擦亮國民旅行品牌再現花蓮之光 創造在地旅遊第一首選

【文‧ 周義豐 圖‧孫玉璞、花蓮縣政府提供】

「只要一張到花蓮的車票，等同直通台北小巨蛋演唱會門票」，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華五天節目規劃「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」等五大主題。

淡季不淡

看好後疫情旅遊商機

徐榛蔚日前宣布今年「二○二○花蓮夏戀嘉年華」（以下簡稱花蓮夏戀嘉年華）從八月二十五日至八月二十九日，每晚七點在花蓮市東大門廣場熱情開唱，接連五天小巨蛋演唱會巨星雙壓軸演出，包括「搖滾天王」蕭敬騰領軍的獅子LION、「甜心教主」王心凌、「迷幻王子」林宥嘉、「金曲天后」徐佳瑩、「情歌天王」周興哲、「人氣天團」八三夭、畢書盡、玖壹壹、高爾宣和白冰冰等最夯大牌歌星。

隨著疫情逐漸解封，近幾個月國人大量湧入花蓮旅遊，飯店與民宿一房難求，徐榛蔚表示，「花蓮緊鑼密鼓推出觀光活動，我們更重視的是文化特色旅遊」，花蓮縣政府除了積極向觀光業者說明紓困方案外，更向業者推薦「農村部落旅遊」，希望把花蓮特色小部落串連起來，藉此提升觀光量能。花蓮今年九月將舉辦每三年一次的國際石雕藝術季，有許多國際石雕創作者將來到花蓮，是花蓮年度重要盛事；十月有花蓮籌備已久的「全民運動會」，以及熱愛慢跑者都期待的「太魯閣馬拉松」；花蓮鯉魚潭國際龍舟賽於十一月舉行，估計吸引更多民眾到花蓮旅遊。誓言打造「國際觀光城市」的徐榛蔚，相當具有信心花蓮可以做到。

四大族群文化融合

二加五豐沛觀光資源

花蓮除了具備豐沛觀光資源外，花蓮由閩南、客家、十八省同鄉及原住民等四大族群文化融合，花蓮縣政府文化局長江躍辰表示，花蓮是太陽故鄉，擁有二+五豐沛觀光資源，二就是具備國際機場及國際海港等優越便利對外交通，五則是擁有多元文化原住民族群、名列世界七大奇景太魯閣、阡陌縱橫縱谷平原、全亞洲最大廣達一千公頃瑞穗溫泉區，以及波瀾壯闊太平洋美景，每一個景點都值得大家細細欣賞親身體驗，期盼民眾能夠經常來花蓮參訪旅遊。

據瞭解，曾為花蓮知名耳鼻喉科醫師江躍辰，就是棄醫從文一個好案例，上任文化局長後，他決心為在地文化發聲，與世界藝文接軌。「文化是民眾生活品質的指標，如同一杯咖啡、一杯好茶，在工作衝刺之餘，可調劑身心。」江躍辰表示，到年底前，文化局將推出更多藝文活動，如「花蓮城市空間藝術節」 、「花蓮電影節」、「太平洋左岸藝術節」 、「花蓮國際石雕藝術節」、「花蓮曬被節」等活動，全面實踐花蓮生活藝術化，藝術生活化願景。

迎接暑假親子商機，花蓮觀光處副處長張志翔強調，花蓮將別出心裁設計一系列親子活動及表演節目。

安心國旅

花蓮紅面鴨迎接FUN暑假

為了迎接暑假安心國旅的旺季到來，花蓮縣政府觀光處副處長張志翔表示，花蓮縣政府推出一系列夏日活動，除了最狂的夏戀嘉年華音樂節之外，還有「二○二○花蓮紅面鴨FUN暑假」，以「鴨力鴨力轉動好運氣」為主軸，在八月開始以逗趣舒壓紅面鴨家族及山景水色鯉魚潭，為全國遊客補充元氣，撫慰心靈。張志翔強調，花蓮將別出心裁設計一系列的親子活動及表演節目，送出八八八份紅面鴨限量禮及開幕星空秀，迎接民眾來到好山好水好好玩的花蓮，趕走壞心情，轉動好運氣。他接著補充，接續登場的夏日限定活動還有「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」、「二○二○客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」及「花蓮金針花季」，要讓前來花蓮遊玩的民眾，度過一個充實夏天。

辦理暑期各大型活動，張志翔直言，花蓮縣政府積極整合各項旅遊資訊，端出「五花肉」觀光饗宴，包含「花現好康」、「花現金」、「花露ME」、「花現秘境」及「花現活動」，提供國旅獎勵方案、多條主題遊程、IG網美卡點和秘境推薦、各項大型活動等，目的就是吸引更多國人來花蓮旅遊。

