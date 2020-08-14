全台用血人的安全守護者 不遺餘力為世界貢獻

一直以來，台灣血液基金會秉持著「捐血快樂、用血安全」為經營理念，建立無償捐血制度，為血液品質嚴格把關，提供捐血者與用血者最完善的服務，以確保醫療用血供應無虞。

【文．陳怡瑄 圖．台灣血液基金會提供】

血液，在捐血與輸血之間流動；延續了另一個生命，也是一項「愛」的奇蹟。台灣血液基金會以「誠信、和諧、效能、創新」的原則永續發展，成為台灣安全醫療用血來源的領航者。

一步一腳印 壯大且踏實

自二○一七年台灣血液基金會董事長侯勝茂上任後，深刻體認到使用「減除白血球血品」的重要性及其於臨床醫療的使用已成為國際趨勢，因此開始大力推動醫院全面使用「減除白血球血品」。並於台灣醫界雜誌及台灣醫學雜誌發表數篇論文，闡述使用減白血品的優點及實證經驗。減白紅血球之使用率從侯勝茂接任初期之十五．二％開始快速成長，至二○一九年使用率已達到五十四．一％，目前已有超過一百家醫院全面使用減白紅血球。

台灣血液基金會成立三十年以來，配合政府「國血國用」的衛生政策，協助推動自願無償捐血，即多角度的將自願無償捐血的概念傳達給民眾，並且期望能逐步落實；自一九九一年首度突破百萬單位的捐血量，跨越了五％國民捐血率的國際門檻，迄今台灣一直維持大於五％以上國民捐血率及百分之百無償捐血供應醫療用血成為捐血事業先進國家之列。

血液基金會每年接受二六○萬袋以上的捐血，國民捐血率超過七％，居世界第一；供應全國病人所需要的各種醫療用血，都是來自捐血人自願無償捐血，充分展現國人的愛心。

另外，台灣血液基金會在二○一七年以「安全醫療用血來源的領航者」為題，榮獲「醫療週邊類─公益服務組」SNQ 國家品質標章，更得到國家生技醫療品質─「銀獎」殊榮，代表的是「亞洲第一」的意義。

取之於社會 用之於社會

隨著社會的多元化，捐血觀念日漸普及，捐血的推廣策略也積極結合各企業團體，以「企業結合公益」的合作模式，鼓勵企業以「取之於社會、用之於社會」的理念，協助推動捐血活動，不僅有助於血源勸募，更有助企業本身的公益形象，達到雙贏的效果。在企業社團大力的支持下，帶動更多人的捐血風氣，穩定血源的功效。

不過近年來受到少子化以及人口老化的影響，年輕世代的捐血人口逐漸減少；為避免使未來發生血液短缺的危機，鼓勵更多年輕人規律捐血、養成定期捐血的習慣，且維持自身健康，是刻不容緩的事。

為了讓年輕人加入捐血的行列，台灣血液基金會自二○一五推出了熱血青年招募活動，希望讓捐血變成年輕人生活的一部份；目前也透過LINE、Facebook等社群軟體，或邀請網紅加入宣導的行列，希望維持血液供需平衡之要務與捐血救人所隱含之生命價值，亦能永續傳承至下一世代。

爭取主辦權 增加國際能見度

台灣血液基金會自二○一四年起即開始參加APEC血液安全政策論壇，在努力爭取下，於二○一七年取得第五屆「2018亞太經濟合作組織生命科學創新論壇血液安全網絡」主辦權，並由董事長侯勝茂擔任主席。

由於台灣在血液安全提升方面有目共睹，該次會議突破以往「著重品質」的架構，朝「血液安全」邁進，主題是「透過卓越中心之提升及整合標準」，目的是獲得安全和充足的血液及相關產品與服務，幫助加速血液中心GMP認證，以便使亞太地區的血液品質和安全標準之間達到一致性。

透過二○一八年主辦APEC血液安全政策論壇，推廣了台灣經驗，例如台灣在執行cGMP的高標準規範之傑出成就、高水準的國民捐血率，在各國間展現了台灣的優勢；各國與會者身歷其境參訪台灣的捐血中心，擴大並提升台灣血液基金會在國際上的知名度與能見度。

捐血大使曾沛慈與台灣血液基金會董事長侯勝茂，帶著熱血青年們宣誓。

以身作則 提供最優質捐血環境

早期醫院急診處常有賣血的人，提供病患輸血之需，但血液安全問題叢生，因此許多有識之士開始推動自願無償捐血運動，亦為台灣血液基金會前身。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，當初接下台灣血液基金會這份工作，和他在骨外科擔任醫師的背景有關。由於骨外科與輸血息息相關，有了優質安全的血液當後援，手術才能順利進行。後曾擔任衛生署長三年多，深知穩定安全的血液供應是維持醫療體系運作的最大後盾。所以當有這個機會要奉獻一己之力時，便義不容辭地投入，為台灣的醫療事業貢獻，對侯勝茂自己而言也是一大挑戰與學習。

自接任董事長以來，侯勝茂深深體會身上所肩負著的使命─不僅要讓台灣血液基金會構運作正常，更要讓全國的醫療用血使用無虞。靠著這份堅持克服挑戰，同心打造更安全、更優質的醫療用血捐供環境，並與國際社會分享台灣經驗。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示：自願無償捐血是至高無上的利他情操。 (圖/徐裕庭)

不忘初衷 用心維護

侯勝茂說道，台灣血液基金會必須隨時做好準備，預防因應未來局勢變化；因為每一滴血得來不易，也鼓勵合理醫療用血，以維持血液捐供平衡。侯勝茂回首來時路，台灣血液基金會歷經三十年歲月的洗禮不忘初衷，除了全力維護醫療用血捐供平衡，對於醫療用血的品質更是嚴格把關，以保障病患輸血安全。相信這份堅持可以打造更安全、更優質的環境，並與國際社會分享台灣經驗，對世界有更多貢獻。