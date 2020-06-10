艾克索國家隊出擊 獲得SNQ殊榮

艾克索生物科技(以下簡稱艾克索)之艾安全電解水榮獲防疫產品類SNQ國家品質標章，經實驗證實於環境消毒及清潔中能迅速除臭、分解菸味及異味；安全快速抑制常見病原菌清除率超過九十九．九九％。

【文‧陳怡瑄 攝影．徐裕庭】

艾克索於二○○九年正式成立，以生物科技實驗室之相關產品銷售起家，主要產品涵蓋四大領域：細胞培養類、免疫試劑類、分子生物類及儀器設備類，而踏入次氯酸水所涵蓋的環境消毒領域，則於五年前就已開始。

榮獲 SNQ 殊榮

防疫期間功不可沒

在疫情發生之前艾克索主要銷售為次氯酸水生成設備，在臺灣農林漁牧市場上佔有一席之地，比如，阿丹果菜生產合作社、芳境果菜運銷合作社及伸港果菜生產合作社等。

原先艾克索是以生成設備廠商為主，在疫情爆發後，盡快提升次氯酸水的安全產量，而在疫情最為嚴峻之時，艾克索一周可銷出五萬瓶艾安全電解水、一個月更銷出二十萬瓶艾安全電解水，可見得艾克索在市場受到民眾肯定。直至三月艾克索提出參加SNQ國家品質標審核，董事長洪英程順勢而為，一舉榮SNQ 國家品質標章的殊榮。

經實驗證實於環境消毒及清潔中能迅速除臭、分解菸味及異味；安全快速抑制常見病原菌清除率超過九十九．九十九％，如大腸桿菌、綠膿桿菌、李斯特菌、沙門氏桿菌及黃金葡萄球菌等均有一定抑制能力。可用在菸味、廁所、鞋襪、冰箱、廚餘、寵物、排水口及車內空間等除臭，尤其針對衣物等易吸水物體採用噴灑方式效果更佳。

觸及全臺二○九間大學

及十九間醫學中心

以專業知識為核心，輔以優異的客戶支援服務，具備專業可靠、便利快速、品質保證與售後服務保證等各項優勢，滿足客戶實驗上的需求，深得客戶信賴，目前已在臺灣中南部建立穩定的市場客戶群。

而艾克索生物科技領域通路觸及全台二○九間大學及十九間醫學中心，客戶族群主要以中興大學、中山醫學大學、中國醫藥大學、台中榮總及長庚醫院等，近期艾克索也與弘光科技大學簽訂合約，進行技術轉移。

在經營策略上目前分為兩個主軸，第一點為生技委託服務項目強化，艾克索本身擁有免疫實驗室及品管實驗室，對外可做委託服務代工，對內也進行各項產品及服務項目的品管監控；第二點為智能監控導入市場來進行防疫概念及環境消毒升級。例如，果菜外銷市場提升競爭力的要件之一為冷鏈運輸的品質提升，果菜保存時間的延長及保鮮。於是艾克索成立智能環控部，將智能控制設備運用於次氯酸水的各種消毒方式，達到控制環境溫濕度及微生物數量的效果。

值得一提的是，艾克索原先防疫並不是針對新冠肺炎，而是非洲豬瘟的預防及環境消毒。洪英程表示，因疫情爆發，艾克索當機立斷提升自家品牌艾安全電解水之產量，為的就是臺灣人民的安全無虞，在天時地利人和的機緣之下，才能快速通過 SNQ 國家品質標認證。

艾克索成立智能環控部，將智能控制設備運用於次氯酸水的各種消毒方式。 (攝影/徐裕庭)

面對困難 艾克索咬牙挺過

艾克索對於員工也是相當重視，員工大部份為生物科技相關科系碩士以上，年輕化的艾克索員工平均年齡不到三十二歲。每週也由人資部進行各類教育訓練以保持其前進的動能，展現其活力十足的一面。而在其他領域的銷售範圍也十分廣泛，除電商團購部外，也致力於開發保健食品。

但在這公司成長過程中，也隱藏著辛苦的過去，艾克索受少子化衝擊，二○一六年起大學生入學人數突然遽降二十％，原本主力經營的生命科學處營業額逐步下滑至腰斬，在公司轉型期銜接的過程中也遭逢人才的流失及經營的困境，所幸在披荊斬棘中，生技服務代工與次氯酸水導入農林漁牧環境消毒逐漸提升，雖然艾克索受少子化所造成的營業額下滑，但以生技服務及智能環控開發出一條新的道路。

與產官學界配合 更上一層樓

對於艾克索未來發展主要分成兩個主軸，第一點以國內生技委託服務強化為主，另外進行藥廠 CRO 的委託服務項目，與學界的合作關係、技術轉移等也會持續進行，讓業界需求透過學校加速開發成長。

第二點是未來艾克索之艾安全電解水（次氯酸水）將以外銷美國及澳洲為主要導向，在國際化的願景下，力求經營上的發展。除此之外，針對不同的消毒用水量之規劃，由用水量小至大依序為O3超氧水龍頭、批次型及連續型次氯酸水生成設備。為顧客提供更新穎、更優異及更多元的產品，並致力於發展艾克索之規模與拓展海外市場版圖。

基於對生物科技產業的服務熱忱，艾克索以專業導向，推廣各項國內外生物科技新產品，可謂是國家隊的重要一員。