身為花蓮的門戶，這四年在花蓮市長魏嘉賢帶領之下，創下不少亮麗成績。

花蓮門戶

魏嘉賢啟動「太平洋縱谷馬拉松」

身為花蓮的門戶，花蓮市這四年來，在花蓮市長魏嘉賢帶領之下，創下不少亮麗成績，持續邁向「友善宜居、安全便捷、族群共榮、觀光活力」的願景。政績包括道路修繕、人行步道整平工程等基層建設之外，配合中央政策，在社區推展巷弄長照站，打造了包括進豐親子公園、花崗山親子戲沙池及長頸鹿公園等設施，及適合大小朋友遊玩親子樂園。

「二○二○花蓮太平洋縱谷馬拉松」，今年邁入第六屆，魏嘉賢表示，花蓮有著得天獨厚的景色，尤其是浩瀚太平洋與自然資源豐富海岸山脈，在二○一三年促成第一屆太平洋縱谷馬拉松，為讓這場活動能成為國際認證賽事，二○一六年再度推動舉辦至今，希望能以花蓮山水風光、在地商圈店家特色與花蓮民眾的熱情，結合運動風氣，使民眾體認到健康生活、身心靈的探索及個人成長。

花蓮市城市外交在去年寫下嶄新一頁，魏嘉賢強調，不但與日本高千穗町締結姊妹市，和日本岩手縣盛岡市締盟友好城市，盛岡山車在去年到花蓮遊行，在太平洋溫泉花車嘉年華裡壓軸登場。另外，花蓮市去年包機直航韓國蔚山，這也是蔚山姊妹市機場第一次國際航線，讓花蓮與蔚山在觀光與文化交流上更加頻繁。

花蓮強震發生至今雖已兩年，魏嘉賢坦言，對於花蓮人來說依舊是心有餘悸，感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬默默地協助花蓮人恢復家園，感謝國外姊妹市及全國各地善款如雪片般地湧入，這些都是支持花蓮繼續前進重要力量。

傳承後山佳話

拜會第一位原住民典獄長

再將鏡頭轉到花蓮監獄，曾在花蓮監獄服刑長達十六年，去年底關押期滿出獄，現任琥珀動畫科技有限公司藝術總監呂學成，正在拜會花蓮監獄典獄長葛煌明，向他報告「學成歸來」後，除了積極適應社會，更著手籌備巡迴書畫展，與外界分享自身書畫才華與靜心之道，同時希望能藉由書畫展交流，以棉薄之力回饋社會，為更生人重返社會灌注正能量，重啟生命密碼。

身為第一位原住民典獄長葛煌明勉勵呂學成，希望透過成果分享會，讓更多人見證更生人改悔向上的決心，據瞭解，「呂學成墨淡情深書法展」首展在台北，於日前展出七十餘幅作品，之後將於八月二十日到三十一日在花蓮歷史建築「檢察長宿舍」結合花蓮縣文化局，舉辦書畫展及作品義賣。

呂學成相信大愛不計顏色，善盡當下，在大愛面前，每個人所呈現僅有透明澄淨接納，以及赤紅熱忱，匯聚成重新啟動生命密碼善念，成就重返社會的力量與感動。年少輕狂，不慎誤入歧途的呂學成，在監獄中度過漫長人生歲月，去年底甫出獄，呂學成在積極適應與重新融入社會同時，亦思考著該如何彌補過去蹉跎歲月，為自己過往不羈行為贖罪。

呂學成將在八月二十到三十一日高檢署花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」舉辦書畫展。

藉由抄寫心經沉潛思緒

呂學成回憶起那段期間，書畫不但讓他度過監獄生涯的枯燥歲月，也為他在出獄後找到新生的出路。去年底才從花蓮監獄關押期滿出獄的他，雖然最後一次刑期被關了十九年餘，其中十六年在花蓮，出獄後除了重新適應網路發達的社會環境，並在短短半年內就在更生保護會與朋友幫助下事業有成。

呂學成想到監獄內外受刑人及更生人，種種權益被剝奪侵擾的憾事，決定以實際捐助行動，挺身而出。「呂學成書畫藝術館」內掛滿百福圖、萬壽圖及筆鋒轉圜字體獨創一格的心經，都是呂學成畢生精心著作書畫。他說，最大心願就是在有生之年將畢生所學書畫義賣後，捐給社會上急需救助弱勢團體，來替自己年少輕狂犯下過錯贖罪。