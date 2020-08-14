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疫後報復性消費 振興券真能起作用？

聯合新聞網 / 卓越
振興三倍劵領取方式分為實體劵、數位劵。
振興三倍劵領取方式分為實體劵、數位劵。

經濟部估算，政府花費約五百億元發行振興三倍券，至少可促進七百億元消費，加至平台及商家加碼，預計將可創造一千億元效益。

【文‧陳怡瑄】

政府發放的「振興三倍券」於七月十五日正式上路，除了領實體券外，也開放使用信用卡、電子票證及電子支付等數位支付工具，令許多飯店、觀光、餐飲業，連同銀行也紛紛發揮創意，各自推出獨家加碼方案，希望搶下這波商機。對於漫天的促銷方案，建議民眾善用非實體券的方式，才能領得更有感。

政府、業者加碼

民眾搶的不亦樂乎

跟上手機支付時代，振興三倍券更有三大優點。第一，與防疫指揮中心的準則相呼應，盡量減少接觸、降低病毒傳播速度。第二，消費者選用信用卡、電子支付的振興三倍券，不僅能獲政府的兩千元回饋，金融業者也相繼加碼投入方案，提供給持卡人約十％上下的回饋，讓消費者此次振興得很有感。第三，業者能透過納入指定消費商店的活動設計，重振深受疫情重擊的國內旅遊業、娛樂業及餐飲業等，也能增加持卡人的消費力度。

目前政院針對民眾於ATM領取振興三倍券的現金回饋尚在規劃階段，中信銀行表示，若後續確認可於ATM回饋直接提領現金，將全力支援政府推動的政策，於全台逾六千台的ATM提供該項服務。

且除了振興三倍券，政府也配合地方推出六項加碼券，安心旅遊補助方案、農遊券、動滋券、藝Fun券及客庄旅遊券在七月都陸續推出，為了刺激消費，有的需要抽籤，有的只需要登記，在疫後不能出國遊玩之餘，多多促進國內消費。

是否會步上消費券後塵？

然而在二○○九年馬英九執政時，曾舉債八五六億元，發放每人三六○○元消費券，但消費券的投入對國內GDP只增加三六三億元，國發會原先評估GDP將增加○．六四％，而後又改口增加○．二八％至○．四三％。當時審計部報告指出，當年消費券發放後，五天內中央銀行新台幣發行額較前三年平均減少四四五億元。

此次中研院學者也預估振興三倍券的上路對GDP實際貢獻約落在○．二％至○．三％，在多種不確定性下，最終成效仍有待觀察。

振興三倍券領取方式分為實體券、數位版，其中，數位又分成信用卡、電子票證、電子支付共三種方式，疫情之後，民眾的支付習慣正大幅改變，非接觸式支付工具深受市場青睞，針對振興三倍券的使用方式，可以善加使用「非實體」的振興三倍券方案。

振興三倍券總整理
振興三倍券總整理

且疫後，報復性消費比例相對提升，為了刺激消費，平台、商家及地方政府都大手筆加碼優惠所形成的氛圍，對於振興三倍券的效果應該會不錯，預期效益會比當初消費券好很多。

卓越雜誌2020.08號412期
卓越雜誌2020.08號412期

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