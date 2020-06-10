畢業潮來襲 社會新鮮人求職大解剖

畢業季加上疫情影響，衝擊國內各產業，並嚴重打擊就業市場，大量應屆生的求職需求及其迫切，都將令今年的求職市場更加競爭。

【文‧陳怡瑄】

新冠肺炎疫情造成全臺無薪假持續增加，民眾減少出門、消費，負面影響衝擊各行各業，根據1111人力銀行「2020新鮮人就業意向調查」顯示，疫情衝擊就業市場，新鮮人求職意願掉九％，上工日晚四十天，今年應屆畢業的新鮮人當中，有六十三．七％畢業後要投入就業市場，其中包括五十五．二％欲找正職及八．五％欲找兼職，與去年調查的七十二．五％相較，今年明顯掉了近九％。

1111人力銀行副董事長劉美揆表示，因為疫情造成民生消費活動停擺，連帶衝擊企業徵才意願。 (圖/1111人力銀行提供)

最苦社會新鮮人

整體而言，今年新鮮人求職意願不如往年，再過一個月就要畢業的新鮮人，在準備投入就業市場的受訪新鮮人當中，有五成七在畢業前先起跑，積極投出履歷（二○一九年為四成五），另有四成三打算在畢業後才開始找工作（二○一九年為五成五）。

僅有一成六自認有信心在畢業前能順利找到工作，另有八成四畢業生平均要花四．二個月才能順利到職，若與去年調查的二．九個月相較，明顯晚了近四十天，顯見今年的畢業生，可能因為疫情影響大環境，而削弱了求職信心。

若新冠肺炎持續蔓延，是否改變新鮮人求職行為呢？有六成一坦言「受到影響」，其中包括以下幾大要素：參加線上報名徵才活動、願意嘗試視訊面試、減少參加實體徵才活動、將暫緩投遞履歷、改變工作型態及求職產業。

民生服務業 暫緩徵才比例最高

1111人力銀行副董事長劉美葵表示，因為疫情關係，造成民生消費活動停擺，包括旅遊業餐飲業、百貨業苦等不到客人，連帶衝擊企業徵才意願。觀察今年有意願投入職場的新鮮人不僅比去年少，其中有近十％是想找兼職，換言之，還沒有步出校園的畢業生，已經感受到整體大環境的不景氣，抱持先求有再求好，將就兼職工作，待疫情平息再伺機轉回正職。且雖然整體求職意願比二○一九年低，但對於打算步入職場的新鮮人，其態度反而較往年來得積極，更有超過半數的畢業生已鳴槍起跑，卡位職場當仁不讓。

國發會日前公布最新景氣燈號，前主委陳美伶表示，受到疫情影響，全球GDP下修，臺灣「保二」是政府盡全力去做的目標，沒有悲觀的權利，也無樂觀的本錢。劉美葵表示，據1111人力銀行《企業第二季徵才意向》調查指出，有六十五．三％的企業會依照原訂計畫徵才，還有○．八％的企業因為新冠肺炎擴大徵才，但同時也有十三．七％的企業因為新冠肺炎暫緩徵才，又從交叉分析來看，「民生服務業」暫緩徵才的比例最高。

產業趨勢大轉彎 竄出黑馬

劉美葵認為，有別於以往，學子在系所選擇上已逐漸跳脫傳統思維，轉向個人興趣能力與未來產業趨勢為導向，三類組除醫學系，拚藥學也很多，醫事類科也漸受關注；二類組熱門科系仍是電機、資工等，但生醫工程科系也在升溫。

防疫當前，公衛、生科等也備受關注，疫情助攻讓公衛系成為今年臺大申請入學熱門科系，臺灣大學公衛學院副院長陳秀熙，神準預測全球新冠肺炎確診人數將暴增兩倍，也順勢催出升學「黑馬」公衛系。

依據臺灣大學三月三十一日公布個人申請第一階段篩選結果，今年報名公衛系考生一三一四人，是全臺大五十五個系中報名人數最多，相較去年九十三人暴增約十四倍，通過一階篩選九十八名學生，最低級分從去年三十八級分增為今年四十三級分，更有四名滿級分，疫情助攻讓公衛成顯學。

人力緊縮 不妨調整求職方向

而新鮮人期待薪資部分，今年的平均期待薪資為三三七○五元，最想投入的產業以「資訊／科技業」居冠，其次則是「教育／政府／團體」及「民生／服務」。在選擇理想中的幸福企業，新鮮人最重視的條件是薪酬制度完善占五十七．三％、提供津貼／獎金／補助以及員工福利。而求職管道則以人力銀行網站、人力銀行APP為主；僅不到兩成的受訪者會透過校內徵才說明會／就業博覽會。

劉美葵表示，每年三月從各大專院校起跑的「校園徵才博覽會」，今年因為校方擔心群聚感染而紛紛取消或延期至五月再舉辦，而基於全臺二十九萬名大專院校畢業生仍有急迫謀職需求，1111人力銀行特開闢「知名大學線上校徵版」，集合交大、清大、臺科大等數十間頂尖大學並匯流上百家知名企業職缺，搜羅出逾十萬筆最適合大學畢業生的工作機會。

剛踏出校園的新鮮人，缺乏工作歷練，專業技能尚待累積，因此應試門檻相對不高的民生服務業自然成為求職首選，根據「企業第二季徵才意向」調查顯示「民生服務業」暫緩徵才的比例最高，包括餐飲、住宿、運動、休閒等相關行業，因為疫情影響仍在，目前人力需求緊縮，建議新鮮人不妨調整求職方向，以盡快接軌職場。（本期介紹臺灣2020十大熱門職業，由第十名逐一介紹，分為上下兩系列報導。）

