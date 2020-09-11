優良護水窗口 台水做國民的好「水」手

台水身為國營企業，不忘肩負起政府政策的使命，致力整合水務與數據分析，更佈下智慧水網，打造高效能的優質好水產業。

【文．何子涵 圖．自來水公司提供】

台灣自來水（以下簡稱台水）致力服務全台供應穩定水源與純淨水質，透過讓民眾了解各項水質處理過程。與掌握即時水質資訊，以強化民眾對台水水質的信心。

四大「定海神針」穩固台水營運

推行「降低漏水率」、「淨水場現代化」、「建置備援管線」及「提升自來水普及率」四大策略為台水經營主要標竿。

為「降低漏水率」，台水組成監控整合專案團隊自行研發大數據漏水偵測輔助系統WADA （Water Advanced Data Analysis），經由SCADA （Supervisory Control and Data Aquisition）（產水監控系統、供水監測平台）收集供水管網內DMA （District Metered Areas）小區之即時及歷史流量、壓力，再使用WADA系統讀取SCADA數據資料庫以時間序列、機器學習演算法，進行大數據分析，透過E-MAIL主動對事件所在區域負責人送出異常警示，做為區域檢修漏參考，並建置事件資料庫管理追蹤。

台水也強化營運管理效能、提升處理技術、強調水質研究發展及淨水場操作人員教育訓練。「現代化淨水場」為台水的淨水場永續經營之重要指標計畫，目的在於綜析營運管理、工程技術、法規變遷、現場環境、人才技能等面向，藉以提升民眾生活品質、促進工商發展及淨水場永續經營。

「備援調度幹管工程計畫」更是台水相當重視的一環，由於台灣早期埋設幹管已達到使用年限，需增設備援管線來提高供水穩定性；台水計畫完成後可備援原有管線供水量及區域調度供水量，維持穩定供水量約二六一萬CMD，提高供水穩定；降低破管風險及增加區域供水調配彈性。

另積極提高「供水普及率」及開闢水源，在偏遠及山地無自來水地區，爭取水利署延管工程經費普設自來水設施及管線，讓戶戶皆有自來水。爭取離島建設基金補助，大力興建海水淡化廠，改善需水量日益增加之缺水夢魘。

智慧水表建置好水體系

台水考量澎湖地區水資源匱乏，藉由安裝智慧水表，協助用戶掌握內線漏水情形，提升供水管網管理大數據分析技術正確性與即時性，有助於減少政府水資源開發壓力及改善供水效率。故台水配合經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫」─「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」，預計於二○二一至二○二三年先以澎湖馬公系統為推動示範區域，在小區管網內建置五千只智慧水表，並搭配資訊系統擴充及硬體優化進行大數據分析，

藉由智慧分析管理平台的建置，提供用戶相關加值服務應用。

台水考量通訊技術進展快速，有助於降低智慧水表建置成本，未來擬依使用者付費原則由用戶依屆時奉核定之台水「自動讀表加值服務收費標準」付費申裝加值服務。

台水的豐原前處理場空拍圖。 (圖/自來水公司提供)

惜水如金 持續強化供水韌性

台水為提升全方位服務品質，藉由「發現問題」，歸納民眾陳情案件、1910客服案件、顧客滿意度調查、負面新聞及第一線同仁之內外部反饋意見，研析綜整為修漏、供水、帳單、水質、施工、線上申辦、人事、資訊系統等八大問題類別、十八項待改善事項；其次，深入「檢討原因」，針對顧客反映問題，檢討問題發生的原因，確認現行缺失及待突破的地方；而「解決對策」方面，則以提升服務效率、縮短服務流程、減少抱怨聲量為核心精神，透過數位通訊科技等創新作法，研議主動、有效之解決對策；最後，訂定量化目標及改善期程。並定期追蹤各項解決對策之執行成效，並逐年滾動檢討。未來，期能將服務模式由被動化主動，預先了解顧客的需求，進而解決顧客的問題，以提升全方位服務品質。