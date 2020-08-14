農家子弟改良土壤建立循環經濟典範 以領先技術落實環保愛地球理念

採用高科技分解發酵獨家技術，解決環境汙染和廚餘問題，並將垃圾變黃金，使土壤重新恢復原有生機，帶動綠色循環經濟，實踐「友善大地，滋養眾生」之美好願景。

【文‧葉怡君】

「土壤是一切生命的起源」，普聖集團總裁陳岳鴻如此認為，身為台灣雲林古坑農家子弟，他疼惜台灣土地因長期使用化學肥料而酸化、硬化，更懷念兒時大啖甜美果實且無須擔心農藥汙染的好滋味，而長大後經商的他，縱使拓展百業、行遍世界，始終不忘土壤改革志業；二○一九年，因緣際會，為了實現愛家鄉、愛土地的初衷，毅然承接下成立於二○一四年的「普盛生物科技股份有限公司」，期以永續、零廢棄為目標，達成友善生機、循環經濟的理想未來。

循環經濟 業界翹楚

秉持著數十年經商的豐富經驗和前瞻宏遠的世界觀，陳岳鴻重整公司，組織全新經營和技術團隊，規劃「普聖集團」版圖，以「循環經濟」為主軸，創立「普聖再利用科技股份有限公司」，整合循環再利用和有機廢棄物處理的獨家技術，下轄R類有機物質再利用專業處理工廠的「普盛生物科技股份有限公司」、有機肥料生產製造工廠的「福茂有機肥料科技股份有限公司」兩家子公司。

陳總裁希望能夠運用獨家研發的有機廢棄物處理裝置和菌種，真正達到有機再利用的效益，生產一○○％純天然有機質肥料，徹底改良土壤問題，讓摯愛的家國土地恢復原有生機，帶動綠色循環經濟，實現六星級精緻農業的夢想！

普聖集團除了擁有極難取得的R類許可證，卓越的技術團隊更活化既有配方，引進全新發酵設備及自動化、電腦化的調控系統，落實分解、發酵、成品一條龍作業流程，並且充分解決廠商和市場上存在下腳料及有機廢棄物等問題，堪稱業界先驅。

而同類工廠大多有臭味、異味問題，甚至離三、五公里遠就可以聞到，陳總裁自接手普盛生技的經營後，極為重視這個問題；在他引領技術團隊的努力下，有機質肥料生產可能產生的臭味、異味已可隨機械運作處理完成，就算在肥料製程中，整座工廠也聞不到！對於這樣的結果，陳總裁感到滿意且極具信心，未來普聖將會把真正環保、再利用的觀念落實到台灣的每個家庭、每個角落，成為台灣、甚至全世界再利用、循環經濟的典範。

友善大地 滋養眾生

台灣土地最佳守護者

陳岳鴻表示，普聖再利用科技不但為食品工廠、家禽屠宰市場、批發市場等客戶解決了廚餘、下腳料的困擾，也跨越高門檻，用新技術將天然資材轉製成吸收力強的有機質肥料，主力產品「普盛二號」蘊含大量微生物與分解衍生物質，廣受農民肯定，已深入東台灣，長期與台東池上高家米倉、鹿野、關山及玉里等地的農民合作；而新竹尖石鄉的水蜜桃、梨山的大白菜和宜蘭的三星蔥等，舉凡使用普盛產品的農作物，皆是質優、量多，甜美豐收。

「我們的有機質肥料用量是逐年遞減的」，陳總裁進一步說明：「唯有一○○％的有機質肥料，不會有汙染物質，也不含重金屬，土壤改良由貧瘠變得肥沃，成果顯著，地力恢復快速，使用量當然遞減，不像傳統化學肥料得要遞增。」

鐵一般的事實，證明有機質肥料的成效，緬甸、印尼等外銷訂單陸續湧入洽詢，大陸市場的開拓則選擇整廠輸出技術為主；普聖集團除現有面積兩千六百五十坪的梧棲廠、一千八百坪的彰化廠外，計劃於明年擴增兩廠，以因應廣大的海內、外市場需求。

雖然對岸、海外市場願景可期，但陳總裁依然堅持，無論海外市場如何廣闊、集團如何成長茁壯，他仍誓言將永遠扮演「台灣土地最佳守護者」的角色，先做好台灣土壤改良工作，再向外逐漸擴展，讓全球共同擁抱環保、綠能的健康生活。

此外，普聖集團亦與國立台灣大學、中興大學產學合作，成果斐然；並與工研院技術合作，擬定多項產品研發、技轉計畫，提升循環再利用的經濟效益。而為了讓公司永續發展、延攬更多技術人才，普聖集團亦朝向增資、上市櫃之路大步邁進，期許志同道合的人，共同改良土壤重展生機，實現「友善大地，滋養眾生」的美好願景。