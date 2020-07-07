台版神鬼交鋒 極道書法家呂學成

自小擁有藝術天分的呂學成，在監獄裡度過了大半輩子；數十載蹲鐵窗的日子，他並未虛擲，轉為不停歇的藝術創作，並在「學成歸國」後，籌備開展分享，讓大眾看見他卓越的藝術才華，以及不一樣的人生。

【文‧葉怡君】

台版神鬼交鋒（Catch Me If You Can／直譯：抓到我，如果你可以的話）民國六十年代真實上演。

「竹子要削尖寫字，這樣筆觸才會像官印」，我很會畫畫，做工很細。身上光是偽造的身分證就有十幾張，名字是誰？住哪？我根本分不清，做筆錄時，只要回答到警方不耐煩，對方就會一股腦地把答案全都講出來。用餘光瞄沒人在看我，逃啊！衝出中山分局，十幾分鐘的時間像是過了一輩子，跑進巷尾的大樓，偽裝成另一個人走出來，沒人發現那是我……。」

「我很會逃，當年市刑大發布通緝，發了狂地在找我，誰都想把我關進監牢，曾被兩次下令，只要在街上逮到格殺勿論！」進出監牢多次，逃了大半輩子，也被關了大半輩子，「通常，人對於沒遇過的事情，第一次會瘋狂、第二次麻木、第三次就心如止水了。」帶著一副眼鏡，說起話來輕聲細語、不疾不徐，屆齡七十歲，琥珀動畫科技有限公司藝術總監呂學成，回憶起當年那個「亡命之徒」，往事彷彿還歷歷在目，但聽他闡述時的情緒卻異常平靜，似乎那時墨色濃烈、筆鋒遒勁的年少輕狂，早已由濃轉淡，像在訴說著別人的故事。

呂學成平靜的闡述，似乎那時墨色濃烈、筆鋒遒勁的年少輕狂，早已由濃轉淡，像在訴說著別人的故事。

未聞綠島小夜曲

夜夜聽見哀嚎聲

多次的逃亡、越獄，呂學成於去（民國108）年底甫從花蓮監獄出獄。他的越獄風雲，與前十大槍擊要犯，有「脫逃大王」之稱的徐開喜相比，有過之而無不及。呂學成不僅是台灣目前第一、也是唯一，從四面環海的綠島（又名火燒島）監獄成功脫逃回台的受刑人，時至今日，過程仍令人驚嘆道不可思議！

會逃，或許是太多委屈積累的不甘心。那年十九歲，受彰化王姓友人之託，寄放兩部摩托車在家，某天警察找上門來，王姓友人直指車是呂學成偷的。「當時哪知道什麼是義氣，只單純覺得有事我負責，凡事只要到我這邊就收尾」，沒想太多的呂學成，把事情承擔下來，當場就被收押。

一時的沒想太多，換來的卻是多年的牢獄之災。一個初犯、偷竊兩部機車，遭判刑兩年，進到獄中才驚覺，身負十七條罪責的同房累犯，卻僅被判處一年六個月刑期？民國六十年代正好碰上減刑，原慶幸能縮短刑期，沒想到，移監至板橋職訓總隊，卻不幸搭上了綠島班車，這一關就是五年。

當年正值戒嚴時期，綠島關押的除重刑犯外，還包括政治犯。呂學成表示，牢裡全是打罵教育，只要犯錯就會被狠狠的抽打，每晚都能聽到有人慘叫，被打到屁股紅腫，為消腫敷上的蛋清幾乎馬上就能熟透，至少要躺上三個月才能復原。

第一次進到綠島監獄，呂學成因能畫會寫很受輔導長仰賴，牢獄生活過得較一般人幸運，於關押期間與竹聯幫首任總堂主陳啟禮結識，彼此惺惺相惜；民國六十五年出獄，陳啟禮見到好友格外開心，兩人就此結下不解之緣。

