揭曉熱門職業前四名 工程師百百款 誰最吃香？

因應國內各行各業對新科技應用需求的擴張，與科技發展具互補性的高階技術人力需求已漸趨急迫，如資料科學家、演算法工程師、IoT工程師、數據分析師等有關科學及工程領域、資訊及通訊領域之專業人力。

【文‧陳怡瑄】

第四名 資安工程師

人才需求增加 相關背景外，證照更是入門

近年資通安全法上路實施，因此許多企業對於網路資安的人才需求量明顯增加，一般來說網路資安公程師需具備一定的網路背景，熟悉軟體並了解網路運作，才有辦法有效預防或是在發生問題時即時處理，避免事件擴張，而想要成為一名稱職的資安專才除了相關背景外證照更是入門。

一般來說資安人才的月薪落在五到七萬元，若是資歷深或主管上則有機會上看十萬元，但網路資安工作是高壓、燒腦，並需要隨時精進，想要挑戰前一定得做好萬全準備。

據1111職務大辭典統計，資安工程師畢業科系前五名為，資訊管理學類占三三．○六％，資訊工程學類占二十一．○七％，企業管理學類占五．七九％，機械工程學類占五．七九％，電子工程學類占四．五五％。而男女性別比分別為，男性九十％，女性十％。

一般來說，若是想從事資安領域工作的求職者，尤其新鮮人，建議根據個人需求，考取證照。若是已在資安領域深耕一段時間，想進一步取得認證，則可以試著考取 （ISC）²（國際資訊系統安全核準聯盟）的SSCP（System Security Certified Practitioner）、CISSP（Certified Information Systems Security Professional）認證。

資安領域證照

EC-Council（國際電子商務顧問局）：CEH（Certificated Ethical Hacker）、

CHFI （Computer Hacking Forensic Investigator）

CompTIA（美國電腦協會）：Security+

經濟部：ITExpert－資訊安全管理專業人員

IRCA（國際稽核員註冊協會）：ISO 27001資訊安全管理系統主導稽核員

趨勢科技：TCSE（Trend Certified Security Expert）

第三名 UI／UX設計人才

Bank3.0時代最搶手人才

隨著數位金融崛起，當分行和信用卡消失、現金被取代，那麼金融圈該如何培養客戶忠誠度呢？例如：過去銀行取得忠誠度是靠回饋哩程、現金回饋，但年輕人並不會有太多興趣，如果要買機票，直接買說不定還較划算。

想當客戶首選的金融機構銀行，要思考的不是如何成為客戶首選的銀行，而是要成為首選的程式。不管是要存匯和借貸業務，投資及資產配置，只有讓消費者輕鬆方便取得服務的APP才會停留在消費者的手機中，而這個目標，跟UI/UX設計有著深度關係。

因此，能讓使用介面簡單明暸又美觀的UI/UX設計師、體驗行銷專家等，在Bank3.0時代是最搶手人才。

UX、UI別再傻傻分不清！

得網路上總是說UI/UX 設計、UI/UX設計師等等，好像UI和UX是同義詞，事實上，UX是大腦所想的，UI是眼睛所見的，UX設計師設計的是一個「產品的使用感覺」，而UI設計師設計的是一個「產品的呈現」。

UX（User Experience）全名為使用者經驗，強調的是「使用者體驗的過程」。使用者體驗，是根據使用者的習慣，安排整個網站頁面的內容規劃，重大責任就是要確保產品從這一步流動到下一步符合邏輯。觀察使用者行為，檢查說得出來和沒說出來的使用障礙，經過不斷修改以創造出最佳的使用者經驗。

UI（User Interface）全名為使用者介面，設計頁面上的功能，顧及使用的便利性與整個設計的美學，維持並創造網站的美觀性。使用者介面設計師專精於「產品怎麼呈現」。他們負責設計每一個與使用者互動的網頁或畫面，然後確認 UI 在視覺上能傳達 UX 設計師展示的路徑。UI可以是將UX理念實踐的美學工程師，包括整個網站的顏色、字型、字體大小、配置安排。

第二名 智慧製造工程師

職缺成為近年熱門職業，近4年成長137％

在台積電、鴻海、聯發科、台達電、研華等積極投入智慧製造的趨勢下，如今智慧製造風潮也逐步吹向傳統製造業，包括金屬相關製造業、精密機械製造業以及鞋類、紡織產業等傳統製造業。

因應智慧製造需求開始引進IT人才，積極運用創新科技來優化生產流程與製程，並且引進機械手臂，甚至打造智慧工廠。近年來包括系統平台、軟體技術、感測系統及網際通訊等技術的突飛猛進，讓智慧製造系統更加強大，甚至能跨越地域限制的遠端控制，都是智慧工廠的技術展現。

而台灣即將有第一座5G工廠，預示5G元年正式從猜想降落到應用面，更重要的是，工廠由三方不同領域的企業跨界合作，從這樁策略聯盟起，台灣正在形塑全新的5G產業文化。

5G發展已經進入新階段，尤其二○二○年初的疫情雖然重創全球經濟，但也創造宅經濟的爆發，加速5G與人工智慧產業的成長，智慧製造的相關產業發展將銳不可擋。

因此，電機、電子、機械、工業工程背景的「智慧製造工程師」職缺成為近年熱門職業，近四年成長一三七％。

軟體工程師薪資大評比。

第一名 軟體工程師

軟體工程師平均收入，傲視一般上班族

從薪資級距來看，軟體工程師在台灣就業市場屬高薪職業，即使是新鮮人，入門級的薪資學士在四萬元左右，碩士可以拉高到四萬五千元，隨著年資逐年增長，薪資會大幅提高。

根據勞動部公布的「職類別薪資調查報告」軟體開發及程式設計師平均收入為八○七九九元，傲視一般白領階級，但跟全球的軟體工程師相比，台灣軟體工程師的薪資還是相對低的，以薪資水準最高的美國來看，軟體工程師的平均薪資超過十萬美元，相當於三百萬台幣，顯示台灣的軟體工程師的薪資，未來還有很大的成長空間。

軟體工程師於性別比例來看，男性占比為八十四％；女性占比為十六％。畢業科系以資訊工程學類二十九．四％占大宗，其次依序為資訊管理學類二十六．二五％，電子工程學類六．五九％，電機工程學類六．四六％，機械工程學類二．八％。