快訊

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

聯合新聞網 / 卓越
卓越雜誌陳威霖副社長。
卓越雜誌陳威霖副社長。

【文．陳威霖】

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

外面下起台灣夏天特有的西北雨。雨水乒乒乓乓不客氣地，敲打在遮雨棚和地面的聲音，仿佛想打響我不願記起，因為年少輕狂，造成多年顛沛流離，與至親家人聚少離多的茫然。想起余光中先生的詩“鄉愁是一灣淺淺的海峽…”。

坐在故鄉的房子裡想念故鄉，是一種什麼樣的感覺？

感覺耳朵想把這南台灣的西北雨聽的更清楚一些，不禁伸手打開了冷氣房關上的窗戶。螢幕裡繼續演著阿嘉和現代友子的愛情故事，螢幕裡背景音樂和主題曲重複播放的聲音。無法形容的安靜，仿佛沒有任何呼吸，只有身體的毛細孔和周邊在交流。兒時熟悉的雨聲，一直在持續著，我的思路卻很緩慢、緩慢，躊躇遲疑，不知道該想起哪一段人生。民國99年8月26號，我在台北抱著母親肩膀和她約定，盡快回來看她的那天，是她最後一面的影像；交織著4個月後，民國100年年1月5日的凌晨12點，我撫摸著她已經變成一具躺在台大醫院太平間裡的冰冷大體的肩膀。

電影裡有恆春人想翻轉命運的期待和努力，也是自己還沒進到台大唸書之前，青澀的中學年紀就嚮往台灣民主運動前輩，期待民主選舉能帶來翻轉國家和自己命運的新社會。也注意到中學學長經營的美麗“夏都”，想起自己畢業之後求職不成的最嚮往的凱悅飯店。年輕的腦子想象能在那裡，穿著好看的制服，用流利的英語，接待各國來到台灣的旅客們。多年後的我，卻在海的對岸，離家千里之外，安身立命。

這些年憧憬著回父母都已經不在人世的故鄉，努力想做點對它有幫助的事情，似乎可以彌補心裡對母親失信的愧疚很遺憾。

意想不到，只因為在外打拼多年的地方是個政治對撞的彼岸，回到自己國家會被時下的政策以次國民對待。當人們已經習以為常地飛行旅行的2020年，1000公里的行程，仍然跟400年前的人們一樣，需要用時15天。解嚴了30幾年的今天，這個國家的國民基本人權仍然有不平等的政策。過去在警總黑名單裡面的前輩們，在一個偌大的美國，甚至是地球上自由來去，卻回不去的黃昏故鄉，思念家人的心情，暗夜裡的淚水如何擦乾？

人與人之間最遠的距離，不是時空的距離，而是心靈的距離。

留在故鄉功成名就的幸福人們，可能不容易想象出外打拼步步難的處境，而有一顆願意理解異鄉遊子的同理之心。在逐漸降臨的暮色裡，清晰歷歷的是如同小時候打在屋頂上的雨聲，晦暗不明的是年少時期待的民主社會理想。

聽著雨聲，懷念一窗之外的，曾經追求民主自由的善良故鄉。腦袋不斷迴響，過去威權時代，有禁錮身體自由的鐵窗牢籠；如今民主時代，禁錮人們自由的官僚鐵窗是否依然存在？

聽著雨聲，下下來的大雨，就像我思念母親和故鄉時，趴在北方客居地板上嚎啕大哭的淚水，止不住，卻洗不淨政治決策可以挑起的對立和仇恨！

雨水浸漫的沉重夜色，一個看不到盡頭、漫無邊際的遙遠故鄉，我在這頭，母親和故鄉在那頭。

相關新聞

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

居家隔離的第9天，午睡起床後，下到二樓書房，點開中華電信MOD。前夜鎖定的星衛HD電影台裡,是放映到二分之一的魏德聖的“海角七號”。片子的背景故事是第二次世界大戰之後，一位台灣女學生友子的老師，在返回日本7天海上航程，寫給她的7封情書。溫柔低沉的男聲，用日語敘說這7封、橫跨60年的想念…。我合上了為寫計劃打開的筆電，回味這部當年創造了不起的票房新紀錄，帶動全民走進電影院風潮的台灣電影。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

台灣人愛存錢，選擇風險低又能保值的儲蓄險作為理財工具，但未來責任準備金利率下調，三年期以下甚至歸零，五、六千億儲蓄險保費將流往哪去？

全台用血人的安全守護者 不遺餘力為世界貢獻

一直以來，台灣血液基金會秉持著「捐血快樂、用血安全」為經營理念，建立無償捐血制度，為血液品質嚴格把關，提供捐血者與用血者最完善的服務，以確保醫療用血供應無虞。

擦亮國民旅行品牌再現花蓮之光 創造在地旅遊第一首選

「只要一張到花蓮的車票，等同直通台北小巨蛋演唱會門票」，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華五天節目規劃「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」等五大主題。

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

中美關係繼貿易戰後再度陷入緊張氛圍，雙方互關領事館，積累許久的戰火恐怕將一觸即發。

蘇揆欽點首任內升董座 胡南澤光榮擦亮台水招牌

早晨一小時的專訪，台水董事長胡南澤笑容可掬地迎接我們的到來，看見胡董事長密密麻麻的筆記與採訪稿，我為之感動與慚愧，採訪過程中胡董事長的沉穩幹練與專業分享，讓我們看見他的企業家風範。

台灣缺水救星！CP值最高的多元取水方式

每當颱風季節，你是否曾經想過水庫蓄水充足，卻因濁度太高無法供水的窘境，在日本、歐美等先進國家早已採用「伏流水資源」的開發方式，不僅對環境生態衝擊小，水質較為潔淨、建造費用也相對低廉，也難怪日本就曾有專家指出：「台灣為何不採用伏流水工程？」

沒了儲蓄險 這類保單專家最推！千億銀彈準備轉單

保險的功能多元，除提供保障外還能作為民眾理財及節稅的工具，過去儲蓄險具有高於銀行定存利率成為熱賣商品，不過隨著社會變遷，國人的保單需求早已悄悄轉向。

品牌發展冰凍期 如何找到銷售之陽？

打造品牌形象和產品行銷一直都是各個企業所重視發展的部分，但在激烈市場競爭與眾多消費者的喜好中要瓜分一畝之地，又應如何發想與執行呢？

農家子弟改良土壤建立循環經濟典範 以領先技術落實環保愛地球理念

採用高科技分解發酵獨家技術，解決環境汙染和廚餘問題，並將垃圾變黃金，使土壤重新恢復原有生機，帶動綠色循環經濟，實踐「友善大地，滋養眾生」之美好願景。

疫後報復性消費 振興券真能起作用？

經濟部估算，政府花費約五百億元發行振興三倍券，至少可促進七百億元消費，加至平台及商家加碼，預計將可創造一千億元效益。

熱門新聞

人與人之間最遠距離 坐在故鄉房子裡想念故鄉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。