第十名 健康管理師 未來醫療保健市場主流

政府推動長照2.0，使社會對於醫療健康服務需求與日俱增

政府積極推動長照2.0，使得長者身心照護成為未來醫療保健市場主流，社會對於「醫療健康服務」需求與日俱增，帶動醫療保健產業的人力需求，瞄準大趨勢發展，目前已有大學陸續成立運動相關健康促進科系，培育專業人才。

根據1111人力銀行資料庫數據分析，對比二○一四年，二○一九年醫事人員相關工作職缺需求大幅成長四○．一％，其中職能治療語言治療及專科護理師相關工作，五年來全職職缺數更是翻倍成長。

國內大學學歷、三年工作經驗者，具高考護理師、營養師執照，待遇約落在四萬起跳，若畢業於國外健康管理學系，並且領有美國健康管理執照者，薪資水平可達五萬。

第九名 理財規劃師 手握證照及多元跨領域的專業

相較新鮮人平均起薪，理財規劃師足足高出45％

根據1111人力銀行薪資公秤顯示，工作經驗一年以上的理財人員平均薪資將近四萬元，與勞動部公布的二○一八年新鮮人平均起薪二七五八三元相較，足足高出四十五％，顯見數位金融熱潮方興未艾。

理財規劃師手握證照及多元跨領域的專業，成為金融圈各界爭相延攬的對象。

隨著金融域法規的鬆綁，市場上可以運用的理財工具愈來愈多元，小至為家庭量身定做財務規劃，大到企業旗下的投資風險評估等，都極需優秀專業的理財規劃人才。

據社團法人臺灣理財認證顧問協會統計，二○一九年下半年參加CFPR（國際理財規劃顧問）、AFP（理財規劃顧問）專業能力域域測驗並取得認證者的人數除報考人次達一八二五人次，創下十年新高。

第八名 網紅／YouTuber ／網紅經紀人

連鎖反應 網紅經濟帶動網紅經紀人職業

知識經濟當道，將專業的知識與技術簡單化，用有趣、平實的方式說給觀眾聽，已成為網路影片主流，知識型特色網紅，如電競主播、體育主播，在二○一九年大爆發，開出上千個職缺，至今熱度不減，網紅經濟也帶動「網紅經紀人」職業，開發並經營網紅，經營粉絲團，並執行宣傳和推廣活動。

拓展網紅事業，得靠幕後推手、管理網紅IP的「網紅經紀人」。這項職務必須熟知數位工具、網路行銷，並有商業經營思維，透過幕後操作，提升並擴散網紅的影響力；並以溝通協調力，規劃跨界合作，拓展市場。

第七名 業務人才 萬年熱門職務首選

職缺數成長10％ 優秀業務年薪可上看300萬元

營收攸關企業經營命脈，唯有能幫企業創造漂亮營收數字的業務人才，永遠是一枝獨秀！從1111人力銀行資料庫顯示，業務職缺數和二○一九年相比，足足成長十％，包括科技業、生技業、金融業及不動產業，甚至是文教業，都強力徵召業務好手加入，換言之「業務是最求才若渴的職務，可說是永不失業的工作」。

業務開發、銷售同仁是公司開發新興市場，讓企業獲利，維持業績成長的重要功臣，隨著產業發展，較有發展前景的業務產業為科技資訊業、金融業，數位金融業務人員起薪高，加上獎金制度加持，人才需求量大，工作機會多，成為萬年熱門職務首選。

大型壽險業者，高薪招募優秀人才，每年招募業務員的規模以數千人起跳，重金之下必有勇夫，資深優秀的業務可挑戰年薪可上看三百萬元。近年亦有不少連鎖餐飲集團將中心移往海外，提供人才發展舞臺，連動國外業務職缺數成長。

第六名 數據分析師

大學畢業生起薪直逼4萬元，碩士生高達46,000元

大數據在資訊時代已成為發展趨勢，連帶使數據人才的職缺增加、待遇提升，究竟數據分析師有多夯？根據1111人力銀行薪資公秤發現，具備演算能力的工程師，大學畢業生起薪直逼四萬元，碩士生入行起薪高達四萬六千元，說明快速處理巨量資料的能力的人才奇貨可居。

數據分析師可說是資料科學家的初階版，雖然不見得要像資料科學家有一眼看穿數據背後意義的能力，但起碼要能數據蒐集、整理及分析，並依據數據做出評估，多數都有數學、統計、電腦科學相關學位或背景，平均年薪達六十五到七十五萬元。

第五名 電商營運管理師

2020年全球跨境電子商務產值，將逾兆美元

根據統計臺灣電子購物業二○一八年營業額達一八九四億元、年增十二．四％；近八年平均每年成長八．一％。可見臺灣民眾的消費模式徹底改變，讓電商大餅年年成長。專家預估二○二○年全球跨境電子商務產值，將逾兆美元。

全球自由職業平臺Upwork調查，年薪十萬美金或以上的十八個自由職業中，電子商務發展專家，包含開發人員、在線營銷和電子商務解決方案等，平均年薪上看十萬美金。

反觀臺灣就業市場，從1111人力銀行資料庫數據分析，電商技術主管薪資一年以下平均高達五○二五四元，任職七到九年平均薪資可望超過六萬五千元；對於未來的職涯發展，電商技術主管下一份工作的薪資平均能提升三○．三五％。