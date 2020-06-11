不戀棧五星名廚光環 投身教職培育餐飲界的明日之星

從小家境富裕，父親是上海復旦大學教授，張政六歲時歷經文革，全家自上海移居澳門，想當廚師的他差點鬧出家庭革命；如今不再靠競賽證明自己，投身教職傳承自身經歷；可以預見，這雙拿刀的手，將為臺灣餐飲界孕育出更多的明日之星。

【文‧葉怡君 圖．謝良欣提供】

名門之後，不繼承家業、不走學術，立志朝往廚師之路，與在《楚留香》中飾演無花和尚的關聰、《神鵰俠侶》飾演楊過的孟飛等人結拜，讓他中途稍微轉換跑道，當了十年演員，在臺灣八、九○年代紅極一時的類戲劇─玫瑰瞳鈴眼、藍色蜘蛛網等，都能見到這位名廚的身影。

莊敬高職餐飲管理科專任教師張政，出生上海、六歲移居澳門，十六歲確立當廚師的目標，十九歲赴香港進修餐飲，三年後，以二十二歲的年紀晉身主廚行列；之後遊歷於香港、澳門、荷蘭、泰國的大酒樓及飯店擔任主廚；一九九二年應邀來臺，接任台中全國大飯店主廚，之後轉戰凱悅（現君悅飯店）宴會部主廚，如今，一晃眼在臺已逾三十年的光陰。

放棄紐約選擇臺灣

千百學子後繼有人

不戀棧飯店名廚光環及高薪，二○一四年，張政毅然放棄赴美國紐約的工作機會，受莊敬高職董事長王傳亮賞識，選擇投入教職，張政說，王傳亮是他人生旅途的貴人，盼不負所望，將畢生所學及人生閱歷，傳承給下一代也想擔任廚師的後進者。

張政將莊敬餐飲的學生都當自家子女照顧，尤其是僑生，因與他離鄉學藝歷程相仿，更能感同身受其中艱辛，張政年近六十，傳承百千學子後繼有人。

有鑑於幾年前的食安風暴，張政三年前出書《四季日日五行，五色五味的好食養》，根據《黃帝內經》以五行入菜，期望能從源頭教育消費者如何吃出健康與美味。

張政強調「食物只要新鮮，不需要過度調味，原汁呈現就很好吃」，現正研發利用在地食材端出好料，最近，則把腦筋動到普洱茶身上，思索著入菜方法，五月攜手全家便利超商，與弱勢團體合作推出母親節蛋糕，另外近期合作的「果香滷味」也即將上市。

想當廚師 差點鬧了家庭革命！

事實上，除了名廚之路傳奇外，張政的身世也相當驚人，從小家境富裕，爺爺張載春是上海亞明燈泡廠的大老闆，父親張顯良是上海復旦大學物理系教授，歷經大陸文革時期，被認定為「黑五類」，因此在他六歲時舉家移居澳門，姑媽也來頭不小，是已故華隆集團創辦人翁明昌大房翁張妙貞。

「我們家訓，一、不准做戲子；二、不准當廚子」，我卻兩個都做了！張政笑說，小時候見到家中魚池中的錦鯉奄奄一息，沒想太多抓起至油鍋煎煮，當時，奶奶見到鍋裡的錦鯉，沒多加責罰，反而還嚷著「我們家阿政將來定是要當名廚的」，如今回想，也或許是當時開啟了內心想當廚師的契機。

想當廚師，差點鬧了家庭革命！張政說，父親是學者出身，抱持著唯有讀書高的傳統觀念，對他想踏入廚師一途，還得從學徒做起很難接受。張政也只能說之以理、動之以情，他告訴父親，人類就算能登陸月球，即便科技再進步，但只要是人，總是要吃。最後在他的堅持及奶奶的支持下，才終於能夠圓夢。

不再靠競賽證明自己

學生才是他的驕傲

出社會後沒拿過家裡一毛錢，說自己很愛參加各種廚藝競賽的張政，征戰無數，曾獲「第一屆台北廚王爭霸賽─熱炒個人組」金牌獎、台北饗宴、台北大師宴十二位名廚之一、更榮獲中華之聲─海峽兩岸年度十大名廚殊榮，他說，不誇張形容，獎牌多到要用行李箱才裝得下。

如今投身教職六年，張政已不用靠著參與各大競賽證明自己，現在，他的最大成就感來自於他的學生，未來，也將帶著身為廚師的使命感，從源頭傳承自己的理念，替消費者把關，和學生一起成長向上提升。