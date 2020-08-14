中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

中美關係繼貿易戰後再度陷入緊張氛圍，雙方互關領事館，積累許久的戰火恐怕將一觸即發。

【文‧何子涵】

七月二十一日美國總統川普突下令，以「保護美國知識性產權及國人個資」為由，要求大陸在七十二小時內關閉中國駐休士頓總領事館，大陸政府雖表達強烈抗議，但仍在二十四日全數撤離總領事館；二十七日大陸回擊，報復性強關成都美國總領事館。

美國為何選擇封閉遠在德國的休士頓的領事館，而不是外界認為經濟重鎮的紐約，原因其來有自。亞太事務助卿史達偉受訪問曾表示，大陸透過中國總領事蔡偉和另外兩名外交官在登機時持偽造生日的護照登機，以及與大陸國安部門合作的多名大陸駭客，和在美的陸籍留學生，多次嘗試竊取美國的智慧機密，甚至是新冠肺炎疫苗的重要研發資料。面對諸多如此高風險恐危及美國國安的侵略手段，讓美方心生不滿與防備，決定把視為大陸竊資「後門」的休士頓總領事館關閉，並未給予開館的明確日期，足足給中方一個下馬威。但大陸也不甘示弱，隨即宣布將美國在成都設置的領事館也關閉，一來一往的角力，都在國際間引發許多關注與臆測。

中美兩方動作頻頻

誰的贏面大？

中美貿易戰因勢開啟，美國對中方採取多方課稅，華為公司創始人孟晚舟被加拿大拘押，不光是要中方經濟層面大受影響，主要目的還是不讓大陸擁有科技優勢，斷了大陸的財源與技術發展。儘管川普團隊本身的爭議性大，但操弄政治手法一流，能擊中大陸的痛點，使中美關係持續惡化。而關閉領事館事關重大，將牽一髮而動全身，因為領事館的存在象徵重要外交活動的樞紐，領事館內也，只有在外交關係出現破裂時才有可能出此下策，雖不嚴重至兩國斷交，卻讓兩國衝突更白熱化。

從二○一八年的中美貿易戰到大陸強行通過的香港國安法，一直到最近的關領事館事件，貿易戰延伸至外交戰，美國白宮數度聲明不滿與譴責，都讓川普剛好有機會見縫插針，想藉由貿易面、經濟面和科技面去修理視為心中大敵的大陸，且認為美國真有能力制裁大陸。但很明顯地，許多國家都無法與大陸市場的經濟脫鉤，從新冠肺炎疫情影響全球產業供應鏈延宕情形就可說明對其的依賴，加上習近平的專制獨裁和多角布局，也不容小看，大陸深知自己在武力支援上不及美國的預算與規劃，積極建構量子優勢，以小搏大運用「航母殺手」可遠距離發動攻擊，看來美國獵豹想要強壓大陸這頭猛虎，恐怕也會不如預期，反而造成兩敗俱傷。

亦敵亦友替自己國家留活路

美國與大陸兩大國持續交惡，儼然已成新冷戰的局面，但其實不論是美國還是大陸，都無法完全切斷經濟利益交換的連結與影響，倘若一直作困獸之鬥，不斷操弄政治手段與無謂的叫囂，恐怕直接損害的就是國家整體經濟衰敗、政體動盪不穩和國民的人身安全，倒不如找到一個適度的空間與距離，在不侵犯國家安全範圍與民主中心價值之下，可以和各大國保有良好貿易關係，長期穩定的進出口合作，也是另一種制衡，並能維持國際間經濟和外交的和平穩定運作。