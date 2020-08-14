誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

台灣人愛存錢，選擇風險低又能保值的儲蓄險作為理財工具，但未來責任準備金利率下調，三年期以下甚至歸零，五、六千億儲蓄險保費將流往哪去？

【文﹒葉怡君】

自兩千年以來，台灣壽險業總資產占金融機構的比重逐年上升，二○○六年超過二○％，二○一九年達三五．五一％，與世界其他市場相比，台灣總保費收入排名第十，壽險總保費則排名第七；根據瑞士再保Sigma報告，台灣壽險滲透度達十六．五一％，對國內GDP的貢獻度居全球之冠，榮登世界壽險大國。

險種之中的儲蓄險因具有高於銀行定存的保單利率，風險低於股票投資等特性，收益率相對較好，進而搖身一變，成為年長族群作為長期穩定收益及保本效果的理財工具之一。

根據根據壽險公會調查，二○一八年初年度壽險保費中，儲蓄險就占約五十四％；二○一九年一．○九兆元的初年度保費中，儲蓄險保費為五八八六億元，占五十三％，連兩年占比過半，顯示國人特愛儲蓄險。

儲蓄險風光不再

壽險、銀行另謀出路

然而，二○一九年七月一日，金管會宣布適用之壽險業新台幣、美元、澳幣、歐元及人民幣等幣別新契約責任準備金適用之利率調整案：負債存續期間六年以下的壽險業個別保單，責任準備金利率顯著下調；繳費期三年以下的新台幣責任準備金利率更首次出現零利率。這意味著業者幾乎無法再設計出有競爭力的商品，過去儲蓄險創造五、六千億的保費，勢必得另謀出路。

「保險姓保，基本上，仍該回歸保障本質」保發局董事長桂先農指出，儲蓄險主要以理財為主，但真正的保障成分卻很低，金管會訂定保障門檻，並非真的要讓儲蓄險消失，而是要讓儲蓄險回歸本質。

對消費者而言，當保險商品的IRR（內部報酬率）不再具吸引力，未來想以保險商品作為理財工具，將僅侷限於有遺產稅務規劃需求（節稅）的保戶，過去以銷售儲蓄型商品為主力的公司如臺銀人壽與郵政壽險，必須轉型找尋新的業務動力。

受衝擊的不僅是相關壽險業者，桂先農表示，我國銀行的保險通路，在二○○八年首度超過傳統業務市占，並在二○一○年穩居壽險新契約保費收入的六○％以上，近年則維持在五○％以上，成為台灣最重要的行銷通路。過去十年，儲蓄型商品的成長與銀行保險通路的壯大呈正向關係，未來投資行商品可能是銀行保險通路的理想接替商品，但仍須面對嚴格的銷售監管與風險要求。

財團法人保險事業發展中心董事長桂先農:「保險應該要回歸本質。」 (圖/保發中心提供)

保障型商品仍具潛力

桂先農指出，台灣是以出口為導向的小型開放經濟體，難免受國際情勢影響，但台灣疫情控制得宜，統計至今年五月底，台灣壽險保費收入為一三○七六億元，較去年同期減少十二．九％，主要因調降責任準備金利率及實施死亡保障門檻規定，產險保費收入則較去年同期成長五．五％，整體而言受新冠肺炎影響有限。

未來五大保單新趨勢。

就二○一九年壽險業這種險種市占（初年度保費）來看，保障型保險占比不到十％，顯示保障型商品仍有相當大的發展空間。桂先農建議未來業者能往高齡化商品、弱體健康保單、遠距照護保單、生前契約保單及健康管理保單等設計，藉此吸引保戶。