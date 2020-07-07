合勤 資安防禦的領航者

貿易戰、科技戰一直是全球強權國家角力的重點項目，台灣位於世界美中之間，又是對岸當然目標，戰略位置敏感，近期總統府、中油、藝人、網紅不斷遭駭，資安戰全面開打，合勤提供完善解決方案，協助機敏機構於鉅額損失前防範未然。

【文‧葉怡君 攝影‧徐裕庭】

合勤集團作於網通產業逾三十年，深諳資安對企業資產的重要性，於二十年前投入資安領域，經年累月的實戰經驗，培養一流人才與技術，以「零信任」為前提，設計資安解決方案，化被動為主動，在企業重大損失傷害造成前，找出資安漏洞，做到「外網」防禦，「內網」監視、控制，進行預防措施，並即時（real time）反應，防止損失或縮小範圍及程度。

駭客能滲穿邊界

要強化內網防禦建構

近年資安事件頻傳，除建構基本的邊界防禦，如防火牆、防毒、郵件過濾等，合勤集團董事長朱順一博士更強調「內網防禦」的重要性。

朱順一指出，雖然邊界防禦已阻擋大部分的攻擊，但對APT（Advanced Persistent Threat）的惡意攻擊防禦不足，不防滲到內網的駭客，如二○一七年，席捲全球一五○個國家，攻擊各大政府部門、國際大廠及金融等重要的機敏機構的WannaCry病毒，癱瘓企業網路運作進行勒索，便是於內網散布病毒所致。資料被偷或被盜轉帳也是駭客進到內網而內網無防禦。

台灣長年以來資安防禦量能不足，日前總統府、中油等國家重要的機敏機構遭受駭客攻擊震驚各界，朱順一表示，這類事件會浮出檯面，絕對不是突發事件，駭客早已潛伏已久，平時靜靜偷資訊，關鍵時刻曝露身分，多少帶點挑釁意味，即「面臨戰時即刻就能癱瘓你的系統運作」。

只要你是目標，對方一定會來。事實上，所有政府機構、國防、黨政、科技、電商及金融等機敏機構，皆是駭客長年鎖定目標，長久潛伏，平常無聲無息地竊取資訊，只要不被發現就相安無事，但機敏機構長久以來缺乏防禦的平台工具，網路規劃與紀律管理鬆散，容易成為資安破口，以致於國家或商業機密，企業用戶個資遭竊，造成難以挽回的鉅額損失。

資安即國安

列核心戰略產業

在所有資訊聯網，企業與機構運作在網上的時代，網路安全攸關企業與機構能否運作以及機密能否保全。台灣的戰略地位特殊，是對岸當然攻擊目標且毫無顧忌，總統蔡英文於今年的就職演說上，明確將資安產業列為「核心戰略產業」，合勤基金會與行政院資通處攜手舉辦台灣首屆資安大賽「榮耀資戰」，強調參賽者除了駭入的能力，還要有防守能力。朱順一強調「資安即國安的重要性」，指出企業與機構應配合政府政策，加強防禦、增進培養國內在地化的資安產品及人才。

相較對岸具規模組織的網軍攻擊，台灣的資安產業像是剛學會走路的新生兒，資安意識也才剛抬頭。近期不少藝人、網紅成為駭客鎖定的大肥羊，苦心經營多年粉絲專業、頻道遭駭，累積上百、千萬粉絲人數瞬間付之一炬，由此可知，資安不應再被視為可有可無或者大型企業或機構才需要的產品，而是各界都須重視產業之一。

「資安防禦」一曲

合勤指揮若定

深耕資安產業二十餘年，朱順一巧妙比喻，打造完整的資安防禦系統，像是組成交響樂團，外網的防火牆、郵件、網站、以及內容過濾、內網的行為監控等，如同團內各式樂器各司其職，合勤的資安平台扮演指揮家的角色，提供大數據資料收集、檢查、分析並採取對策。

朱順一指出，目前台灣金融機構以及政府單位根據政府規範要做到資安「合規」，但「合規」的防禦能力是遠遠不夠的。企業資安要做好，與單位高層態度息息相關，部份大企業與政府機構雖設有資安單位，但人數少，由IT人員轉任，有將無兵，工作要靠IT人員執行，但IT人員平日網路維運事項就忙得暈頭轉向，對資安的知識有限又無工具與能力，很難進行完善的資安檢測及防禦。

合勤提供主動式資安防禦架構平台工具，幫助IT人員輕鬆解決日常網路維運工作，並有能力配合資安人員做資安的工作，進行弱點掃描、不挑作業系統進行資訊收集，分析駭客行為、整合國際威脅情資、找出惡意程式DNA及C&C中繼站，相較其他資安單一產品最大差異在於整合與聯防，並結合企業內部的紀律管理與網路規劃，使得資安變得更為全面完善，除保護自己，也能確保不被有心人利用，不知不覺成為跳板，竊取他人機密。