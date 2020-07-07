高殖利率加持 搶當股界公務員

今年受新冠肺炎影響，全球經濟衰退，失業率急遽飆升，唯國營事業逆勢開出職缺，想考進國營事業很難，但買進國營事業的股票不難，這類泛官股具公務員特質每年穩定配息，是殖利率超越銀行定存的優質好股。

【文﹒葉怡君】

邁入股東會旺季，各家公司去年營運表現，都將在此時見真章，配股配息更是股民關注焦點。身處低薪、低利時代，若有點存款的小資族，相較選擇將錢存在定存利率一﹒○五到二％之間的銀行，倒不如效法股神巴菲特爺爺的滾雪球理論，挑選進可攻退可守的高殖利率股，當作另類定存。

像是台航（2617）、臺鹽（1737）、台汽電（8926）、中再保（2851）、台肥（1722）、關貿（6183）、中華電（2412）及合庫金（5880）等，都是政府持股二十％以上，近三年平均殖利率高於銀行定存的泛官股，若能在低點搶進，不僅每年穩定的配股配息，更有機會賺進股價替自己加薪。

船運類冠軍 台航長約保獲利

交通部持股二六﹒四六％的台航，今年股東會通過配發○﹒八元現金股利，除息日七月六日，配發日七月二十四日，累計三年共配發二﹒八元現金股利，現金殖利率達五％以上，十年間皆穩定配發現金股利。

相較今年第一季每股稅後虧損○﹒三一元，同為官股的陽明（2609），台航憑著去年簽下的高價合約與出售舊船貢獻營收，第一季營收六﹒二九億元，稅後淨利一﹒六三億元，以每股稅後盈餘（EPS）○﹒三九元，奪下船運類股當中獲利冠軍。

台航自一九九八年民營化，釋出五十七％股權，目前實收資本額四一﹒七二億元，主要營運項目為散裝船運業務，占七成以上營收。散裝航運受全球經濟景氣影響，與原物料需求及鋼鐵業榮枯息息相關。根據國際貨幣組織（IMF）預測，因新冠肺炎全球經濟進入「大封鎖危機」，預估今年全球GDP將萎縮三％；不過疫情稍緩，領先市場指標的波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數（BDI）已逐漸走揚，顯示市場看好後市表現。

台航董事長劉文慶表示，因疫情的邊境管制，人員出入境較為不便，交船的費用也大幅提升，所幸台航今年沒有新船移交，此外，因台航採長約策略，不易受短期波動影響，去年底與今年初新簽的長約，皆取得較好的租價，確保今年獲利無虞。

搶抗疫商機 臺鹽營收逆揚

走過半世紀，臺鹽從傳統海鹽起家，二○○二年，最後一個仰賴日照的七股曬鹽廠正式走入歷史，於二○○三年發展自有生技加盟店通路，股票上市完成民營化，目前經濟部持股三八．八％，轉型為海洋生技公司，二○一七年，成立子公司「臺鹽綠能」推動「漁電共生」，臺鹽表示，臺鹽綠能已完成第一波增資，規劃今年公開發行。

根據合併財報，臺鹽去年營收二九．○六億元，稅後淨利三．四五億元，EPS一．七三元，於六月股東會決議配發一．五元現金股利，若以三十元股價計算，殖利率達五％。

臺鹽今年第一季營收七．二億元，稅後淨利○．六五億元，EPS○．三三元；五月營收二．四九億元，雖較去年同期衰退四．五三％，但臺鹽董事長陳啟昱指出，在防疫物資包括鹽、水及生技產品的帶動下，累計營收達一二．三七億元，年增六．二四％，反逆勢開出紅盤。