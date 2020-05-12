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國光生超前部署 疫苗漸露曙光

聯合新聞網 / 卓越
國光生總經理留忠正指出，新冠疫苗最快7月進第一期人體臨床試驗。
國光生總經理留忠正指出，新冠疫苗最快7月進第一期人體臨床試驗。

【文‧葉怡君　圖‧國光生提供】

各國競逐，投入新冠肺炎相關檢測試劑、疫苗及治療藥物研發，快馬加鞭、加緊腳步，國內業者毫無保留，貢獻一己之力，期望為守住疫情，設下堅強防線。

新冠肺炎（Covid19）延燒，各國競逐急覓解方，臺灣政府結合企業、民間力量，生技醫療業界鎖定檢測試劑、疫苗及治療藥物三方並進，組成「抗疫國家隊」包括國家衛生研究院、生技中心、國光生技、高端疫苗、亞諾法、瑞磁生技、台康生技及台灣圓點等業者，第一時間投入研發抗疫行列，為臺灣打造堅強防線，設法守住疫情。

多年練兵　找到用武之地

國光生作為國內唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，國光生總經理留忠正指出，過去在SARS及A/H1N1爆發的期間，國光生暫停原訂作業，投入相關疫苗的開發及生產，此次更是責無旁貸。

展現對流行性傳染疾病的高敏銳度，國光生董事長詹啟賢於第一時間，注意到新冠肺炎新聞，一月隨即召集成立專案小組，並於三月初宣布，與國衛院簽定新冠病毒疫苗開發研究合作意向，展開新冠肺炎的研究與開發。

此次，利用生產H7N9疫苗的新技術平台，進行新冠疫苗的研發，留忠正表示，事實上，早在二○一三年五月，國光的研發團隊便已著手H7N9的疫苗研發，利用「DNA重組蛋白技術」開發H7N9次單位流感疫苗，新的技術平臺經過兩、三年的練兵相對成熟，此次正好能派上用場。

進度超前　安全第一

國光生自取得新冠病毒基因序列、選定候選疫苗、展開動物臨床實驗，進度超前，留忠正指出，新冠病毒雖不斷變異，但仍保留原本的本質與特性，對研發的影響不大，且使用基因重組蛋白技術相對安全，預計最快七、八月進行第一期人體臨床。

留忠正表示，為加快研發及上市進度，正積極與TFDA（衛生福利部食品藥物管理署）溝通，不過，仍強調需在確保受試者安全的前提下，進行臨床試驗。國家衛生研究院院長梁賡義表示，疫苗使用在健康的人體，為安全考量，預期最快也要一至一年半才有可能問世，不過仍較一般疫苗研發，需五到十年的速度快上許多。

國光生今年有望在第四季擺脫虧損。
國光生今年有望在第四季擺脫虧損。

補上虧損　今年轉盈

留忠正指出，二○○七年與Crucell簽訂代工合約，興建年產能一千兩百萬劑的疫苗廠，卻遭對方違約，二○七一年認列一﹒二七元虧損。不過，預計今年能取得三百萬的招標公費疫苗，填補閒置的產能利用率。

國光生蘊藏優異的技術含量受國際生技大廠肯定，今年初與長期合作夥伴Sanofi集團子公司Protein Sciences簽訂合約，延長雙方合作至二○二七年。作為全球疫苗大廠，Sanofi二月也與BARDA（美國衛生與公共服務部生物醫學高級研究與發展局）合作，投入新冠肺炎疫苗的開發。

國光生公告，三月自結營收五一七萬元，累計第一季營收三﹒六七億元，較去年同期成長五○九％。法人預期，雖去年EPS（每股稅後盈餘）負○﹒九仍未轉正，不過，今年營運有望在第四季流感出貨旺季達到高峰，擺脫自二○一一年以來的虧損命運。

卓越雜誌2020.05號409期
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