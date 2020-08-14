快訊

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

聯合新聞網 / 卓越
人生保險業資金運用。
人生保險業資金運用。

台灣人愛存錢，選擇風險低又能保值的儲蓄險作為理財工具，但未來責任準備金利率下調，三年期以下甚至歸零，五、六千億儲蓄險保費將流往哪去？

【文﹒葉怡君】

自兩千年以來，台灣壽險業總資產占金融機構的比重逐年上升，二○○六年超過二○％，二○一九年達三五．五一％，與世界其他市場相比，台灣總保費收入排名第十，壽險總保費則排名第七；根據瑞士再保Sigma報告，台灣壽險滲透度達十六．五一％，對國內GDP的貢獻度居全球之冠，榮登世界壽險大國。

險種之中的儲蓄險因具有高於銀行定存的保單利率，風險低於股票投資等特性，收益率相對較好，進而搖身一變，成為年長族群作為長期穩定收益及保本效果的理財工具之一。

根據根據壽險公會調查，二○一八年初年度壽險保費中，儲蓄險就占約五十四％；二○一九年一．○九兆元的初年度保費中，儲蓄險保費為五八八六億元，占五十三％，連兩年占比過半，顯示國人特愛儲蓄險。

儲蓄險風光不再

壽險、銀行另謀出路

然而，二○一九年七月一日，金管會宣布適用之壽險業新台幣、美元、澳幣、歐元及人民幣等幣別新契約責任準備金適用之利率調整案：負債存續期間六年以下的壽險業個別保單，責任準備金利率顯著下調；繳費期三年以下的新台幣責任準備金利率更首次出現零利率。這意味著業者幾乎無法再設計出有競爭力的商品，過去儲蓄險創造五、六千億的保費，勢必得另謀出路。

「保險姓保，基本上，仍該回歸保障本質」保發局董事長桂先農指出，儲蓄險主要以理財為主，但真正的保障成分卻很低，金管會訂定保障門檻，並非真的要讓儲蓄險消失，而是要讓儲蓄險回歸本質。

對消費者而言，當保險商品的IRR（內部報酬率）不再具吸引力，未來想以保險商品作為理財工具，將僅侷限於有遺產稅務規劃需求（節稅）的保戶，過去以銷售儲蓄型商品為主力的公司如臺銀人壽與郵政壽險，必須轉型找尋新的業務動力。

受衝擊的不僅是相關壽險業者，桂先農表示，我國銀行的保險通路，在二○○八年首度超過傳統業務市占，並在二○一○年穩居壽險新契約保費收入的六○％以上，近年則維持在五○％以上，成為台灣最重要的行銷通路。過去十年，儲蓄型商品的成長與銀行保險通路的壯大呈正向關係，未來投資行商品可能是銀行保險通路的理想接替商品，但仍須面對嚴格的銷售監管與風險要求。

財團法人保險事業發展中心董事長桂先農:「保險應該要回歸本質。」 (圖/保發中心提供)
財團法人保險事業發展中心董事長桂先農:「保險應該要回歸本質。」 (圖/保發中心提供)

保障型商品仍具潛力

桂先農指出，台灣是以出口為導向的小型開放經濟體，難免受國際情勢影響，但台灣疫情控制得宜，統計至今年五月底，台灣壽險保費收入為一三○七六億元，較去年同期減少十二．九％，主要因調降責任準備金利率及實施死亡保障門檻規定，產險保費收入則較去年同期成長五．五％，整體而言受新冠肺炎影響有限。

未來五大保單新趨勢。
未來五大保單新趨勢。

就二○一九年壽險業這種險種市占（初年度保費）來看，保障型保險占比不到十％，顯示保障型商品仍有相當大的發展空間。桂先農建議未來業者能往高齡化商品、弱體健康保單、遠距照護保單、生前契約保單及健康管理保單等設計，藉此吸引保戶。

卓越雜誌2020.08號412期
卓越雜誌2020.08號412期

相關新聞

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

中美關係繼貿易戰後再度陷入緊張氛圍，雙方互關領事館，積累許久的戰火恐怕將一觸即發。

疫後報復性消費 振興券真能起作用？

經濟部估算，政府花費約五百億元發行振興三倍券，至少可促進七百億元消費，加至平台及商家加碼，預計將可創造一千億元效益。

疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

台灣人愛存錢，選擇風險低又能保值的儲蓄險作為理財工具，但未來責任準備金利率下調，三年期以下甚至歸零，五、六千億儲蓄險保費將流往哪去？

全台用血人的安全守護者 不遺餘力為世界貢獻

一直以來，台灣血液基金會秉持著「捐血快樂、用血安全」為經營理念，建立無償捐血制度，為血液品質嚴格把關，提供捐血者與用血者最完善的服務，以確保醫療用血供應無虞。

擦亮國民旅行品牌再現花蓮之光 創造在地旅遊第一首選

「只要一張到花蓮的車票，等同直通台北小巨蛋演唱會門票」，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮夏戀嘉年華五天節目規劃「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」等五大主題。

蘇揆欽點首任內升董座 胡南澤光榮擦亮台水招牌

早晨一小時的專訪，台水董事長胡南澤笑容可掬地迎接我們的到來，看見胡董事長密密麻麻的筆記與採訪稿，我為之感動與慚愧，採訪過程中胡董事長的沉穩幹練與專業分享，讓我們看見他的企業家風範。

台灣缺水救星！CP值最高的多元取水方式

每當颱風季節，你是否曾經想過水庫蓄水充足，卻因濁度太高無法供水的窘境，在日本、歐美等先進國家早已採用「伏流水資源」的開發方式，不僅對環境生態衝擊小，水質較為潔淨、建造費用也相對低廉，也難怪日本就曾有專家指出：「台灣為何不採用伏流水工程？」

沒了儲蓄險 這類保單專家最推！千億銀彈準備轉單

保險的功能多元，除提供保障外還能作為民眾理財及節稅的工具，過去儲蓄險具有高於銀行定存利率成為熱賣商品，不過隨著社會變遷，國人的保單需求早已悄悄轉向。

品牌發展冰凍期 如何找到銷售之陽？

打造品牌形象和產品行銷一直都是各個企業所重視發展的部分，但在激烈市場競爭與眾多消費者的喜好中要瓜分一畝之地，又應如何發想與執行呢？

農家子弟改良土壤建立循環經濟典範 以領先技術落實環保愛地球理念

採用高科技分解發酵獨家技術，解決環境汙染和廚餘問題，並將垃圾變黃金，使土壤重新恢復原有生機，帶動綠色循環經濟，實踐「友善大地，滋養眾生」之美好願景。

合勤 資安防禦的領航者

貿易戰、科技戰一直是全球強權國家角力的重點項目，台灣位於世界美中之間，又是對岸當然目標，戰略位置敏感，近期總統府、中油、藝人、網紅不斷遭駭，資安戰全面開打，合勤提供完善解決方案，協助機敏機構於鉅額損失前防範未然。

熱門新聞

中美兩強鷸蚌相爭 到底買什麼才能漁翁得利？

新舊飆股大閱兵 告訴你該買？該賣？該等？

金9 銀10 雙11 行情不同以往 受惠股誰看俏？

誰改變了你的儲蓄習慣？風光十年儲蓄險退場 保險回歸本業

中美兩巨頭再度交手 川習打甚麼如意算盤？

財報法說挖好股 帶你層層把關 抽絲剝繭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。