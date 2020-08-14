快訊

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

聯合新聞網 / 卓越
中美兩國簽屬《美國與中國第一階段貿易協定》。 (圖/截自fickr,Shealah Craighead攝)
中美兩國簽屬《美國與中國第一階段貿易協定》。 (圖/截自fickr,Shealah Craighead攝)

中美關係繼貿易戰後再度陷入緊張氛圍，雙方互關領事館，積累許久的戰火恐怕將一觸即發。

【文‧何子涵】

七月二十一日美國總統川普突下令，以「保護美國知識性產權及國人個資」為由，要求大陸在七十二小時內關閉中國駐休士頓總領事館，大陸政府雖表達強烈抗議，但仍在二十四日全數撤離總領事館；二十七日大陸回擊，報復性強關成都美國總領事館。

美國為何選擇封閉遠在德國的休士頓的領事館，而不是外界認為經濟重鎮的紐約，原因其來有自。亞太事務助卿史達偉受訪問曾表示，大陸透過中國總領事蔡偉和另外兩名外交官在登機時持偽造生日的護照登機，以及與大陸國安部門合作的多名大陸駭客，和在美的陸籍留學生，多次嘗試竊取美國的智慧機密，甚至是新冠肺炎疫苗的重要研發資料。面對諸多如此高風險恐危及美國國安的侵略手段，讓美方心生不滿與防備，決定把視為大陸竊資「後門」的休士頓總領事館關閉，並未給予開館的明確日期，足足給中方一個下馬威。但大陸也不甘示弱，隨即宣布將美國在成都設置的領事館也關閉，一來一往的角力，都在國際間引發許多關注與臆測。

中美兩方動作頻頻

誰的贏面大？

中美貿易戰因勢開啟，美國對中方採取多方課稅，華為公司創始人孟晚舟被加拿大拘押，不光是要中方經濟層面大受影響，主要目的還是不讓大陸擁有科技優勢，斷了大陸的財源與技術發展。儘管川普團隊本身的爭議性大，但操弄政治手法一流，能擊中大陸的痛點，使中美關係持續惡化。而關閉領事館事關重大，將牽一髮而動全身，因為領事館的存在象徵重要外交活動的樞紐，領事館內也，只有在外交關係出現破裂時才有可能出此下策，雖不嚴重至兩國斷交，卻讓兩國衝突更白熱化。

從二○一八年的中美貿易戰到大陸強行通過的香港國安法，一直到最近的關領事館事件，貿易戰延伸至外交戰，美國白宮數度聲明不滿與譴責，都讓川普剛好有機會見縫插針，想藉由貿易面、經濟面和科技面去修理視為心中大敵的大陸，且認為美國真有能力制裁大陸。但很明顯地，許多國家都無法與大陸市場的經濟脫鉤，從新冠肺炎疫情影響全球產業供應鏈延宕情形就可說明對其的依賴，加上習近平的專制獨裁和多角布局，也不容小看，大陸深知自己在武力支援上不及美國的預算與規劃，積極建構量子優勢，以小搏大運用「航母殺手」可遠距離發動攻擊，看來美國獵豹想要強壓大陸這頭猛虎，恐怕也會不如預期，反而造成兩敗俱傷。

亦敵亦友替自己國家留活路

美國與大陸兩大國持續交惡，儼然已成新冷戰的局面，但其實不論是美國還是大陸，都無法完全切斷經濟利益交換的連結與影響，倘若一直作困獸之鬥，不斷操弄政治手段與無謂的叫囂，恐怕直接損害的就是國家整體經濟衰敗、政體動盪不穩和國民的人身安全，倒不如找到一個適度的空間與距離，在不侵犯國家安全範圍與民主中心價值之下，可以和各大國保有良好貿易關係，長期穩定的進出口合作，也是另一種制衡，並能維持國際間經濟和外交的和平穩定運作。

卓越雜誌2020.08號412期
卓越雜誌2020.08號412期

相關新聞

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

中美關係繼貿易戰後再度陷入緊張氛圍，雙方互關領事館，積累許久的戰火恐怕將一觸即發。

疫後報復性消費 振興券真能起作用？

經濟部估算，政府花費約五百億元發行振興三倍券，至少可促進七百億元消費，加至平台及商家加碼，預計將可創造一千億元效益。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

台灣人愛存錢，選擇風險低又能保值的儲蓄險作為理財工具，但未來責任準備金利率下調，三年期以下甚至歸零，五、六千億儲蓄險保費將流往哪去？

全台用血人的安全守護者 不遺餘力為世界貢獻

一直以來，台灣血液基金會秉持著「捐血快樂、用血安全」為經營理念，建立無償捐血制度，為血液品質嚴格把關，提供捐血者與用血者最完善的服務，以確保醫療用血供應無虞。

擦亮國民旅行品牌再現花蓮之光 創造在地旅遊第一首選

「只要一張到花蓮的車票，等同直通台北小巨蛋演唱會門票」，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華五天節目規劃「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」等五大主題。

蘇揆欽點首任內升董座 胡南澤光榮擦亮台水招牌

早晨一小時的專訪，台水董事長胡南澤笑容可掬地迎接我們的到來，看見胡董事長密密麻麻的筆記與採訪稿，我為之感動與慚愧，採訪過程中胡董事長的沉穩幹練與專業分享，讓我們看見他的企業家風範。

台灣缺水救星！CP值最高的多元取水方式

每當颱風季節，你是否曾經想過水庫蓄水充足，卻因濁度太高無法供水的窘境，在日本、歐美等先進國家早已採用「伏流水資源」的開發方式，不僅對環境生態衝擊小，水質較為潔淨、建造費用也相對低廉，也難怪日本就曾有專家指出：「台灣為何不採用伏流水工程？」

沒了儲蓄險 這類保單專家最推！千億銀彈準備轉單

保險的功能多元，除提供保障外還能作為民眾理財及節稅的工具，過去儲蓄險具有高於銀行定存利率成為熱賣商品，不過隨著社會變遷，國人的保單需求早已悄悄轉向。

品牌發展冰凍期 如何找到銷售之陽？

打造品牌形象和產品行銷一直都是各個企業所重視發展的部分，但在激烈市場競爭與眾多消費者的喜好中要瓜分一畝之地，又應如何發想與執行呢？

農家子弟改良土壤建立循環經濟典範 以領先技術落實環保愛地球理念

採用高科技分解發酵獨家技術，解決環境汙染和廚餘問題，並將垃圾變黃金，使土壤重新恢復原有生機，帶動綠色循環經濟，實踐「友善大地，滋養眾生」之美好願景。

合勤 資安防禦的領航者

貿易戰、科技戰一直是全球強權國家角力的重點項目，台灣位於世界美中之間，又是對岸當然目標，戰略位置敏感，近期總統府、中油、藝人、網紅不斷遭駭，資安戰全面開打，合勤提供完善解決方案，協助機敏機構於鉅額損失前防範未然。

熱門新聞

中美兩強鷸蚌相爭 到底買什麼才能漁翁得利？

新舊飆股大閱兵 告訴你該買？該賣？該等？

金9 銀10 雙11 行情不同以往 受惠股誰看俏？

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

財報法說挖好股 帶你層層把關 抽絲剝繭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。