婕凡希藥粧 從披荊斬棘到專科醫師指名推薦

【文‧葉怡君】

都知道永信的製藥工藝媲美國際，但專業藥廠如何經營醫美品牌？七十年龍頭藥廠旗下醫美保養品牌婕凡希藥粧，挾帶著藥廠背景做後盾，媲美「製藥等級」的雄厚實力與研發能力驚艷市場，帶領消費者找到屬於自己「牡丹精神」，綻放出如珠寶般閃亮的美麗健康與自信。

銜著永信七十年龍頭藥廠品牌盛名，看到臺灣醫美品牌不計其數，多如繁星的市場現象，創立之初，基於提供消費者安全的使命與責任感投入醫美保養產業，婕凡希藥粧（J'FANCY BEAUTÉ）打造符合PIC/S GMP製藥等級醫美保養品。

「婕凡希鑽石級玻尿酸保養品」及「EGF凍晶保養品」榮獲機能性保養品組2020年「SNQ國家品質標章」，四大商品「晶彩緊緻精華乳」、「晶彩瞬效緹顏精華露」、「晶彩逆齡經典晚霜」、「專業EGF全能活膚逆齡組」全數通過「2020 SNQ國家品質標章」認證。

與其追隨、不如領導

製藥等級保養品問世

近年，醫美產業在臺灣快速成長、百花齊放，然而，臺灣市場多數追崇歐美、日韓保養品牌，鮮少有從研發、生產、包裝到銷售，骨子裡完全流著臺灣DNA血液的醫美保養品牌。「我們不想跟風，我們想要領導」，永信藥品醫美行銷總監黃麗燕充滿自信地說。

許多人不知道，永信投入化妝品產業將近四十年，二○一○年，永信成立婕凡希美妍中心，不急於推產品上市，而是為提供消費者安全及有效的產品品質，攜手醫學中心，不斷反覆進行臨床功效性實驗，嚴謹程度媲美「製藥等級」，直到成立四年後，婕凡希藥粧的第一個修護系列產品才終於問世。

秉持李天德會長精神

不僅美麗、還要健康

原以為有母公司永信的品牌加持，上市之路會走的較為順遂，但面對市場，一直都知道永信會做藥，但如何經營保養品品牌及抱持高期待、高標準的觀望態度；為拓展通路、獲得醫師認可，在幾家大型醫院、醫美專科診所跑壞好幾雙高跟鞋的黃麗燕，如今，與行銷及業務團隊的努力，終於獲得專科醫師一致的肯定與推薦。

黃麗燕指出，婕凡希藥粧秉持永信創辦人李天德會長，傳承超過一甲子的核心價值—「永信做藥，是給家人吃的」、「永信做藥反而希望大家不要吃藥，而是推廣運動要大眾保持健康」。婕凡希藥粧保養品經臨床實驗確效，科學化的保養品不僅要讓皮膚達到美麗的效果，更要回到「健康的狀態」。

產品最初從被觀望，到深獲得專科醫師認同甚至指名推薦，成為消費者放心且願意使用的品牌。目前，在全臺近一千兩百家醫院醫美中心、整形外科、皮膚科及醫美診所等通路，包含臺大、北榮、中國附醫、中山附醫、成大、高醫及高榮等指標性的醫學中心，都能看見婕凡希的產品，市占七十％，即便處於不景氣的時代，每年仍逆勢成長。

夾帶醫美基因的科學保養

黃麗燕強調，藥粧品牌是一個「嚴肅的話題」，市面上充斥著良莠不齊的保養品，婕凡希藥粧推動科學保養品的概念，致力外用保養是必須合乎安全與品質的。然而，想要真正稱得上醫美藥粧，至少得具備三個基因：一、藥廠等級製造，以使用者肌膚安全為核心考量；二、臨床實驗確效；三、成分於文獻記載確認有效。婕凡希擁有藥廠背景做後盾，具有絕對的實力與研發動能。

婕凡希「晶彩緊緻精華乳」、「晶彩瞬效緹顏精華露」及「晶彩逆齡經典晚霜」產品，透過「特殊分子構型」核心技術，改變玻尿酸原有線性結構，轉變為如同鑽石般的3D立體構型；「微粒化」的玻尿酸，能從皮膚表層向下滲透，長效保濕外，並協同玻尿酸及膠原蛋白新生，實現非侵入性的無痛抗老、慢老科技。

「專業EGF全能活膚逆齡組」則運用創新生化科研「特殊凍晶」技術，封存EGF活性修護因子（Epidermal Growth Factor），克服EGF容易失去活性，領先市售含EGF產品，解決無法長期保存問題，讓後續保養發揮最大功效。該系列產品與皮膚專科邱品齊醫師及弘光科技大學妝品研究所合作，執行臨床試驗功效性檢測，落實人體臨床試驗，執行產品確效。(IRB編號：17-091-A)

永信藥品醫美行銷總監黃麗燕。 攝影/孫玉璞

找到屬於自己的「牡丹精神」

婕凡希藥粧採用「科學保養」，針對皮膚表皮層、真皮層或皮下組織作用提出改善方案，並開發不同系列保養品，讓醫生能提供患者「分齡」─不同年齡、「分時」─不同季節及「分性」─不同皮膚性質，針對各種皮膚問題狀況調整使用，並直達問題根源改善肌膚問題的客製化管理。

坐穩臺灣市場，放眼大陸，跨足國際。黃麗燕表示，透過不斷創新、追求卓越，婕凡希藥粧期望，能將花中之王─牡丹，象徵優雅高貴中帶著堅毅精神傳遞出去，讓消費者可以找到屬於自己「牡丹精神」，綻放出如珠寶般閃亮的美麗健康與自信。