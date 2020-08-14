蘇揆欽點首任內升董座 胡南澤光榮擦亮台水招牌

早晨一小時的專訪，台水董事長胡南澤笑容可掬地迎接我們的到來，看見胡董事長密密麻麻的筆記與採訪稿，我為之感動與慚愧，採訪過程中胡董事長的沉穩幹練與專業分享，讓我們看見他的企業家風範。

【文．何子涵 圖．溫偉廷】

台灣每年平均降雨量為世界平均值二．五倍，卻因為豐枯水期降雨量差異的懸殊，加上河川坡陡流急，使得水資源不易蓄存利用，所以水資源調度的政策與設備，基礎建設改善與強化將更顯得重要。目前國內水資源調度政策主要依據經濟部水利署召開之水情會議決議事項辦理，做為維持民生及防疫用水的穩定供應、工業生產不中斷與不影響農作物收成的努力方向。

專業嚴格為水質把關

程度甚歐美日韓

台灣自來水公司所使用水源是以地面水及水庫水為主，隨著二○一七年湖山水庫及湖山淨水場的啟用，雲林地區即不再使用地下水，南台灣目前僅有高雄市旗山區及屏東縣部分地區使用地下水。台水對於所使用的水源均有定期檢測層層把關，近五年平均每年自行檢驗達二十二萬四千項次，環保署及各縣市環保局，近年平均每年抽驗達九六○○件，水質合格率平均達九九．九五％以上。目前環保署所訂之飲用水水質標準共計有六十八項，比歐盟六十三項、日本五十一項、韓國五十八項水質標準項目更多，在許多影響健康物質之標準上與世界各國同步，某些項目如總三鹵甲烷、農藥等，比歐美日更加嚴格，甚至影響適飲性的總硬度，台灣亦訂有水質標準(300mg/L)，超越美國及歐盟部分國家，公司也定期於網站上公告水質資料，讓民眾安心飲用。

營運轉虧為盈展現亮眼成績

台水屬國營事業，時時肩負著政府政策性任務，供水的管線延伸至偏遠地區，用戶分散且稀少，成本大幅增加。又因給水投資報酬率偏低，以致資金缺口嚴重。曾遠赴西德、日本進修與實地觀摩的胡南澤，擁有深厚實力與專業知識，他積極推動三大改善財務之措施，以達成轉虧為盈的目標。他說明：「我們首要推動的當然是開源節流的計畫，透過『活化不動產』、『利用自有水庫、淨水場空間設置綠能發電設施計畫』等開源措施，可以增加公司的收益」。他十分重視持續加強檢修漏，降低漏水成本。胡南澤強調在確保品質、落實責任中心制度外，定期召開「經營收支控管會議」也相當必要，可以加強各項成本控管，有效提升整體營運績效。

另外為了加強固定資產投資財務分析，他表示台水的規劃均依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」及「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」去做效益評估，胡南澤認為如此可以防止無效益固定資產的投資，並避免過多或過早投資，以降低折舊費用，減輕債務利息負擔。他也提到必須加強營運資金管理，讓台水的資金運用採統收統支制度，減少留存資金浮額，以縮減舉借額度。公司相關的債務融資模式採上網公告方式，徵求國內金融機構參與借款競標融資。透過利率競價模式，以獲取較低之借款利率，進而減少利息支出。他要求財務單位要靈活資金調度，安排年度中借款動撥以短支長方式辦理，「台水以長、短期借款交互融資運用，以兼顧融資風險及節省利息費用」，對於台水財務相關事務他熟悉而堅定地說。

經營理念獲蘇揆肯定

四十六年首位內升的董事長，因專才謙遜而受長官器重，從基層一路勤奮打拼的胡南澤把台水當成自己第二個家，談及治理與整頓台水，他的眼神為之發亮，奉獻近四十年歲月的他秉持著「到位、有感、有效」的經營理念，不虛以待位，用熱情與專業替台水找到許多契機，為自來水產業發揮榮光，他提到與蘇揆開會檢討時，坦白說出台水目前窘境與困難，獲得蘇揆讚賞與支持，蘇揆十分重視自來水的發展與規劃，還找來主計處單位主管協力解決問題，給予胡南澤實質的助力，在看到台水日益茁壯且體質優良，胡南澤備感欣慰與榮耀，他娓娓道來的台水經，儼然已是根植在身體裡的一部份。

任職近四十年 深知治水良方

在台水服務三十八年，胡南澤經歷完整，曾任台水工程師、課長、組長、工務處經理、區處經理、總工程師、副總經理到總經理，創下任期最長的總經理紀錄。六十五歲的胡南澤是成大環工碩士，他不斷深化自身專業領域知識，並以誠信待人自勉。今年三月三十一日接任董事長時特別提出公司未來的五大重點工作：一、降低漏水率；二、淨水場現代化；三、建置備援管線；四、提升自來水普及率；五、全方位提升服務品質。

胡南澤表示，作為新任台水董事長，他必定會肩負起眾人所託，隨著基礎服務日趨成熟，台水未來將邁向「服務體驗」層次。「量足、質優」是供水必要前提，同時更必需提供用戶愉悅的用水經驗，才能讓用戶有感。他體恤民情，藉由民眾陳情案件、1910客服案件、顧客滿意度調查、負面新聞及現場第一線同仁之反饋意見，藉以釐清服務中所產生的缺口，並以「聚焦高度關切項目」、「強化服務遞送機制」為核心策略，拉近用戶與台水公司的距離，創造全方位的服務價值。

自來水供應調度主要政策

1.實施跨區域水量調度。

2.總量管制水庫取水量。

3.整備抗旱備援水井。

4.實施停灌休耕補償制度。

5.加強水庫清淤工作。

6.適時啟動伏流水。

7.提高淨水場產水效能。

8.推動科學園區及工業區自主性節水措施。