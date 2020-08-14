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疫情後的曙光 再生能源的獨角獸─ GMGT全球微電網科技

聯合新聞網 / 卓越
只需一隻手機使用綠電存摺APP，就能簡單參與投資全球再生能源微電站，即時掌握發電狀況。
只需一隻手機使用綠電存摺APP，就能簡單參與投資全球再生能源微電站，即時掌握發電狀況。

二○二○年的上半年，新型冠狀病毒的肆虐，使得各國邊境封閉、進出口暫緩，全世界的經濟基礎為之動搖。在國際間皆因防疫嚴控邊境時，GMGT已有產業因新南向政策超前部署，準備大放光芒。

【文‧編輯部整理　圖．GMGT提供】

「我們感謝太陽，因為只要有陽光，微電站時時刻刻都在運轉。」GMGT（全球微電網科技）創辦人林胡助這麼說：「在疫情期間，我們完全不受影響，您的太陽能微電站仍然每分每秒，在亞洲最熱的地方發電。」

四年前就已布局東南亞

二○一六年台灣政府大力宣導能源政策，GMGT（全球微電網科技）已透過產業界的專家們，經過兩年的規畫和佈局，GMGT團隊二○一八年受邀參與東南亞國家智慧城市發展，透過外貿協會及馬來西亞經貿協會的協助，在同年十月受邀參與一年一度盛大的綠能展會IGEM（馬來西亞國際綠色科技環保產品展），並取得了與馬來西亞政府的微電網建置合約。

GMGT讓「全民電廠」無國界

過去的研究發現，台灣的再生能源產業，面臨了投資金額太大、電廠的營運維護困難，且沒有退場機制，導致推廣始終原地踏步。GMGT創新地揉合關鍵技術「智能電網」AIOT、「區塊鏈」BLOCKCHAIN和「數位金融」FINTECH，設計出全球首創的再生能源投資平台─「綠電存摺」，讓全世界的投資人可以無國界的參與再生能源的投資。

「綠電存摺」是全球第一個再生能源數位化投資平台。每日所產生的電力上鏈數據，稱為G-Token 綠電通証，是全球首創每日收電費的發電模式。當每天太陽升起時，智慧電錶、電力監測器會將即時的發電數據回傳到全球微電網系統，透過系統運算後產生光能算力值 （GPVCP），再和每個光能微電站所綁定的智能合約對應，綠電存摺裡即會自動儲存G-Token 綠電通証。

現在您只需使用綠電存摺APP，就能簡單參與投資全球再生能源微電站、即時掌握發電狀況，輕鬆且每日獲得收益。GMGT將「投資電廠」的門檻降到最低，正在實現「人人都是電力公司」的未來。

推動綠能發電　全民參與新未來

綠電存摺再生能源平台是綠能發電的新未來！投資人可以在最熱的地方、水力和風力最強的地方及地熱最充足的地方發電，此「Power On Chain」電力數位化的全新模式，已受到國際多方注目，馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、越南等政府、能源開發商及EPC業者，也希望借助「綠電存摺」平台加速當地的太陽能、風力、地熱等再生能源的發展。

此項目更引起國際投資機構的注目，印尼的大型投資機構（Knights Investment）已預備兩階段投入超過一．五億美金，希望加速全球微電網的建構，卡位地球資源的戰略位置。台灣除了民間企業有極大興趣，GMGT已申請國發基金，也與政府合作地熱發電項目，並獲得良好回應，準備組成能源國家隊。

GMGT全球微電網科技創辦人林胡助表示:「在疫情期間，我們完全不受影響，太陽能微電站仍然每分每秒在亞州最熱的地方發電。」
GMGT全球微電網科技創辦人林胡助表示:「在疫情期間，我們完全不受影響，太陽能微電站仍然每分每秒在亞州最熱的地方發電。」

投資者只要下載APP「綠電存褶」，就能分秒即時獲得。獲得的G-Token未來可以透過LINE PAY、APPLE PAY、GRAB PAY，進行第三方支付消費點數的轉換應用。更能將電力使用於特斯拉電動車租用、電動機車租用及充電樁充電。GMGT綠電存摺再生能源投資平台系統，領先全球唯一跨國投資微電站，跨境使用電力跨平台轉換消費應用，實際應用價值更廣泛也具生活進化意義。

GMGT的創辦人林胡助最後說：「這次疫情讓我更加相信我們在做對的事。做為全世界第一個再生能源創新平台，我們希望從台灣出發，在未來五年內讓GMGT在那斯達克上市，成為國際發光的獨角獸平台！」

小知職 —「綠電存褶」平台優勢為何？

1.跨國投資電站

2.每日收電費

3.即時回購電廠

4.電力可跨國應用

5.電力跨平台轉換應用

6.數位電力加乘收益 

卓越雜誌2020.08號412期
卓越雜誌2020.08號412期

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