COVID-19疫情 加速全球產業鏈區域化布局

疫情在大陸延燒下，在大陸設廠的各國產業因停工問題損失慘重，紛紛開始決定去全球化，將產業收回各國國內，因此產業鏈區域化，將會是疫情過後最大趨勢。

【文‧陳威霖】

疫情在大陸延燒下，在大陸設廠的各國產業因停工問題損失慘重，紛紛開始決定去全球化，將產業收回各國國內，因此產業鏈區域化，將會是疫情過後最大趨勢。

台積電五月宣布將在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，採用五奈米製程。新廠規劃月產能為二萬片晶圓，將創造超過一千六百個高科技專業工作機會，並在半導體產業生態系統中，創造上千個工作機會。消息一出，在國內成為各界關注臺灣半導體產業發展和國家經濟前景的焦點。選擇開始到成本昂貴的美國設廠，目前占據台積電六十％訂單的北美市場是董事會做成決策最重要的原因。

疫情使然 去全球化時代來臨

COVID-19疫情在全球、特別是美國爆炸性蔓延之後，從二○一一年持續被討論的去全球化議題，再度成為歐美各國政府積極推動的政策方向。美國從歐巴馬時期就積極鼓吹製造業回國投資，現任川普政府更是利用此次疫情對全球化產業鏈造成影響的機會，順勢推出補貼美國企業回國的政策。

大陸作為目前供應全球八十一％產品組裝和六十四％零件製造的世界工廠，又是這次疫情第一個爆發區域。當一月下旬大陸政府下令關閉各種工廠之後的二個月時間內，全球各地的公司，從蘋果、三星等通訊巨頭，再到傢俱公司，甚至是服裝連鎖店等，都無法儲備足夠的產品來滿足當時歐洲和美國的市場需求。未來一段時間，各國政府會更積極鼓勵本國企業從大陸撤回，以產業鏈區域化保障本國民生。

全球貿易量下降

促使各國區域化發展

根據CPB全球貨物貿易監測指數顯示，二○一九年全球貿易量相較二○一八年下降了○．四五％；為二○○八年全球金融危機以來首次下降，出現全球貿易結構性變化的苗頭。二○二○年COVID-19疫情在全球範圍的爆發，各國政府相繼採取限制交通運輸和人口流動等的管制措施，使全球化貿易形勢更加嚴峻，加深對世界經濟流通的衝擊。

在二○二○年四月十五日，Kohlberg Kravis Roberts 公司發布的白皮書，預測未來五年前已在大陸設廠的外國科技企業，計劃把二十％至四十％的生產數量向其他地區遷移，數字大幅超過曾經預估的十五％到二十五％，COVID-19疫情加速產業鏈區域化趨勢似乎已不可避免。

該公司同時諮詢全球各大企業高管，得到的多數意見認為，世界正逐漸朝向「three-polar world」發展，即美國、歐洲和大陸形成三個區域性貿易中心。隨著近日地緣政治緊張和民粹主義加劇，也在加速這種區域化態勢。「three-polar world」的世界，各區域在半導體等戰略性行業形成產業鏈，以規避外部衝擊的風險。

在台積電宣布赴美投資時，美國商務部也宣布一項新計畫，將通過修改出口管制規定，要求全世界所有公司，只要使用美國的設備和技術幫華為生產產品，都須經過美國政府批准；目的在限制使用美國晶片製造設備的外國公司，持續向華為及其子公司海思等關聯公司供應晶片。

而華為面對美國政府再次加強制裁，利用四個月的寬限期向各家零件供應廠商緊急下單，受惠最大的是臺灣的華為供應鏈廠商，也帶動一波股票上漲。同時號召華為向其採購金額達一二○億美元的美國供應商離開美國、前往大陸設廠。

兩國爭奪5G技術的話語權以及財富分配權的競爭態勢，也直接加速美國、大陸產業鏈區域化的形成。

不只是半導體和通訊產業，汽車行業也上演產業鏈區域化的戲碼。特斯拉直接設立在大陸市場內部的上海工廠，短期內完成大量生產和降低成本的目標，建立甩開其他電動車競爭者的強大優勢；豐田汽車以大陸市場龐大為由，婉拒日本政府補助其回國設廠的邀約。大陸作為緊隨美國的第二大市場，在去中國化世界工廠的浪潮下，一樣能持續吸引全球製造業的投資，也是產業鏈區域化趨勢的另一種體現。