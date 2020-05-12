任天堂Switch概念股 哪檔最具「漲」相？

【文／圖﹒葉怡君】

宅商機發燙，六檔三月營收較去年同期成長，有望帶動股價表現。股市一片榮景，跟疫情彷彿是兩個世界。然而，當中暗藏危機，投資者仍需步步為營。

任天堂Switch因新冠疫情發酵，主機更賣到斷貨，宅商機成市場焦點，Switch高度仰賴臺灣零組件供應，相關概念股鴻海（2317）、鴻準 （2354）、廣宇（2328） 、旺宏 （2337）、原相（3227) 、立積（4968）、瑞昱（2379）、偉詮電（2436）、立積（4968）及威盛（2388）有望逆勢突圍。

任天堂好麻吉 旺宏營收創新高

不受新冠肺炎干擾，觀察供應鏈當中，三月營收仍較去年同期成長，分別有旺宏、原相、瑞昱、偉詮電、立積及威盛，在這之中，擅長高科技市場趨勢分析、微驅科技總經理吳金榮最看好旺宏及瑞昱的未來表現。

吳金榮表示，不像其他供應廠商僅做主機，旺宏在任天堂遊戲機還在卡匣時期，即搭載旺宏的ROM（唯讀記憶體），當時雙方就建立相當深厚的合作關係，因此，不僅是Switch的程式軟體，未來，任天堂的其他軟體也有望搭載旺宏記憶體，帶動旺宏營運表現。

吳金榮指出，旺宏的NOR Flash（快閃記憶體）應用在TWS（真無限藍芽耳機），成為旺宏除Switch之外的另一個市場亮點。在Switch、物聯網及車用電子的帶動下，旺宏三月不甩新冠肺炎干擾，營收達三八﹒八二億元，年增九七﹒六％，第一季不僅淡季不淡，更創下歷年同期新高，外資法人持續看好後市表現。

瑞昱受惠音效 立積飆漲過頭

另外，二○一六年底，蘋果推出無線耳機AirPods，懸空掛在耳上的造型，當初不被市場看好，更受到不少人嘲諷， 如今卻出乎意料之外地「戴」出新潮流，放眼望去幾乎人「耳」一機，高低階品牌的TWS崛起，儼然成為各家大廠角力的新戰場。

根據Counterpoint Research資料顯示，二○一八年，TWS全球出貨量約四千六百萬副，去年市場持續成長，全年出貨量達一﹒二億副，年增一六十﹒八六％，估值達四一億美元，預估今年出貨量有望達到二﹒三億副，較二○一九年增幅九一﹒六六％，TWS市場規模大幅度成長。

負責Switch音效晶片的瑞昱，同樣因TWS受惠，去年EPS一三﹒三六元，三月營收年增二十﹒八二％，同樣是供應鏈當中的資優生。另外，吳金榮認為，RF IC (射頻前端晶片)廠，主要供應Switch的天線開關晶片的立積，股價倒是有點漲過頭。

CMOS看俏 原相車用找利基

至於一直保有市場熱度的原相，三月營收五﹒七九億元，年增八十﹒六五％，因CMOS影像感測器受矚，不過原相在遊戲營收占比僅約十％不高，主要仍以光學滑鼠占六十％為主。吳金榮認為，去年原相在車用感測器小量出貨，或許有機會拿下利基市場，對未來營收及本益比將有實質的貢獻。

提到CMOS市場發展前景，吳金榮指出，CMOS市場與DRAM（動態隨機存取記憶體）很像，皆受景氣循環影響，在手機產品的應用最高，當高階手機品牌的競逐轉向拍照功能，鏡頭成為主角，自然需求也跟著水漲船高。

當中，具有高階的BSI（背照式感光）技術的SONY（索尼），靠著高品質搶下五十％市占；另外，三星一年出貨三億支手機來看，平均一支手機搭載三顆鏡頭，高中低階款手機就約有十億顆鏡頭的出貨，搶下市占第二；第三則由TOSHIBA（東芝）拿下。

當心！大戶營造出場點位

反彈都是賣點

觀察市場趨勢多年的吳金榮警示，即便股市仍處一片榮景，仍有不少上市櫃公司三月營收持續創高，受疫情影響大陸復工，廠商害怕缺貨自然會快速拉貨，挹注相關供應鏈營收表現，但若消費、需求面沒跟上，股市勢必得拉回整理，並表示，目前任何反彈都是賣點，前波來不及跑的大戶，正在營造一個適合出場的點位，建議投資人仍須警慎操作。