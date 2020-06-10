疫後兩岸關係如何融冰？ 打破悶經濟解法

美中從貿易打到科技，新冠肺炎的竄出，投下不確定因素，此次，由兩岸圓桌論壇協會、《卓越雜誌》及西太平洋通訊社主辦，特別邀請國內外研究／學術部門、企業、各黨派及社會團體代表，以長久累積的實務經驗提出不同解法，集思廣益替美中臺三方尋求最大公約數，於和平的前提下，維持臺灣的進步與繁榮。

【文‧葉怡君 攝影．孫玉璞】

臺灣新冠肺炎疫情稍緩之際，臺大集思會館內匯聚來自國內外研究／學術部門、企業、各黨派及社會團體代表，以「疫後、中美關係架構下，臺灣未來走向？」為題，透過長久累積的實務經驗，從不同角度剖析，臺灣於此同時的現況、機會及挑戰，共同為打破當前悶經濟找到新的出口，讓臺灣能維持進步與繁榮。

與會嘉賓包括前副總統呂秀蓮、前經濟部長尹啟銘、前陸委會副主委兼台灣兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀、前行政院主計長韋伯韜、商業發展研究院董事長許添財、台灣商業聯合總會理事長張平沼、前監察委員葉耀鵬、教授趙春山、教授汪明生、董事長王天山以及卓越雜誌發行人林定芃等多位專業人士。

蔡重申八字 強調共同價值

五二○，中華民國第十五任總統蔡英文就職典禮過後，正式定調了未來四年，臺灣與大陸的相應之道，蔡英文仍重申「和平、對等、民主、對話」八字，並強調，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化臺灣，破壞臺海現狀。未來會遵循《中華民國憲法》，與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；並指出，將持續強化與「共享價值」的友邦─美、日、歐共榮合作，深化夥伴關係。

韋伯韜指出，美國總統川普適逢年底大選，為當前累積嚴重的經濟及財政問題解套，發起全球貿易戰，迫使東西方兩大強權更加壁壘分明以鞏固霸權；大陸在經濟高速發展四十年後，去年經濟成長率僅六﹒一％，創下三十年來的最低的紀錄，以美元計價的出口成長率僅○﹒五％，無論是基礎建設及房地產的投資成長率皆面臨衰退。

美中從貿易打到科技，對戰中途新冠肺炎（Covid19）從中竄出，為這場混戰添加更多的不確定因素。兩岸正面臨歷史的轉捩點，該如何謀求長遠相處之道，避免對立與衝突的分歧擴大，以下彙整座談會中各方意見，或許能從中找出美中臺三方的最大公約數。

前副總統 呂秀蓮

「不獨、不統、不武」最適選擇

臺灣應走向中立國

前副總統呂秀蓮從宏觀及人道角度探討美中貿易下，臺灣何去何從？面對新冠疫情全球人民如面臨「第三次世界大戰」，與過去不同，這次不僅是在兩大強權的爭鬥下跟著遭殃，而是全球二二九個國家面對共同敵人，這個敵人不知從哪來，也不知道要往哪去？她說，神魔總是相伴相隨，魔雖不好，但當中仍暗藏神的旨意。

前副總統呂秀蓮

原能溫馨結尾 變成烽火連天

此次疫情給了一直自認為是萬物之靈、宇宙造物主的人類，上了一次震撼教育，病毒不分貧富貴賤地展開無差別攻擊。但，當人類的活動被限縮，地球彷彿獲得重生，威尼斯的水清了、過去因空汙看不見的喜馬拉雅山也露臉了，地球因為病毒反而乾淨了，疫情讓全球化碰壁，疫後該如何修正全球化？正是各國首領要面對的問題。

而，臺灣與大陸的兩岸關係，於疫情過後同樣需要檢討、反省，建立新思維。她說，反省不代表否定，這考驗執政者的智慧與謙卑，拋棄過去不必要的堅持、不需要的妥協。面對疫情少一點政治，多一點人性，「鄰居失火，既然不能幫忙，也不要放鞭炮」。

臺灣口罩本來也是倚賴進口，但因應疫情內需不足，所以開始自行生產，而臺灣貿然禁止口罩出口大陸，沒有對外說明清楚，在對抗疫情的同時，無形之中增加不必要的仇恨，現在疫情演變成戰情，原本能夠溫馨結尾變成仇恨滿天，導致烽火連天，兩岸民眾充滿焦慮與不安。

對岸解放軍高層：

武統不是明智之舉

不是所有主張都要堅持到底。呂秀蓮表示，疫情過後兩岸關係需要有新主張、新思維、新面向。

曾有中共解放軍高層，向她提出新論點，指出臺灣問題並不重要，更表示，這僅是中華民族復興之中的局部問題，無疑是對臺灣定位降級。中方高層更表示，臺灣問題的本質不是內政，而是美中之間的競爭，雖陸方多數認為，解決臺灣問題文統無望、只能武統，但他認為，現階段時機不對，不能倉促逕行。

美中較量上，從貿易打到科技戰，雙方摩拳擦掌之際，隨時都有可能演變成戰爭局面非常危險，因此，於勝敗之際，不該分神武統臺灣，應專注於如何讓大陸更加富強，讓十四億人民感到幸福，屆時，「遇僧殺憎、遇佛殺佛」，處理臺灣問題便如同囊中取物般容易！

