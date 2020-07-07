國營事業誰是獲利王？

漲了民不聊生，不漲難以反映成本，國營事業如何在以任務為導向的過程中，同時兼顧市場機制？從企業角度體檢過去四年國營事業營運表現，從中找出誰是獲利優等生。

【文﹒葉怡君】

二○○八年馬政府時期，為反應合理燃料成本，啟動「油電雙漲」，當時被人民罵到翻天；去年適逢總統大選，蔡英文選擇「油電凍漲」，又被質疑政治買票！國營事業長年背負政府政策，首重任務目標導向，避免民生物價波動，價格經常面臨「漲也不是、不漲也不是的兩難。」一直以來無法反應成本的結果，更被直指是導致國營事業獲利衰退的主因！

暫不論政府持股、轉投資等分枝龐大的泛國營，國營事業主要由行政院主管的中央銀行；與民生最為相關，也是最常被提出討論，由經濟部掌管的中油、台電、台糖及自來水；財政部主管的銀行、臺灣菸酒；交通部主管的中華郵政、交通部臺灣鐵路管理局及臺灣港務及桃園國際機場；最後則是金管會轄下的中央存款保險。此次，將從淨利率及營益率體檢，過去蔡政府四年任期，遭逢美中貿易、新冠肺炎衝擊，國營事業營運的表現。

中油獲利王寶座今年生變數

台電「穩定基金」發揮作用

根據主計總處數據，中油除二○一六年外，獲利表現一直是經濟部之首，不過今年國際油價自一月初自六十元起跌，四月底更出現史詩級的崩盤，根據中油表示，油價公式調整售價，無法領先反應成本，以致於今年一至五月的累積虧損已逾三百億元，為今年營運表現投下變數。

台電雖帳上獲利表現看似不錯，但實則受「電價穩定基金」機制調整，以二○一五、一六年的共計八二八﹒七四億元的超額利潤，於一七、一八及一九年虧損，分別提撥四七﹒八四億元、三六三﹒九七億元及三二七億元，近三年淨利率及營益率雙雙衰退，實際獲利數字已大不如前。

台電董事長楊偉甫表示，今年因應新冠肺炎，配合政策紓困電費減免，預估今年營收將少兩百億，台電累計虧損雖縮小至八四三億元，但仍有過去核四的兩千多億虧損尚未認列，連續三年提撥，電價穩定基金餘額僅剩一○七﹒五億元也快要見底，對未來營運會是一大考驗。

泡麵無力可回天

菸酒市占下滑獲利衰

財政部以臺灣金融控股、土地銀行與臺灣菸酒位居前三。臺灣金控版圖橫跨銀行、證券及壽險，轄下擁有臺灣銀行、臺銀人壽及臺銀證券，近兩年營運持平，但相較二○一六年仍衰退近四成。

土地銀行獲利四年來波動不大，主要配合政府扶植中小企業，以不動產為核心業務，近年積極轉型擴大辦理企業授信業務，提供一千億融資專案，提供台商回台投資需求。

酒香泡麵系列稱霸泡麵界，打響知名度的臺灣菸酒，四年總獲利落在中段班，二○一六年獲利衝上一○四億元，營運情況於二○一八年出現轉折，由於占整體經營比重較高的菸類、啤酒類及酒類產品，國內市占率下滑，營業利益八○﹒八一億元，較二○一五到二○一七年營業利益平均數衰退二○﹒二八％，且減幅持續過大，獲利衰退二八﹒八％，即便在非菸酒（含生技）業務有所成長，但二○一九年獲利表現持平，似乎至今仍無法改善流失的業績。

國營事業營運概況。

臺鐵虧損持續擴大

桃機衝出好業績

中華郵政為交通部的獲利王，也是國營事業獲利前段班，二○一七年淨利率三﹒二，在函件、包裹營運值及郵政商城營業額皆有所成長，推動ｅ動郵局服務轉帳，交易金額更較二○一六年成長一七三﹒○九％，二○一八年獲利一四四億元，權益報酬率及淨利率皆較二○一七年實績成長。

反觀交通部臺灣鐵路管理局，二○一八年的普悠瑪出軌意外，造成十八人死亡、兩百多人受傷，政府形象重創，相關賠償及損失衝擊整體營運績效及獲利，行政院於二○一九年一月完成臺鐵局總體檢，指出事故發生原因為員工未遵守章程規章及標準作業程序。

即便臺鐵占的附屬事業營收一九﹒七九％，包括活化資產、帶動商場，於北中南各車站複製成功經驗，提升收益，但淨損幅度近四年逐年擴大，未見顯著改善，在勞基法及退休潮夾殺下，未來用人費用勢必增加，對財務負擔恐加日益嚴重！

桃園國際機場獲利表現自二○一六年，逐年往上墊高，從營益率看出本業獲利表現同樣年年提升，去年客運量與航機架次更創下歷史新高，不過今年受新冠疫情影響，桃機進出旅客每日不到千人，營運備受考驗。

背負國家使命，未來，適當的退場機制，避免淪為政治酬庸的人事安排，穩定民生、反應成本的定價機制，國營事業如何在任務為導向的過程中，同時兼顧市場機制，並在本業傳統壟斷優勢逐漸消逝，面臨轉型的過程中，增加業外收入為股東創造獲利，勢必仍將是項艱鉅的挑戰。