人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

【文．陳威霖】

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

外面下起台灣夏天特有的西北雨。雨水乒乒乓乓不客氣地，敲打在遮雨棚和地面的聲音，仿佛想打響我不願記起，因為年少輕狂，造成多年顛沛流離，與至親家人聚少離多的茫然。想起余光中先生的詩“鄉愁是一灣淺淺的海峽…”。

坐在故鄉的房子裡想念故鄉，是一種什麼樣的感覺？

感覺耳朵想把這南台灣的西北雨聽的更清楚一些，不禁伸手打開了冷氣房關上的窗戶。螢幕裡繼續演著阿嘉和現代友子的愛情故事，螢幕裡背景音樂和主題曲重複播放的聲音。無法形容的安靜，仿佛沒有任何呼吸，只有身體的毛細孔和周邊在交流。兒時熟悉的雨聲，一直在持續著，我的思路卻很緩慢、緩慢，躊躇遲疑，不知道該想起哪一段人生。民國99年8月26號，我在台北抱著母親肩膀和她約定，盡快回來看她的那天，是她最後一面的影像；交織著4個月後，民國100年年1月5日的凌晨12點，我撫摸著她已經變成一具躺在台大醫院太平間裡的冰冷大體的肩膀。

電影裡有恆春人想翻轉命運的期待和努力，也是自己還沒進到台大唸書之前，青澀的中學年紀就嚮往台灣民主運動前輩，期待民主選舉能帶來翻轉國家和自己命運的新社會。也注意到中學學長經營的美麗“夏都”，想起自己畢業之後求職不成的最嚮往的凱悅飯店。年輕的腦子想象能在那裡，穿著好看的制服，用流利的英語，接待各國來到台灣的旅客們。多年後的我，卻在海的對岸，離家千里之外，安身立命。

這些年憧憬著回父母都已經不在人世的故鄉，努力想做點對它有幫助的事情，似乎可以彌補心裡對母親失信的愧疚很遺憾。

意想不到，只因為在外打拼多年的地方是個政治對撞的彼岸，回到自己國家會被時下的政策以次國民對待。當人們已經習以為常地飛行旅行的2020年，1000公里的行程，仍然跟400年前的人們一樣，需要用時15天。解嚴了30幾年的今天，這個國家的國民基本人權仍然有不平等的政策。過去在警總黑名單裡面的前輩們，在一個偌大的美國，甚至是地球上自由來去，卻回不去的黃昏故鄉，思念家人的心情，暗夜裡的淚水如何擦乾？

人與人之間最遠的距離，不是時空的距離，而是心靈的距離。

留在故鄉功成名就的幸福人們，可能不容易想象出外打拼步步難的處境，而有一顆願意理解異鄉遊子的同理之心。在逐漸降臨的暮色裡，清晰歷歷的是如同小時候打在屋頂上的雨聲，晦暗不明的是年少時期待的民主社會理想。

聽著雨聲，懷念一窗之外的，曾經追求民主自由的善良故鄉。腦袋不斷迴響，過去威權時代，有禁錮身體自由的鐵窗牢籠；如今民主時代，禁錮人們自由的官僚鐵窗是否依然存在？

聽著雨聲，下下來的大雨，就像我思念母親和故鄉時，趴在北方客居地板上嚎啕大哭的淚水，止不住，卻洗不淨政治決策可以挑起的對立和仇恨！

雨水浸漫的沉重夜色，一個看不到盡頭、漫無邊際的遙遠故鄉，我在這頭，母親和故鄉在那頭。