植物繁殖體之奧妙 打造專屬掌上森林

心情煩悶嗎？找顆簡單的種子，往水裡浸一浸、泡一泡，待破殼萌芽，再移盆至各種花器內，想像它未來長成的模樣，用心、專注於其中忘卻煩惱與時間，與其同步成長淨化心靈。

【文‧葉怡君 圖．領飛無限文創出版提供】

臺北市民生社區富錦街內一間過去的老米店、零嘴店內，擺設著各式各樣的種子盆栽，那是用柚子、芒果、酪梨、咖啡、文殊蘭及海棠等日常生活中、街道旁常見的種子種植而成的，千姿百態，展現著不同的風貌。

隨時代變遷，漸漸地，上門買米、零嘴的人少了，觀賞盆栽的人反倒多了，所幸，收掉原有店鋪，改擺放四處收集而來，各異其趣的民俗藝品，過去店內經常引來成群的麻雀偷銜米，「麻雀窩」的店名就這麼取來了。

種子盆栽與文字交織

譜出美好旋律

原在電信局工作，四十歲辭去工作回家中幫忙，原為米店老闆娘的林惠蘭，體內流著藝術血液萌發，歷經三十年的淬煉成國際種子藝術盆栽大師，出書翻譯成十五種語言、十六種版本，結合QR Code影音教學功能，向全球分享推廣種子盆栽的美麗秘訣。

對種子投入深厚感情，林惠蘭在培育前細心規劃、用心布局種子的排列設計，想像著未來長成的模樣，一盆盆親手培育、栽種的種子盆栽，像極了一個又一個獨特的掌上森林。

新書中共示範了四十種種子，從最初的收集、處理到栽培設計，每個細節經由林惠蘭親自示範、解說，值得一提，書裡近百幅種子照片，皆是由林惠蘭，以不同的視角親手拍攝而成，展現敏銳的美感，像是捕捉自己孩子每個破殼、成長的瞬間。

每幅相片的拍攝時間不定，有的在帷幕序開的清晨，或是夕陽西下的落日時分，自不同花器中生長而成，有的直挺挺的佇立在灑落的陽光下，有的則枝幹彎曲，像是正在婆娑舞蹈，姿態優美動人，佐以詩人何文雄、文學作家林煥彰及林子的短篇文字，交織出大自然與人生的美好旋律。

《種子盆栽藝術》是國際種子盆栽藝術大師林惠蘭，累積四十年耕植，親手栽種、拍攝種子於生長歷程的千姿百態，結合QR Code影音教學功能，與領飛無限文創出版集團合作，翻譯成15種語言、16種版本於全球同步發行。

內心清淨

隨心排列種子長成模樣

種子像是生命的起點，蘊含巨大的能量，一次次破殼萌生，展現生命強悍與充滿希望的力量，林惠蘭說，每當自己將心、時間專注於栽種、尋找及處裡種子時，心靈因專注而感到安定，有時甚至忘了時間的流逝，隨著種子每階段的成長歷程，長成不同樣貌，心境也跟著共同成長、驚喜歡欣。

近幾個月來，壟罩在新冠肺炎疫情之下，心情浮躁煩悶，倒不如跟著林惠蘭的腳步，靜下心來，挑選想栽種的種子，照著書裡的步驟，種出想要的樣態。林惠蘭提醒，栽種時用心去感受種子的心情，若是心浮氣躁，種子就不會聽話，但當內心清淨下來，種子就能隨我們的心意排列。