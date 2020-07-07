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正能量YouTuber 潛移默化傳達社會議題

聯合新聞網 / 卓越
生存在社群平台上的網紅，吸引了年輕世代的眼球，蛻變為自成一格的網路媒體。 (圖/夫夫之道提供)
生存在社群平台上的網紅，吸引了年輕世代的眼球，蛻變為自成一格的網路媒體。 (圖/夫夫之道提供)

近年來新興行業YouTuber受到年輕世代關注，更有許多網紅，透過網路話題奪得大眾關注、新聞版面，增加自身的知名度。網紅市場逐漸走向分眾化，各有擁護的粉絲，如何在這大環境生存下去，是普羅大眾最想知悉的！

【文‧陳怡瑄】

隨著數位經濟浪潮的帶動，衍生出許多新興職業，相較於高顏值網紅的快速崛起和殞落，具有專業知識的「知識型網紅」，以及有個人特色的網紅，反而水漲船高。

網紅產業中的一縷微風

其中，情侶里歐及阿凱（以下簡稱夫夫）經常在社群媒體上分享日常生活，「夫夫之道」也有別於其他YouTuber，以「正能量」的方式感染群眾，攏絡各族群支持。而他們新穎的經營模式與正確的性平觀念，也吸引國高中、大學及業界各方邀訪演講，不管是宣導性平教育抑或是經營社群網站等，都能看到他們的身影。

而夫夫之道這個頻道的成立，原因也相當有趣，二○一六年里歐為了完成課堂作業，找阿凱一同架設網站，而當時針對同性戀議題較敏感，指導老師擔心他們會因此受到傷害，一度試圖阻止，但夫夫卻只回答：老師，同性戀被攻擊不會只在網路上，在日常中已讓我們習以為常了。於是夫夫之道就此誕生。

逆流而上　脫穎而出

當生活當中有太多的負能量，誰還會有正能量？里歐表示，「正能量」或許是虛無飄渺的一個詞，但從夫夫的影片當中，希望給所有人一股潛移默化的力量。許多粉絲都會私下傳訊息給他們，甚至連高知識份子，也會偷偷關注，僅是基於社會的輿論壓力，不敢表態。

在同性法公投結束時，夫夫也收到消息，有人選擇離開這世界，但他們非常清楚自己的定位與影響力，希望繼續透過拍影片的方式，引導其他人走出當下的悲痛。

而在廣大的社群媒體之中，夫夫之所以能脫穎而出，並與粉絲們有朋友般的互動，或許是因為他們擁有其他YouTuber沒有注意到的，那顆通透的心。阿凱也笑說，很多YouTuber都很喜歡拍以辛辣的方式回覆酸民，但我們偏要拍感恩的回覆留言。

啟發意義大於點閱率

現今自媒體發達，只要有網路和平台，每個人都可以展現自己，但往往名聲越大，越容易被流量給侷限，夫夫之道從微電影、美食、穿搭、旅行甚至社會議題等時下大眾所關注的事物，製作出一支支內容多元的影片，不過對於夫夫來說，成為YouTuber最難的地方不是想題材，而是當一個他們花很多心力，想與大家溝通的議題不被重視，像是關於憂鬱症或是自殺等敏感議題，他們會先請專業的諮商師看過劇本、請教曾經自殺過的朋友分享感受，並自己劃分鏡表，但結果卻只有兩三千觀看人數；相對於接吻或是較煽情的內容，點閱率卻是飆升百萬。

里歐說到，雖然會感到氣餒，但我們不會被數字侷限。阿凱也一同表示，因為我們不想拍出十年、二十年後再回來看，會後悔的影片。

雖說現實不如預期的完美，但還是有部分的人感受的到他們的用心，逐漸受到正能量的影響，用最踏實的方式一步一腳印走下去，面對困難夫夫會繼續突破，當這個社會更加的開放多元，願意接納更多不一樣的聲音，他們的機會就來了！

兩人交往四週年，在逆境當下互相扶持，以正能量看待事物。 (圖/夫夫之道提供)
兩人交往四週年，在逆境當下互相扶持，以正能量看待事物。 (圖/夫夫之道提供)

採訪後記

採訪過程中，感受到夫夫就像普通的情侶別無一般，但許多世俗的眼光還是會以同志的框架去定義他們，在逆境當下互相扶持，不放棄做自己喜歡的事物，勇於挑戰、正向面對這世界的不友善，用同理的心去回應其他聲音，或許這就是夫夫所謂的「正能量」，也是他們想傳達給觀看者的想法吧！

卓越雜誌2020.07號411期
卓越雜誌2020.07號411期

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