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中山醫大附醫 科技輔佐精湛醫術 守護民眾健康

聯合新聞網 / 卓越
中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧。 攝影/孫玉璞
中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧。 攝影/孫玉璞

【文‧葉怡君】

邁入一甲子歲月的醫院，長久以來，就像一個長輩，默默地守護著民眾的生命安全與健康，追求卓越創新，引進高端醫療設備及各科人才、精進醫療技術，結合ICT打造AI及智慧醫療，頻獲「SNQ國家標章」及「國家新創獎」肯定。

創立之初的目的，是為了提供校內醫療相關學系學生實習的場域，中山醫學大學附設醫院（以下稱中山附醫）在周明仁董事長、歷任院長及人員的努力之下，不斷提升醫療品質、擴充醫療設備，兩千年中山附醫通過醫院評鑑，升格為醫學中心，目前共設有二十九科診療科，急、慢性及特殊病床共計一三○五床。

積極發展特色醫療，中山附醫是目前中部地區，肺癌治療人數最多的醫院，「雷射光定位導引」曾獲國家新創獎肯定，利用胸腔內科主任吳子卿發明的雷射光定位導引專利，在電腦斷層的引導進行肺腫瘤切片及熱消融治療，此技術也推廣至其他醫院造福更多病患。在癌症防治中心超過十五個團隊，提供癌症治療，癌症留置的病人越來越多，成為醫院的特色醫療之一。

特色醫療

達文西手臂、海扶刀造福病患

四年前，中山附醫引進「達文西機器手臂」，選定一般外科作為發展重點項目，單孔及自然孔手術，將過去原本要開的大刀，縮小至約略十元硬幣大小，改變過往的手術方式，減少病人住院日及併發症的發生，提高手術品質，目前共累計一千多臺刀量，未來，中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧設下每年三百刀量為目標努力。

另外，市面上較少聽過的「海扶刀」，利用高熱能超音波，進行子宮肌瘤消融，中山附醫是臺灣最早引進的醫院之一，與長庚、高醫並列，強調不用手術透過定位消融肌瘤，術後還能保有生育功能，造福深受子宮肌瘤之苦的病患。

關懷弱勢族群

十科共照、雙倍守護

牙科診療大樓是另一個中山附醫的亮點，原為牙科醫師的中山附醫創辦人周汝川，在院內打造牙科診療大樓、全科發展，配置上百診療臺，提供院內牙科醫師高端先進的診療設備，更為學生實習提供優質場域。

黃建寧表示，當初創辦人發現弱勢族群，包含老年人及智力障礙者的牙科照護很不理想，自一九九六年，開辦身心障礙牙科門診，服務範圍涵蓋一般門診、全身麻醉及到宅服務，「特殊需求者口腔醫療服務示範中心」連續多年獲得SNQ肯定，今年也再度申請展延通過。

因應《世界衛生組織全球失智症行動計畫》，衛福部二○一八年至二○二五年提出《失智症防治照護政策綱領暨○動方案2.0》，將五十歲以上的失智者納入長照服務中。

二○一七年，中山附醫成立臺中市第一家失智共同照護中心，組成跨領域「十科共照」諮詢全能照護團，集結護理、復健、營養、藥物及法律諮詢等專業人員，提供行動不便者診療服務；連結社區服務據點，設立失智守護網絡平臺「雙倍守護」，擴大失智照護資源，「十科共照、雙倍守護」失能家庭服務今年獲SNQ獎項肯定。

追蹤藥品走向

打造用藥安全

強化院內醫療品質，中山附醫藥劑科今年則以「智慧化醫囑藥品追蹤定位系統」獲SNQ獎。黃建寧指出，此系統結合醫療部、藥劑科及護理部等六個部門攜手合作，從醫囑開立完成到藥品送到病患手中，透過電子病歷上的條碼層層把關，明確顯示的藥品路徑，避免給藥錯誤，精實藥品管理、監控病人的用藥安全。

另外，黃建寧提到，不少病患得透過照射電腦斷層（CT）檢查，為求影像清晰，無意間讓病患暴露在過高輻射量的風險之中，過去僅由第一線的醫事放射師及影像診斷醫師把關，中山附醫引進「劑量管理系統」，根據不同檢查的輻射量分布，挑選最適合的參數及輻射劑量，讓影像最佳化的同時減少病患風險，成功以「優化的電腦斷層輻射劑量與品質，看得見！」拿下獎項。

科技輔助

減少醫護人員耗損

提到智慧醫療，黃建寧強調讓醫院智能化和AI是兩件事。智慧醫療透過IoT（物聯網）設備精進改善醫療品質，中山附醫過去兩年，打造十個樓層、共五百床的智慧醫療病房，健保床也是提供相同的設備。每張智慧醫療床都配置一臺電腦，連接至護理端，將病患的生命徵象即時通報，減少護理作業時間，病患也能透過電腦，進行治療衛教及治療排程等。

有鑑於醫護人力有限，將AI導入醫療，中山附醫今年榮獲新創獎肯定的「醫學影像智慧紅點標記系統」， 與工研院服科中心合作，針對急診室經常出現的四大疾病，氣胸、出血、缺血性腦中風及骨折，透過系統回饋機制及學習能力，在平均三秒內標記異常位置，判斷結果，正確率皆在九成以上，未來期許推廣系統至各醫療院所，減少醫療人力浪費，提供醫療品質。

醫學中山大學附設醫院慢性阻塞性肺病照護團隊。 圖/中山附醫提供
醫學中山大學附設醫院慢性阻塞性肺病照護團隊。 圖/中山附醫提供

感動服務內化成DNA

尖端品質、智慧醫療不停歇

黃建寧指出，去年五項疾病通過疾病照護品質認證，包含冠狀動脈疾病（CAD）、腦中風（CVA）、糖尿病（DM）、腎臟病（Kidney Disease）及慢性阻塞性肺病（COPD），黃建寧表示，未來以通過八項以上的疾病認證為目標努力。

六十多年來，中山附醫孕育近四萬多名校友，成為專業的醫藥人才，黃建寧也是其中之一，一九八四年進入中山醫學院就讀，到臺大醫院受訓，之後擔任中山附醫住院醫師、主治醫師、內科部部長、醫學研究所所長到醫研部副院長，在中山完成碩、博士學位。

一路以來接受中山的栽培，黃建寧表示，未來將繼續貢獻所長，肩負起社區照護的責任，秉持中山醫學大學附設醫院創辦人周汝川的初心，以「救人，醫人、醫病、醫心」為核心價值，朝「國際級醫學中心」願景邁進。

最後黃建寧說，「努力了很長一段時間，將感動服務內化成醫院的DNA，迎接下一個六十年，將招募更多人才，期許在醫療科技進步下，朝向更尖端的智慧醫療方向、追求卓越品質、教研創新永續經營發展」。

卓越雜誌2020.05號409期
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