呂秀蓮提出國臺辦高層說法，同樣認為臺灣問題並不重要，國家尚未統一，臺灣僅是外部勢力掣肘的工具，大陸為臺灣耗費大量國家資源，為鞏固「一個中國」，拉攏其他各國反而要付出更大的外部成本，然而，並非得到對「一個中國」的認同，僅是利益上的交換。

宣布中立

投資和平、預防戰爭

呂秀蓮表示，臺灣未來應向國際宣布和平中立，中立國在國際爭端保持中立，與各國平等交往，但仍須具備自我防衛的能力。它並非孤立，而是衝突中創造和平契機，發揮和平穩定的中介力量。

就像馬英九曾提到「不獨、不統、不武」，其實是最符合大家的共識，美國不希望統一、大陸不希望獨立、臺灣不希望戰爭，不要用對立，而是三方面形成新的共識，希望我們可以投資和平，預防戰爭。

前經濟部長 尹啟銘

美中貿易新局開打

臺灣該如何找到完美平衡？

前經濟部長尹啟銘指出，一直以來臺灣在國際上，無論是政治或者外交實力都很難使得上力，因此他以「經貿角度」剖析在美中兩強相爭的架構下，臺灣該何去何從？

前經濟部部長尹啟銘

美國霸權之爭

底線前展開壓制

首先他點出，之所以美國對大陸點燃貿易戰火，理由並不單純。大陸近年經濟快速崛起，擠身全球第二大世界經濟體，威脅美國全球霸權，因此要提前在大陸GDP（國內生產總值）接近美國的「六十％」前率先壓制；作法彷彿一九八五年，為壓制在當時同為世界第二大世界經濟體的日本如出一轍，當初所簽訂的「廣場協議」，燃起日本經濟墜入「失落二十年」的火種，至今仍在悶燒。

大陸於二○○一年加入WTO（世界貿易組織），統計至二○一八年，總計搶走美國三七○萬個工作機會，更嚴重違反對WTO所做的承諾，如降低國營企業比重等，甚至透過制定相關政策給出優渥條件，從西方引入人才技術及新興技術，更赴美投資、購買公司，引進軍方技術，造成對美企不公平競爭。

殺敵一千自傷八百

高關稅下如何生存？

「疫情或許會過去，但美中貿易不會結束」，尹啟銘表示，美國制定一系列的經貿措施，已對大陸展開全面包抄，包括推動WTO改革、雙邊或區域FTA防堵孤立大陸、單邊公布「發展大陸家」名單，排除大陸、提高進口關稅與相關措施等作法，限縮大陸的經貿空間。

根據美國智庫彼得森國際經濟研究所統計，二○一八年初，美對中平均關稅三．一％，中對美為八％；至今年二月中，美對中平均關稅增加至一九．三％，中對美也增加至二○．三％。尹啟銘認為，雙邊調高關稅的做法「殺敵一千、自傷八百」，從兩方近三年的進出口數據看來皆受傷慘重，而臺灣脅於兩強之中，未來也只能以高關稅作為依歸，從中謀求生存之道。

三方唇齒相依

順差來源進退失據

今年一月底臺灣對美金的曝險部位達新臺幣八．一二兆元，美國是臺灣主要高科技來源，臺灣將其市場化後再到大陸生產，三方構成全球創新價值鏈，唇齒相依。

若從數字判讀兩岸的經貿連結則更為密切，二○一九年底，臺商赴陸投資核准金額達一八六五億美元，占海外投資的五十六％，一六○八家上市櫃公司赴陸投資占七四．五％。去年，臺灣外銷訂單海外生產比重四十四．八％，當中有九十％在大陸，大陸與香港占臺灣出口比重達四十．二％。

自一九九一年截至去年，臺灣對全球外貿順差達六八七四．四美元，平均每年二三七億美元；對大陸及香港累計的貿易順差達一兆四○四三．七億美元，平均每年四八四．三億美元，為順差主要來源。

出口不利轉內需 兩岸布局轉全球

尹啟銘指出，雖不少評論認為美中貿易開打，臺灣受益良多，但事實並非如此，美中貿易對我國貿易產生衝擊，去年出口成長率負一．四％，進口成長率○．四％，出超減少五七．二億美元；雖對美國出超五十．三億美元，但對大陸及香港則減少九三．五億美元，總計減少四三．二億美元，雙邊打架臺灣受傷慘重。

過去，臺商赴陸投資有五大原因：生產成本低廉、配合客戶要求、原物料取得方便、當地人口紅利及上游生產線外移；然而，如今新局展開，臺商也該對大陸重新調整定位，美中的高關稅對出口不利，因而轉向內需市場，過去仰賴人口紅利，現則改為「人才」紅利，由此發展創新，從製造業走向製造、數位服務，從兩岸布局轉為全球布局。

尹啟銘提醒，美中貿易將是長期對抗態勢，並為全球經貿帶來動盪、不確定局面，美中經貿衝突造成兩敗俱傷，臺灣與大陸、美國經貿聯結度都高，受衝擊最大；對美、兩岸經貿聯結具互補性，不宜完全偏向一方，建議臺灣當政者應在展開全球布局戰略下，並以分散多元、區域特色作為重要指導原則。