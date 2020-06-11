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中實控股董事長黃炳彰 不靠富爸爸迎戰疫情

聯合新聞網 / 卓越
中實控股董事長黃炳彰。 (圖/葉怡君)
中實控股董事長黃炳彰。 (圖/葉怡君)

有富爸爸撐腰的中實控股，旗下各事業體遍布各產業，面臨巨大考驗，怎麼逆風飛行？後疫情時代，如何調整營運與疫情共生共存，中實控股董事長黃炳彰沙盤推演，心中已有答案。

【文／圖‧葉怡君】

中租集團旗下兩大事業版圖之一「中實控股」，作為集團非金融體系，多角化經營跨足投資、建設、室內設計、特勤保全、物業管理、機器設備代理、自動化設備整合、美妝、觀光及飯店等領域，在疫情延燒下，營運能否逆風而行？正考驗著掌舵手—中實控股董事長黃炳彰，累積二十多年的經營能力。

事業體琳瑯滿目　專業經理人管理

黃炳彰畢業於東吳會計系，六十一時歲攻讀台大EMBA，一九八九年赴美管理飯店業務，一九九四年，中租企業集團總裁辜仲立延攬黃炳彰回國，管理當時的中信飯店；二○○八年黃炳彰至中租體系後，辜仲立便陸續將中實控股旗下事業體交由他經營管理。

細數中實控股旗下事業體，中實投資約三十人團隊，早期曾投資未上市公司，不過現在投資標的則以中實控股的相關企業及國內上市櫃公司為主；另，仲安設計，具備從設計到施工一條龍的服務，到處接案，業務包括負責中租控股在大陸四、五十個據點的修繕等。

中實投資旗下的子公司中租建設，成立二十多年，以「小而美」的豪宅作為特點，士林區的「天母一莊」與「天母御莊」都是代表建案。另臺大龍門國中建案正銷售中及石牌中租御景則已完銷，黃炳彰指出，建案戶數都不多，期望能以打造高品質的住宅為核心。

飯店式物業管理　坐穩一席之地

另外，成立五年的中實特勤保全，以飯店式的高端業務為物業管理打出口碑。黃炳彰表示，旗下各事業體交由專業經理人管理，中實特勤保全董事長吳繼祥出身國安體系，將軍退伍，物業管理多以豪宅為主，在汰換率極高的市場坐穩一席之地。

仲博科技前身為中租貿易，主要業務為塑膠粒買賣，目前在泰國曼谷及吉隆坡設有工廠，此外，也代理包括SMT設備機器多年，協助工廠自動化整合，有效管理，並進口海外的美妝產品，在各銷售通路販售。

事業體琳瑯滿目，今年更將原仲博科技中的葡萄酒事業獨立成立艾斯奇餐飲，以代理進口紅酒業務為主，未來，所有的餐飲事業都將歸屬於此，旗下中實泰樂瓦為最具歷史的紅酒專業進口商，為艾斯奇餐飲跨入葡萄酒產業奠定良好的基礎。

經歷多次危機　這次最嚴重！

回到黃炳彰最熟悉的飯店業，二○○九年成立的成旅觀光，可說是辜仲立再進入他鍾愛的餐旅事業的另一個起點，以中小型商旅為主，希爾頓逸林酒店落腳美國洛杉磯、並打造「成旅晶贊飯店」、「晶贊都會旅店」、「總裁牛肉麵」、「晶贊宴會廣場」及「晶贊美饌」等品牌，分別在廈門及臺灣設有據點。

對此次新冠疫情造成的傷害，曾經歷過石油危機、九一一事件、九二一地震及SARS的黃炳彰坦言，「這次最嚴重，尤其在資訊爆發的年代，傳播速度很快，連同恐懼也放大好幾倍。」

中租集團組織架構。
中租集團組織架構。

營運方針重整　確保企業存在價值

原以為中實控股背後有個富爸爸，資金雄厚應該不用擔心？但黃炳彰形容，我們原生家庭確實不錯，但每個成員長大後，都應該要有能力照顧自己。這次的疫情對整體經濟影響非常大，「若疫情延續到年底，不僅是觀光旅遊，各產業都會很辛苦……」，目前已看到其他國家正在鬆綁適度開放，期望未來能在疫情跟經濟之間取得平衡。黃炳彰指出，眼光放長遠看，經過這次疫情，各企業也都該有新思維，怎麼重新調整未來的經營模式，確保企業繼續存在的價值。

卓越雜誌2020.06號410期
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