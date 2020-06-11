蘇嬉螢完美出招 化危機為轉機

在以男性為主的商場中顯得亮眼，身材纖細看上去弱不禁風，面對疫情衝擊，餐飲業受傷慘重，和億生活集團執行長蘇嬉螢卻能展現出女性特有的韌性，將危機化為轉機，成功穩住營收，準備迎來報復性補償商機。

【文‧葉怡君 圖．和億生活集團提供】

根據經濟部統計處資料，今年第一季，餐飲營業額一九二八億元，年減六﹒六％，三月營業額五一九億元，年減二一％，觀光、餐飲產業位新冠肺炎海嘯第一排首當其衝。在一片哀嚎之中，仍有一家僅成立六年、約五百人的年輕企業，能不裁員、不減薪，成功在嚴峻疫情中生存下來，更自危機中開創出不同於以往的商業模式，準備好迎來報復性商機。

不浪費每一場好的危機

創新、轉型加速

一身剪裁合身的套裝，搭配俐落短髮，在以男性為主的商場中，很難不注意這位少數的女性執行長，她正是帶領公司迎戰這場風暴的關鍵人物—和億生活集團執行長蘇嬉螢。

面對這場突如其來的疫情，蘇嬉螢引用英國首相邱吉爾說法：「不要浪費每一場好的危機」。和億生活自二○一四年起，陸續引進米其林一星品牌，旗下有添好運、了凡油雞飯﹒麵及Tsuta蔦拉麵，並運營主打女性的餐飲娛樂商場HOYII和億北車站。

有了好的商品還不夠，怎麼行銷才是獲利關鍵，化危機為轉機、讓壓力成動力，這波疫情間接加速蘇嬉螢經營、服務轉型步伐。添好運自年後展開一系列的異業結盟，早與美食外送平台合作，疫情推升外送營收至一成提升至三成；看好兩千億網購商機，五月中，和億生活攜手在臺市占五十五％的「東森購物」，作為揮軍電商平台的第一步，上線不到十天即創下近百萬業績。

時間、物力極小化 效力極大化

化被動為主動，在家也能吃到米其林，蘇嬉螢預期，電商平台單月即能創下千萬業績。在此之前，添好運早已在全臺各大商圈超前部屬，推出快閃櫃深入社區型商場，北部單櫃日營收甚至能超越實體店，小兵立大功正切中蘇嬉螢追求「讓時間、物力極小化，效力極大化」的經營轉型。

積極行銷、提出解決辦法加上團隊迅速確實的執行力，目前營收僅較去年同期微幅衰退，四月營收漸趨回穩，五月母親節檔期，板橋添好運更意外開出紅盤，營收較去年同期增加一倍；和億生活再出招，五二○搶先政府推出現金券，從實體店攻占宅經濟市場，串聯線下線上整合逆勢突圍。

將成功抗疫歸功於向心力極高的團隊，蘇嬉螢指出，於過年期間即意識到事情不太對勁，緊密連結一線主管Line群組，提醒接下來的幾個月，做好準備、因應衝擊。推出百元米其林便當，成功的定價策略吸引目光，種種創新、轉型，讓蘇嬉螢如今能自豪地說，「我們絕對沒有浪費一場好危機」。

疫情是一時的 企業追求永續經營

「疫情是一時的，但企業追求永續經營是恆久不變的定律」，蘇嬉螢表示，和億生活今年下半年不畏疫情影響，仍維持添好運一家、了凡四至五家的展店計畫。

蘇嬉螢認為，經過這次疫情，更凸顯企業的現金流與人才的重要性，幾乎每隔幾年都有不可控的非人為因素，對企業帶來無法預測的危機，因此，企業應於每年獲利盈餘中，保留適當比例做為「企安基金」，這也是今年和億董事會的重要議題。

蘇嬉螢引用德國詩人─Heinrich Heine說的「冬天從這裡奪去的，春天會交還給你」說，疫情稍緩；和億集團已準備好迎接報復性消費商機，除了搶客，未來更重視食安、環安及服務。除了在疫情期間導入的數位服務—線上訂位、訂餐及購物；也將導入掃碼點餐，滿足減少接觸更心安的消費心理，讓企業不僅要活下去，還要活得更好。