熟知地形、海象、交通

驚心動魄逃出火燒島

從沒想過初次入監，竟成為他日後反覆犯罪、進監、逃獄的開端。但呂學成不想再被抓回監牢，一心一意只想脫逃。又一次進到綠島監獄，呂學成在台灣本島移送的過程中已嘗試脫逃四次失敗，帶好照片準備移監綠島，偷了台東工人的身分證偽造通行證，避開監視器，成功走出守衛森嚴的綠島監獄，換上早已準備好的假髮和便服，走向牆外搭上公車時，呂學成說，此時人還在綠島，只能算是成功一半。

十分鐘後，他立刻被舉報脫逃，全島進入警戒，路上能看到包括指揮官等人四處找他，處於警總時代，若被抓回去下場肯定很慘。他說，當時已經想好，如果沒能脫逃成功就往海裡跳。他在那個當下才真正體會，什麼叫做「置之死地而後生」。

此時，呂學成心想，若直接從綠島回台，脫逃路線定被提前預測，因而選擇反向操作，他坐上末班開往蘭嶼的船隻，假借幫忙一對老夫婦照顧小孩躲過查緝，害怕再度被查的他躲到船板，這時候假髮突然被強勁的海風吹歪，嚇得他當場驚慌失措、哭笑不得。

隔天，候補上最後回台機位，登機前被要求脫掉帽子檢查，讓他內心緊張一下，但成功的偽裝確保他順利登機飛往台東，怕連累獄中友人被牽連，坐車抵達台南後，他隨即打電話回綠島，告知指揮官並清楚交代所有逃脫細節，更強調並無他人從中協助。

呂學成笑說，「當中最倒霉的，應該是身分證被偷的台東工人，後來聽說這名工人被警總抓捕，莫名其妙地被操了一個月。」

醒悟來時路 盡己之力回饋社會

回到牢獄生活呂學成想逃的慾望始終不滅，直到某日，他從報上得知姪子死訊，原來姪子因案被抓，想模仿他跳車逃逸，卻沒想到當場被警方近距離開槍打死。

從那天起，呂學成痛定思痛，並不間斷地讀《心經》來平穩心緒，且參透箇中含義，開始反思「究竟是怎麼走到這番田地？」那年他四十四歲，拾起毛筆抄寫經文，一筆一劃滿是醒悟。

「老母親是在民國九十六年除夕夜走的，那天，我也沒能在她身邊」，呂學成回憶當下的情緒，極度悲傷的他，只能藉由不斷地用毛筆抄寫經文再燒給母親，以慰慈母在天之靈。而他的書法也因誠心專注發展成獨具個人特色的藝術作品。

從小就愛畫漫畫的呂學成說，可能是有點天分加上漫畫塗鴉底子，雖無機緣跟隨名家學習，靠著在獄中多年摸索，在書畫藝術方面也累積了不少心得。書法不是有人教就能寫得好，要長期每天練習感覺才會在，「精、氣、神」缺一不可，有時心情紊亂，只要寫一篇書法，就能氣定祥和，彷如進入禪定的境界。

多年悔悟 義賣、辦展、成立「監獄網路」美善餘生

甫出獄，正好遇上新冠肺炎，呂學成便順著疫情閉關潛心休養的同時，集結百餘幅字畫，出版《淡墨情深：呂學成翰墨雅集》書冊義賣，並籌備開辦「呂學成書畫藝術館」，於7月3日～8月2日於台北市區畫廊（民生東路二段24號）舉辦「呂學成墨淡情深書法展」，展出多年累積下來以不同字體撰寫的多幅字畫。本次展出，持續歡迎藝文愛好者和各界人士蒞臨指教，共襄盛舉。

多年牢獄生活，呂學成很懂受刑人與更生人的心態，因此，在多次奔走協談接洽後，馬不停蹄地於台北展出圓滿落幕後，更將於8月份在花蓮市古蹟「檢察長宿舍」與更生人協會合辦義賣展。花蓮監獄是呂學成最後結束牢獄生涯的地方，選擇花蓮舉辦義賣展對他來說自有另一層更深的意義與期許。

未來，他亦期望成立「監獄網路」，藉由無遠弗屆的網際網路，串連警界、司法界的力量，協助更多需要幫助的人。多年悔悟，呂學成盼盡一已之力，獲得各界回響，進一步回饋社會，美善餘生。