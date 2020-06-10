駿熠電「智慧雲音響」 讓你宅的很有聊

迎接5G世代的到來，高速傳輸速度將顛覆你我想像，進一步改變生活型態及商業模式，看準宅經濟當道，傳統電子代工大廠駿熠集團，跟著數位轉型，準備攻占你家客廳！

【文‧葉怡君】

駿熠集團與原廠總代理正道集團旗下智媒體科技深度合作，推出同時支援4K以上畫質及5.1杜比環繞音效「智慧雲音響Mundi系列」，攜手台灣之星進軍家用市場，駿熠集團營運長李賢文設下短期目標，預計明年底前，搶攻全臺三十萬用戶數。

OTT大勢所趨 市場高度成長

目前臺灣市場前三大付費影音串流平台，依序為Netflix、愛奇藝及YouTube Premium，據統計相較平板、手機，使用「電視機」作為載具觀看的用戶，平均的花費金額最高。

根據美國電影協會資料，二○一八年，全球OTT（Over-the-top／影音串流服務）的訂戶數正式超越有線電視，這種可依照自身喜好，隨時選擇觀看內容的服務已是大勢所趨。

二○一九年，資誠發表《2019–2023全球娛樂暨媒體業展望》指出，去年臺灣OTT市場營收六﹒七億美元，預估未來五年，CAGR（年複合成長率）為十五﹒六％，成長至二○二三年，市場營收能達十一億美元，是驅動娛樂暨媒體市場成長最主要的動能。

年省一半 打造劇院等級影音效果

強調耳朵跟眼睛一樣重要，李賢文指出，智慧雲音響的競爭優勢與差異化，在於同時結合「音響」與「機上盒」功能，五月中首次亮相，流線圓弧形的外觀時尚搶眼，5.1杜比環繞音響讓人彷彿置身家庭劇院。

硬體到位，系統平台與合法頻道LiTV、KKBOX、美華卡拉吧、萬寶投顧等異業結盟；四百多台合法頻道，能追線上熱門戲劇、K歌、玩遊戲及投資等多元化內容，提供消費者最完善豐富的平台服務，未來更將引進知名品牌，與大賣場合作，持續擴充購物等其他平台功能。

只要具備Wi-Fi智慧雲音響不挑作業系統，無論ios或android系統都可直接鏡射至智慧雲音響，客製化想要的內容。財務出身的李賢文，更幫消費者精算，若以每月機上盒基本資費九百元，加上第四台五百元的費用，總計一千四百元；智慧雲音響整合雙功能，搭配台灣之星，推出二十四期零利率，月租三九九吃到飽的資費方案，一年能省下一半的支出（不含網路費）。

最接地氣的智慧雲音響

合作夥伴之一萬寶集團總裁朱成志指出，相較在美國訂購的Google智慧音箱，價格一萬五千多美元，除昂貴之外，音效也比不上駿熠集團具有5.1杜比音效的智慧雲音響，此外，僅能使用英文語音控制，連想聽音樂，也只能選擇外國人較熟悉使用的Sopotifly平台，相較智慧雲音響為臺灣消費者打造專屬平台，無論在語言及影音頻道的操作都更為直覺。

李賢文表示，供在地裝機服務，選擇引進在不同領域，累積一定會員數的影音平台，利用一加一大於二產生的綜效，期望能快速打進家用市場，目前全臺已配置六十位工程人員協助裝機，未來，盼透過優化平台系統，提供會員更好的服務。

法人看好，駿熠電創新的商業模式及成功的定價策略，有望快速搶下市占，相較代工，新產品具較高毛利率，有望改善獲利情況。