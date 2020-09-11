黎巴嫩禍不單行 經濟恐萎縮12％

一夜過後，黎巴嫩貝魯特港面目全非，不單是對於當地人生命安全的危害，更使得黎巴嫩經濟大崩壞。美國華爾街日報分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於三百噸至七百噸TNT（黃色炸藥）當量。

【文．陳怡瑄】

在動盪不安的中東地區，黎巴嫩原先被視為沙漠中繁榮的綠洲，如今卻深陷嚴重的經濟衰退，怒不可遏的群眾在去年十月紛紛走上街頭要求政府下台，但大規模示威潮在新內閣成立後仍未停歇、新冠肺炎疫情更使經濟加快崩壞速度，加上黎巴嫩首都貝魯特附近發生大爆炸，使混亂局勢雪上加霜。

誰該對黎巴嫩人民負責？

黎巴嫩全國三分之一人口生活在貧窮線下、失業率高達二十五％、公共債務是GDP的一．七倍，占比高居全世界第三名。

此次黎巴嫩爆炸，被視為是人禍釀成的爆炸慘劇。高達二七五○公噸的危險化學物質硝酸銨，於二○一三年被發現違規沒收，爾後就堆積在港口。在過去六年間，黎巴嫩當局對於硝酸銨的危機意識，絕非一無所知。當局海關曾數度向上級請示動作，然而不同政府單位機構之間還是不斷推託，最終導致大爆炸的人間悲劇。

當地除了測得芮氏三．三級地震，更造成至少百死亡、四千多人受傷，約二十五萬人無家可歸的慘劇，官員甚至表示無法掌握失蹤人數。黎巴嫩總統米歇爾．奧恩已宣布進入為期兩週的緊急狀態，並從二○二○年的預算中撥出一千億黎巴嫩鎊（約合新台幣十九．五億）作為救災與復原經費。

裝睡的政府叫不醒

人民才剛把貪腐政府送下台，哈桑．迪亞布以改革派之姿坐上總理一職，如今只執政短短七個月，就在八月十日獲得米歇爾．奧恩的批准，與內閣總辭負責，事故究責恐讓黎巴嫩棘手的政局更加動盪、復甦更加困難。這意味著黎巴嫩政府崩潰，且將進入看守內閣，對難民本就難以取得的國際援助來說更是雪上加霜。

黎巴嫩經濟正面臨嚴重外匯短缺，且通貨膨脹超過八十九％。今年三月一筆十二億美元（約新台幣三五五億元）的美元計價債務發生違約，是黎國首次出現違約停止償還債務的情況；由於缺乏經濟改革，黎巴嫩與IMF的紓困談判也陷僵局。黎國的銀行系統周轉不靈、流動性不足。IMF預估，黎巴嫩今年經濟將萎縮十二％。

糧食危機上演

黎巴嫩目前最大的危機可能是糧食，在過去一年裡，黎巴嫩的食品和其他商品價格幾乎翻倍。聯合國發言人指出，貝魯特港口將至少在一個月內無法使用。而貝魯特港口是黎巴嫩大部分物資的進口口岸，也是整個地區其他物資運輸的重要樞紐。黎巴嫩八○％到八十五％的糧食依靠進口，黎巴嫩最大的一個糧倉也在廢墟中，更別提還有新冠肺炎以來在藥品及醫療物資上造成的強大壓力。

黎巴嫩是世界上擁有最多難民的國家之一，國際特赦組織（Amnesty International）在官網發布了難民統計數量，表示全球有兩千六百萬難民，其中有一半是兒童，卻是由發展中國家收容了八十五％的難民。自二○一四年以來，敘利亞一直是難民的主要來源國，截至二○一九年底，全球一二六個國家收容了六六○萬敘利亞難民。其他難民多來自於阿富汗、委內瑞拉及敘利亞。截至二○一九年，全球只有○．五％的難民得到了重新安置。在過去十年內，僅一百多萬難民得到重新安置、三九○萬難民返回自己的國家。