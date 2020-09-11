推倒專制的高牆 紅白旗軍起義
「萬年總統」盧卡申科治理國家多年，坐擁專制權力核心，卻置人民福祉為事外，加上多次掩蓋舞弊事實，終讓人民走上街頭，強力推翻其政局。
【文‧何子涵】
白俄羅斯的總統盧卡申科統治白俄羅斯多達二十六年之久，但在職期間爭議不斷，包含多項舞弊與不法事件，已怨聲載道，卻在今年八月的總統大選中高票連任，當地民眾隨即進行大規模示威運動，怒火在遍地開花，但盧卡申科無視人民訴求，並誇張表示「重啟投票」會顛覆常規，使白俄羅斯走向滅亡。
獨裁已不再是治國之道
對於獨裁政體的國家來說，人民的自由是一顆未爆彈，要確實掌控資訊與政治環境才可以獨裁治國，在政府刻意的包裝與形塑之下，不曾擁有自由的一群人，會誤以為現在的生活就是最安穩的狀態，政府不斷給予人民盲目的崇拜，箝制其思想，以為供應簡樸的衣食，就可以剝奪了人民最基礎生存的自由空間。
許多人常說「政治是官員的事情」，但政治與生活從來都不分家，政治環境的優劣可深刻影響人民談論的話題、各種思維的延伸和能否被同意完成的事情，政治的自由更是必須存在，一旦人民開始提出質疑與反對聲音，政府會害怕重要的事情被想起來，而進行「消音」和鎮壓，但越是欲蓋彌彰，恐怕讓真相與權益被更多人重視，掀起民主與和平意識的滔天巨浪。
昔日強硬 今日低頭？
經過多日爆發的警民流血衝突，該國各地已串聯起強大的反對派組織，抗爭行動從社區蔓延至多數重要機關，政府粗暴地拘捕反抗者也帶來更多民眾的激烈抗議與控訴，眼看局勢已再無法控制，白俄羅斯政府一改先前專制強硬的作風，願意釋放全數被拘役的抗爭者，並發表道歉聲明，期盼開啟雙方理性對話。
但隨著許多被釋放者全身滿是負傷照片流出，民眾無法接受政府違法動用私刑，侵害人民權益與人身安全，憤怒情緒高漲，頻頻喊出「盧卡申科不倒，人民不會好」的抗議，就連原是白俄羅斯的反對黨代表季哈諾夫斯卡婭特意請命，希望「大家認命」，終止反抗行動，也被民眾拋諸腦後，可見人民這次將堅持走民主共和的道路，爭取該有的自由空氣。
期盼民主豔陽早日升起
民主進步是整體國家進步的開始，不論富足抑或貧窮，人民可以拿回生而為人的尊嚴與基本意志，逝世的台灣民主革命家史明就曾提到：「所謂的民族主義其實有兩個面向，它一方面是侵略的、反動的，但另一方面也是進步的。」人民拋棄現有工作與家庭，去加入街頭遊行與揮旗抗議，即便手段激烈，不外乎是期望政府能藉此看見問題核心，提出明確改善政策與承諾，倘若政府忽略自己的定位與價值，那人民更不會按兵不動，沉默接受政府種種不平的安排。
筆者希望所有國家與人民皆能開啟和平與理性的溝通與傾聽，不為少數人的聲音綁架，在不違背法律和道德發展之下，不去干涉非主流議題的發展，也不論種族與階級、不論專業與立場都給予雙方公平與獨立的空間，共創良善與持續進步的國家。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言