等創新作法，研議主動、有效之解決對策；最後，訂定量化目標及改善期程。並定期追蹤各項解決對策之執行成效，並逐年滾動檢討。未來，期能將服務模式由被動化主動，預先了解顧客的需求，進而解決顧客的問題，以提升全方位服務品質。

卓越雜誌2020.09號413期
卓越雜誌2020.09號413期

相關新聞

「肥胖」演變為 新冠肺炎的危險因子

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

一夜過後，黎巴嫩貝魯特港面目全非，不單是對於當地人生命安全的危害，更使得黎巴嫩經濟大崩壞。美國華爾街日報分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於三百噸至七百噸TNT（黃色炸藥）當量。

推倒專制的高牆 紅白旗軍起義

「萬年總統」盧卡申科治理國家多年，坐擁專制權力核心，卻置人民福祉為事外，加上多次掩蓋舞弊事實，終讓人民走上街頭，強力推翻其政局。

優良護水窗口 台水做國民的好「水」手

台水身為國營企業，不忘肩負起政府政策的使命，致力整合水務與數據分析，更佈下智慧水網，打造高效能的優質好水產業。

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

展現國際顧問公司專業，為客戶帶來價值，美商傑明以母集團豐沛的資源在台扎根三十年、落實在地化，未來也將輸出台灣經驗走向世界舞台，實踐「Taiwan Can Help」的遠大目標。

唐鳳談資安 口罩再多 不洗手也沒有用！

當心不要讓自己成為有心人士的跳板，無聲無息的「資安戰」每分每秒都在上演，你我都身處於其中。

資安最強守衛者 So-net 正面迎戰駭客攻擊

一直以來So-net最富盛名的是網路頻寬等網路整合服務，因應產業模式的變革與創新，未來，善用長年累積的資通訊技術含量，為客戶打造安全網域、守護企業寶貴資產，成為So-net 責無旁貸的要務之一。

弓銓打造智慧水網 扭轉台灣缺水困境

精準掌握用水情報，在地廠商自行研發智慧水表布建智慧水網，實際達到節流目的，讓每一滴水都能有效的被利用，化解台灣多年來的缺水危機。

和進電子總經理劉憲治：最困難的時刻 代表已經離成功不遠了

做自己的貴人，只有自己勇於改變，最終才能獲得其他人的認同，避免再墮入重複犯錯的循環之中。

從基隆半山坳的小女孩 到羅浮宮藝術最高殿堂

無師自通展現出獨特技法的「砌畫」，引領著那個來自台灣基隆獅球嶺半山坳出身的小女孩，踏上世界巡展的旅程，不僅被邀請至羅浮宮辦展，作品更奪下「2016年榮獲法國國際美術沙龍評審團大獎」殊榮，登上藝術最高殿堂。

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。