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人生短短幾個秋 不醉不罷休～ 小蟲老師：其實我不喝酒！

聯合新聞網 / 卓越
音樂教父小蟲老師(陳煥昌)不僅擅長歌曲，所填詞句更是令人玩味、發人省思。37年曲詞作品道盡對人生的感悟，2020年藉著出版人生第一本書，作為給自己的生日禮物，更是一本送給所有華人朋友溫暖、古樸、純粹、特別的禮物。
音樂教父小蟲老師(陳煥昌)不僅擅長歌曲，所填詞句更是令人玩味、發人省思。37年曲詞作品道盡對人生的感悟，2020年藉著出版人生第一本書，作為給自己的生日禮物，更是一本送給所有華人朋友溫暖、古樸、純粹、特別的禮物。

【文‧葉怡君  圖‧滾石唱片提供】

久違見面，這次，不是以音樂，而是透過文字的方式，小蟲老師以「純作家」的身份，透過他的「有機說」讓觀眾、讀者耳目一新。

「人生短短幾個秋，不醉不罷休～」，很難想像寫出這樣詞曲的作者，竟滴酒不沾！不靠酒精，或任何外物來激發創作靈感，小蟲老師（陳煥昌）說，創作這首歌時，自己還只是個不到四十歲的年輕小伙子，哪來那麼深的人生感悟？「但我是個有神論者，是個messenger（訊息接收者），負責傳達「上面」的訊息，希望能幫助到『有緣人』。」

音樂是過去的豐功偉業

如今我是一個純作家

久違的小蟲老師，這次，不是以音樂，而是透過文字的方式與觀眾見面。集結近十年，累積七萬多字的人生感悟，暫定規劃四本系列出版。「人生短短幾個秋」不用一次讀完，但偶爾翻個兩、三頁，就能玩味於他的文字之間，在逆境中找到那朵，專屬於你而開的燦爛花朵。

專訪中，不想被定調成「藝人出書」的小蟲老師特別提醒，「千萬不要再寫我的音樂路上的人生傳記了！那些網路上都有，而且一堆。那些都是過去的豐功偉業，如今，我想要以『純作家』的身份，讓觀眾、讀者認識我的另外一面！」

但還是不得不提及，有著華人音樂教父之稱的小蟲老師，打造無數經典、膾炙人口的歌曲，在音樂領域的成就無庸置疑，有鹹魚翻身製作人之稱的他，創作的歌曲總能成為歌手的招牌。

包括二○一八年，臺北市長候選人吳萼洋，在辯論會上高唱李麗芬的《愛江山更愛美人》，還包含鄭怡的《小雨來的正是時候》、任賢齊的《心太軟》、潘越雲《我是不是你最疼愛的人》、周華健《我是真的付出我的愛》、杜德偉《天真》、梅艷芳《親密愛人》等，直到如今都還是傳唱度極高的經典神曲。

創作者羨慕的能力

《心太軟》沙漠中誕生

有著創作者羨慕源源不絕的靈感泉源，小蟲老師說，「我在開車從拉斯維加斯回加州的沙漠中，寫出《心太軟》」，訊息有時會像這突然進來，隨著年歲的增長，更能百分之百接收到上面完整的訊息。」

這條路上充滿誘惑，但「成功是留給耐得住寂寞的人」，年輕時為了溫飽無從選擇，因此在有選擇時，挑選作品可以去蕪存菁，堅持寧缺勿濫的態度，更能保有忠貞，走自己的路，就像當初選擇任賢齊一樣，看中他的人品，挖掘尚待琢磨的潛力，打造任賢齊成為亞洲天王。

「我的音樂都很簡單，在幾個音符、文字的空間表達出想要的意涵」，十多年後聽來仍覺得雋永，正如同小蟲老師堅持的「有機說」，「新鮮食材，清蒸就很好吃，不用靠紅燒欲蓋彌彰。」

「人生短短幾個秋」過去至今，成千上萬的文字作品，選粹匯聚而成，一句句如詩般文句，在深深勾動每個人對生命的體驗與感慨同時，更像給予解答般，在人們的心底飄散幽香。
「人生短短幾個秋」過去至今，成千上萬的文字作品，選粹匯聚而成，一句句如詩般文句，在深深勾動每個人對生命的體驗與感慨同時，更像給予解答般，在人們的心底飄散幽香。

小蟲願意駐足　有機音樂與文字

與其說這是一場專訪，反而更像是一場心靈饗宴，過程中小蟲老師的回答，有時充滿禪意，讓現場陷入一陣靜默沈思，有時又讓人會心一笑、點頭稱是。過去，透過音樂撫慰人心，卻沒想到如今，沐浴在他充滿哲理的文句之間，之前一切極度惱人的問題，都能瞬間找到解答。

這「隻」屆齡六十、內心卻不到六歲，正能量破表的蟲，期望將他畢生找到可以蠶食，無毒、無農藥殘留污染的「有機音樂」與「有機文字」，透過「人生短短幾個秋」傳遞到每人心中，當你反覆細嚼品嚐，就能發現那股簡單、純淨的滋味，藉此獲得滿滿的能量，再次重新出發。

卓越雜誌2020.05號409期
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