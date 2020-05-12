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王應傑與政府共體時艱 不裁員、不減薪

聯合新聞網 / 卓越
國光客運加裝「透明防疫隔簾」，成為全台第一部防疫專車。 圖/王應傑提供
國光客運加裝「透明防疫隔簾」，成為全台第一部防疫專車。 圖/王應傑提供

【文‧陳怡瑄】

新冠肺炎之後，全世界等同對外交通幾乎中斷，蔡政府拋出紓困方案讓產業「延命」，卻無法做到「振興」，交通運輸產業也在慘淡之下大傷元氣。

國道客運機場路線載客量下滑九成，幾乎停擺，交通部長林佳龍宣布擴大國道客運補助，先前針對機場路線二八○輛、八四○萬元，將擴大至所有國道客運，總共三千五百輛，最高補助每車九萬元。

紓困交通產業 祭出轉型計畫

因應疫情影響，交通部四月十三日宣布擴大紓困交通運輸業，協助受到衝擊的各大運輸業。

與觀光產業高度相關的遊覽車、計程車、小客車租賃業等，由公路總局提供汽燃費及牌照稅減徵、駕駛人及從業人員轉型培訓補助、融資展延利息補貼、防疫物資補助等多項紓困措施。

為了避免新冠肺炎疫情重傷觀光業及交通運輸業的元氣，交通部多管齊下，以訓代賑，祭出人才培訓的轉型計畫，提供各大企業或公工協會舉辦員工培訓課程，每期課程上限為一二○小時，上課的學員可領到每小時新臺幣一五八元的補助，接下來三個月，每個月最多可以領到將近一萬九千元。

空前絕後的慘烈衝擊

爆發新冠肺炎之後，全世界等同鎖國，對外界交通近乎全面停駛，不論境外郵輪、航空，抑或是國內高鐵、臺鐵、客運，搭乘人數都在急速下降。

國光客運副董事長、台北市商業會名譽理事長王應傑表示，對於我們從事交通運輸產業的衝擊是空前絕後。

以國外觀光旅客來看，來臺人數一年可達一一七○萬人次，出國人數達一千五百萬人次。在桃園國際機場最後航班降落，不是搭乘國光客運轉點就是乘坐桃園機場線。不過因疫情影響，桃園機場駐點的國光客運營業額就少了九十五％。

有著多年建築業與房地產經驗的王應傑指出，若民眾對市場沒信心，造成國計民生的重大影響鬧得人心惶惶，房地產交易自然會產生停滯甚至滑落。以目前情勢來看，除了斷頭戶對投資客有誘因能刺激市場，相對於剛性需求的無殼蝸牛，就會想等房市下跌。

王應傑也強調，我認為這次房地產定是淒慘無比！有錢的投資客就會靜待低價位，直至崩盤價才會有所投入。

哀鴻遍野之下　必須共體時艱

雖說國光客運所受影響之大，兩三千位員工、一千兩百輛客運，從董監事酬勞減少、高階層幹部減薪、離峰時段班次減少、減少耗油及力行勞基法的一例一休，在機場申請停班作業，來維持最基層站務人員、司機的生活程度。

國光客運也為加強保障搭乘旅客健康，加裝「透明防疫隔簾」成為全臺第一部防疫專車。在被動期待政府紓困的同時，民間企業還是努力自救突圍，盡所有可能重建消費者的信賴。

救急不救窮

應恢復正常生活

對於政府推出的紓困方案王應傑表示，救急不救窮！現在百業蕭條，營業額急速下滑，大公司面對此次風波至少還有因應能力，但個體戶與中小型企業根本沒有防範，不要說獲利，連營業額都是負數成長。

所以這時政府做總比不做好，但只能救急無法解決根本問題。也因疫情在一月十一總統大選之後才爆出，蔡政府為了回饋媒體，不斷的放送置入性的防疫廣告，導致國人心理恐慌，王應傑認為政府的防疫措施是正確的，但更應該回歸正常生活，下架每十分鐘的廣告，讓國人能夠平復心情。

王應傑指出，人類歷史上瘟疫都是常見的事，我個人是贊成英國首相強森的做法，順其自然，生病的人戴口罩，其他都應回復正常秩序。

卓越雜誌2020.05號409期
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