沒了儲蓄險 這類保單專家最推！千億銀彈準備轉單

保險的功能多元，除提供保障外還能作為民眾理財及節稅的工具，過去儲蓄險具有高於銀行定存利率成為熱賣商品，不過隨著社會變遷，國人的保單需求早已悄悄轉向。

【文／圖．葉怡君】

今年受到新冠肺炎疫情蔓延全球及Fed（聯準會）接連宣布降息為反應金融市場利率持續走低，金管會七月一日起適度調降新契約責任準備金利率，尤對一直以來國人鍾愛的儲蓄險衝擊最大，對此，國泰人壽總經理劉上旗建議，儲蓄險退場後，國人可依自身的「風險承受度」，轉往其他符合需求的保險商品，以達到收益及理財規劃的目標。

風險承受度低選擇：

美元利變型商品

透過宣告利率提升收益，在低利率市場環境下，利變型商品可作為穩健理財的首選產品之一，客戶透過「宣告利率」機制適度參與市場，當宣告利率高於保單預定利率時即可享有增值回饋分享金，還能透過壽險保額來保障身家，兼具收益穩定與資產傳承功能。此外，美元因屬國際強勢貨幣且利率相對較高，故建議重視長期收益且能承受匯兌風險者可選擇美元利變型商品。

風險承受度高選擇：

附保證給付投資型商品

投資型商品可協助願意適度承擔風險的客戶參與投資市場，透過創造較高收益機會以滿足退休生活財源，如客戶仍對近期市場波動有疑慮，具下檔保護的投資型附保證給付商品可協助降低這項擔憂，此類商品除可享受投資績效佳所帶來的獲利，在市場狀況較差時亦享有保險公司提供的保證給付，如身故、滿期或生存保證給付等設計，滿足客戶資產保全及享月退俸的長期穩健理財需求。

國人投保３大趨勢

一、高齡少子化趨勢↓衍生相關保障型商品需求

在急速高齡化及長壽趨勢下，台灣高齡人口比例逐年上升，如何活得老更要活得好、讓健康餘命更延長已成為國人退休後最重要的課題，且現今照顧人力減少，建立獨立的經濟能力已成為趨勢，此現象將促使民眾對醫療保障需求增加；而近幾年長照2.0上路，啟發了民眾長照保障意識，長照商品（含類長照）投保人數亦明顯增加，預估未來高齡相關醫療、長照商品將更加熱門。

二、年改議題影響↓自我退休儲備意識提升，退休商品預估將漸趨熱賣

因應年金改革政策，民眾對於提早儲備退休金的意識逐漸提升，然而近期投資市場波動較劇烈，所以除傳統利變型商品外，預估具低波動與附保證特性的投資型月撥回商品，因能兼顧民眾安心退休金流安排及資產配置規劃，應為未來民眾規劃重點。

三、健康意識高漲↓健康意識促進保險＋健康生態圈發展

近年健康意識抬頭，國人對於自我健康管理更為重視，在保險上，傳統的保險邏輯是「損害補償」，但除了事故後獲得保險金之外，民眾花精力維持健康、預防疾病更為重要，因此，壽險業藉由與醫療、運動、營養飲食等產業合作，打造健康生活生態圈，提高與客戶互動頻率，讓客戶更健康，也降低未來可能的理賠機率。

國泰人壽總經理劉上旗

少子化、平均壽命增加 改變國人投保習慣

劉上旗指出，過去許多民眾偏好以儲蓄型及年金保險作為理財規劃標的，但在少子化及國人平均健康餘命持續增加的趨勢下，擁有足夠保險保障已成首要課題，保障型商品卻逐年成長。根據金管會統計，2019年的外溢保單件數較2018年成長五倍，預期未來將有更多元的保障商品與健康促進外溢功能結合，提升民眾投保意識。

未來儲蓄險退場，國人可依自身風險承受度，轉往其他商品以達收益及理財規劃的目標。