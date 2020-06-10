專家告訴你 淨水器怎麼挑最安心

台灣自來水廠會在自來水中加氯抑制細菌滋長。為了除去自來水中的餘氯，傳統家中會將水燒滾放涼後再飲用。殊不知，放涼過程中細菌又開始大量滋生，又在裡頭開起了派對。煮沸後的水最好能立即飲用，或是使用可生飲等級的淨水器，過濾後直接飲用才安心。

【文‧葉怡君 攝影‧徐裕庭】

自來水公司掛保證，但你敢打開水龍頭直接喝水嗎？想要喝純淨好水，但市面上淨水器、濾水壺百百種，不知怎麼下手嗎？這次，找來具有八十年液體過濾與淨水經驗的淨水專家告訴你，怎麼買最才能最安心。

官方掛保證

打開就能喝？

根據自來水公司「水質合格率」數據顯示，近十年的合格率皆落在九九﹒九％，照理來說，打開家中水龍頭就能直接生飲水，對身體不會產生危害。不過，自來水的供應得從源頭的給水廠出發，經過淨水廠，之後再配水到達民眾家中，分為三階段。當中，集水與淨水的水質受到官方嚴格管控，但問題多出在「配水」階段。

因為水管老舊，過去鉛管、鋁水問題造成人心惶惶，重金屬對人體中樞神經造成危害，雖官方一再強調，並保證自來水皆可生飲，但臺灣經常開挖路面，挖斷管線時有所聞，難保配水過程中，最後一哩路的水，是否遭到外界汙染。

另外，家中的水塔、蓄水池若沒定時清洗，也容易孳生細菌，影響用水安全。不少診所、企業會購買桶裝水使用，不過水源來源不明，且多數桶子都是回收重複使用，上頭多有刮痕，容易藏污納垢，是否有做到完善的清潔，也只能由廠商把關，消費者的飲用仍暴露在一定的風險中。

燒開水放涼 細菌派對起

3M大中華產品組合經理李文中指出，淨水廠普遍採用添加氯抑制細菌的生長，若直接飲用自來水，會嗅到有消毒水的味道。為去除餘氯，民眾習慣將自來水燒開後再做飲用。雖然高溫確實能同時除氯殺菌，但李文中表示，在放涼的過程中，「細菌又會在水裡開起派對！」

李文中強調，家中的飲用水最好能搭配使用淨水器，原水直接流經具生飲等級的「高密度活性碳濾心」，能有效濾淨水中有害物質、重金屬等汙染，在除氯同時也能殺菌，改善口感。

3M技術服務工程師許允達補充，傳統的開飲機使用碳粉過濾，碳粉間距較為鬆散，水具有水軌效應，會從碳粉邊流過，無法達到完全過濾的效果；3M則使用通過美國NSF認證「高密度活性碳棒濾心」，差異在於，碳棒緊密燒結一起，約○﹒五微米的孔徑大小，外鬆內緊的結構讓水流經不具阻力。比起其他廠牌同體積的濾心過濾效果較好，更能阻擋大腸桿菌及其他細菌通過。

不過，李文中衷心建議，「飲用水最好不要經過長時間存放，剛從淨水器過濾出來的水，最新鮮也最乾淨，最好能馬上直接飲用完畢。」

太硬太軟都不好

濾心軟水口感佳

另外，臺灣雖小，但從不同水庫產出的自來水，因碳酸鈣和碳酸鎂的含量不同，軟硬度也大不相同。許允達指出，以地區分界，大臺北地區至桃園以北水質硬度約在100mg/L以內；桃園以南到臺中硬度約200mg/L，臺中以南到高雄約300mg/L。

事實上，水質偏軟或偏硬都不好。英國曾有研究期刊指出，軟水區因心血管疾病死亡的比例，較硬水區高出十至二十五％；而120mg/L以上的硬水，在飲用上無害，但口感不佳，硬度偏高會有苦澀感，長期使用容易產生結石，造成頭髮脫落，長久累積更會產生水垢堆積，影響美觀與清潔。

3M淨水器的「無納樹酯濾心」，具有軟化水質的效果，能減少水垢生成並讓飲用口感提升。

3M以核心過濾技術，專注於濾心開發，將之應用在各項淨水產品上，供消費者不同的需求。 (攝影/徐裕庭)

濾心搭配不同機型

飲水跨足沐浴

3M淨水器以核心技術打造的雙效濾心，針對不同的使用者，研發各種不同型號各領千秋。有免安裝、免接水線，只要插電就能使用的移動式過濾飲水機 L21；現在已是豪宅標配的櫥下型觸控式熱飲機HEAT2000，具有加大四﹒二公升不鏽鋼熱桶，可以告別煮水的等待；另外，也有針對租屋族、上班族及學生族，不用在廚房檯面上打洞鑽孔，能不假手他人快速安裝的WaterDuo雙效型淨水器。

從飲用水跨足沐浴水，3M也將濾心使用在沐浴常用的蓮蓬頭設計出第一代符合人體工學，出水角度可上下調整十五度，並配有兩款出水片，具按摩及絲柔效果，拆卸式設計方便清洗，外觀設計時尚簡約。

最在地化的國際品牌

用科技改善生活

3M在楊梅的技術中心，採用專業實驗機構同級配備和聘用專業實驗機構人才，3M不去形容產品有多好，而是透過科學數據分析，用實驗室等級的居家好水，替消費者把關。

3M在臺今年邁入第五十一年，李文中表示，「3M是淨水界的領導專家，我們的目標是要成為最在地化的國際品牌」在臺灣設有研發、生產基地，有在地的0800客服團隊及授權安裝服務中心，以永續經營的思維來經營臺灣市場，提供消費者在地化的服務，持續用科技改善生活。