黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

聯合新聞網 / 卓越
港口不復從前風貌。 (圖/Pixabay)
港口不復從前風貌。 (圖/Pixabay)

一夜過後，黎巴嫩貝魯特港面目全非，不單是對於當地人生命安全的危害，更使得黎巴嫩經濟大崩壞。美國華爾街日報分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於三百噸至七百噸TNT（黃色炸藥）當量。

【文．陳怡瑄】

在動盪不安的中東地區，黎巴嫩原先被視為沙漠中繁榮的綠洲，如今卻深陷嚴重的經濟衰退，怒不可遏的群眾在去年十月紛紛走上街頭要求政府下台，但大規模示威潮在新內閣成立後仍未停歇、新冠肺炎疫情更使經濟加快崩壞速度，加上黎巴嫩首都貝魯特附近發生大爆炸，使混亂局勢雪上加霜。

誰該對黎巴嫩人民負責？

黎巴嫩全國三分之一人口生活在貧窮線下、失業率高達二十五％、公共債務是GDP的一．七倍，占比高居全世界第三名。

此次黎巴嫩爆炸，被視為是人禍釀成的爆炸慘劇。高達二七五○公噸的危險化學物質硝酸銨，於二○一三年被發現違規沒收，爾後就堆積在港口。在過去六年間，黎巴嫩當局對於硝酸銨的危機意識，絕非一無所知。當局海關曾數度向上級請示動作，然而不同政府單位機構之間還是不斷推託，最終導致大爆炸的人間悲劇。

當地除了測得芮氏三．三級地震，更造成至少百死亡、四千多人受傷，約二十五萬人無家可歸的慘劇，官員甚至表示無法掌握失蹤人數。黎巴嫩總統米歇爾．奧恩已宣布進入為期兩週的緊急狀態，並從二○二○年的預算中撥出一千億黎巴嫩鎊（約合新台幣十九．五億）作為救災與復原經費。

裝睡的政府叫不醒

人民才剛把貪腐政府送下台，哈桑．迪亞布以改革派之姿坐上總理一職，如今只執政短短七個月，就在八月十日獲得米歇爾．奧恩的批准，與內閣總辭負責，事故究責恐讓黎巴嫩棘手的政局更加動盪、復甦更加困難。這意味著黎巴嫩政府崩潰，且將進入看守內閣，對難民本就難以取得的國際援助來說更是雪上加霜。

黎巴嫩經濟正面臨嚴重外匯短缺，且通貨膨脹超過八十九％。今年三月一筆十二億美元（約新台幣三五五億元）的美元計價債務發生違約，是黎國首次出現違約停止償還債務的情況；由於缺乏經濟改革，黎巴嫩與IMF的紓困談判也陷僵局。黎國的銀行系統周轉不靈、流動性不足。IMF預估，黎巴嫩今年經濟將萎縮十二％。

糧食危機上演

黎巴嫩目前最大的危機可能是糧食，在過去一年裡，黎巴嫩的食品和其他商品價格幾乎翻倍。聯合國發言人指出，貝魯特港口將至少在一個月內無法使用。而貝魯特港口是黎巴嫩大部分物資的進口口岸，也是整個地區其他物資運輸的重要樞紐。黎巴嫩八○％到八十五％的糧食依靠進口，黎巴嫩最大的一個糧倉也在廢墟中，更別提還有新冠肺炎以來在藥品及醫療物資上造成的強大壓力。

黎巴嫩是世界上擁有最多難民的國家之一，國際特赦組織（Amnesty International）在官網發布了難民統計數量，表示全球有兩千六百萬難民，其中有一半是兒童，卻是由發展中國家收容了八十五％的難民。自二○一四年以來，敘利亞一直是難民的主要來源國，截至二○一九年底，全球一二六個國家收容了六六○萬敘利亞難民。其他難民多來自於阿富汗、委內瑞拉及敘利亞。截至二○一九年，全球只有○．五％的難民得到了重新安置。在過去十年內，僅一百多萬難民得到重新安置、三九○萬難民返回自己的國家。

卓越雜誌2020.09號413期
卓越雜誌2020.09號413期

相關新聞

「肥胖」演變為 新冠肺炎的危險因子

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

一夜過後，黎巴嫩貝魯特港面目全非，不單是對於當地人生命安全的危害，更使得黎巴嫩經濟大崩壞。美國華爾街日報分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於三百噸至七百噸TNT（黃色炸藥）當量。

推倒專制的高牆 紅白旗軍起義

「萬年總統」盧卡申科治理國家多年，坐擁專制權力核心，卻置人民福祉為事外，加上多次掩蓋舞弊事實，終讓人民走上街頭，強力推翻其政局。

優良護水窗口 台水做國民的好「水」手

台水身為國營企業，不忘肩負起政府政策的使命，致力整合水務與數據分析，更佈下智慧水網，打造高效能的優質好水產業。

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

展現國際顧問公司專業，為客戶帶來價值，美商傑明以母集團豐沛的資源在台扎根三十年、落實在地化，未來也將輸出台灣經驗走向世界舞台，實踐「Taiwan Can Help」的遠大目標。

唐鳳談資安 口罩再多 不洗手也沒有用！

當心不要讓自己成為有心人士的跳板，無聲無息的「資安戰」每分每秒都在上演，你我都身處於其中。

資安最強守衛者 So-net 正面迎戰駭客攻擊

一直以來So-net最富盛名的是網路頻寬等網路整合服務，因應產業模式的變革與創新，未來，善用長年累積的資通訊技術含量，為客戶打造安全網域、守護企業寶貴資產，成為So-net 責無旁貸的要務之一。

弓銓打造智慧水網 扭轉台灣缺水困境

精準掌握用水情報，在地廠商自行研發智慧水表布建智慧水網，實際達到節流目的，讓每一滴水都能有效的被利用，化解台灣多年來的缺水危機。

和進電子總經理劉憲治：最困難的時刻 代表已經離成功不遠了

做自己的貴人，只有自己勇於改變，最終才能獲得其他人的認同，避免再墮入重複犯錯的循環之中。

從基隆半山坳的小女孩 到羅浮宮藝術最高殿堂

無師自通展現出獨特技法的「砌畫」，引領著那個來自台灣基隆獅球嶺半山坳出身的小女孩，踏上世界巡展的旅程，不僅被邀請至羅浮宮辦展，作品更奪下「2016年榮獲法國國際美術沙龍評審團大獎」殊榮，登上藝術最高殿堂。

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

熱門新聞

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

美商傑明 從水出發的隱形幕僚 推動水務管理邁向智慧化

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。