做好加密與漏洞修補 資訊安全就不是問題

【文‧魏鈺慈】

臺灣服務最大的資訊安全公司是中華電信跟宏碁，宏碁底下安碁資訊二○一九年營收六．四二億元，中華電信旗下中華資安也占總營收五成，資訊安全現在越來越普及，資安公司產業業務會越來越好，是絕對的趨勢。

疫情尚未爆發之時，許多國際企業已開始使用遠距會議，並且非常普及，善科教育基金會董事長張善政提到，任職Google時，Google分為亞洲、歐洲及美洲三大區，張善政負責亞洲地區的貿易，每周都和美國開會，談論開發中產品和未來趨勢，甚至Google創辦人謝爾蓋﹒布林﹒賴利﹒佩吉也會透過視訊向全世界員工喊話，扁平化管理階層，讓員工覺得CEO近在咫尺，遠距教學、會議的工具其實都很完備。

臺灣資安漸受重視

八大產業資安預算逐步提高

早期大家沒有那麼重視資訊安全，資訊安全市場太小，保全、監視器等都算在一起，近幾年資安問題受到重視，二○一八年政府在資安產業發展行動計畫中規定，經費十億元以上的計畫，五％預算用於資安；一億元至十億元經費的計畫，則有六％預算用於資安；一億元以下經費的計畫，必須要有七％預算花在資安上。

經濟部工業局於二○一七年規劃至二○二五年的計畫中提到臺灣資安產業供應鏈細分八大子產業：終端與行動裝置防護產值九八．七億元新臺幣（下同）；網路安全產值一○四．四億元；資料與雲端應用安全產值九．五億元；物聯網安全產值○．○四六億元；資安營運管理服務產值六三．五億元；資安檢測鑑識顧問服務產值三一．八元；資安系統整合與建置產值七七．六億元；資安支援服務產值二．一億元。

張善政認為遠端會議及教學，是臺灣未來必須發展的方向。 圖/魏鈺慈

VPN加密 OTP三分鐘失效

確保網路安全無虞

張善政提及，和Google總公司開會時間多半是半夜，不可能到臺灣Google辦公室，一定是在家中遠端開會，雖然有網路就能連線，但無法保證安不安全，所以需要具備一些工具，如虛擬網路VPN（Virtual Private Network），Google向提供VPN軟體供應商簽屬全球授權區，每個員工電腦都會架設，儘管看起來像是完全貫通的通道，但彼此開會時，兩端會加密開啟秘密通道，外部的人即使使用相同VPN網絡，也看不到內部的內容，這項技術在Google已行之有年。

和翻牆軟體有點像但不完全相同，等於是彼此之間使用網路連線，開一個Tunnel（通道），裡面只有通話雙方的東西，別人的東西進不去，Tunnel兩邊都有加密，資訊傳輸時也有加密，VPN已在國際普及多年。一般人回家連線到公司作業，不會特別要求VPN連線，使用Internet連線直接進入公司內部，容易發生資安問題，但在公司內部網路連線，當然就不用使用VPN。

張善政說道，如果在家中進行線上會議就要啟動軟體，Google會給每個參與者一個Token，要連進網站除了原本的密碼外，還要使用Token給與的OTP（One─Time Password），避免密碼長年未更換的安全性疑慮，類似早期的BB call，每個OTP只有三分鐘時效，並和總公司伺服器同步，認證馬上就能通過，Token本身須保管好，否則會有安全問題，如覺得隨身攜帶Token很麻煩，也可使用手機註冊，用簡訊發送OTP，安全措施是十分完善的。

跨國企業在疫情爆發前機制就很完善，加密網路、兩道密碼鎖，且其中一道三分鐘失效，像Google、Facrbook在疫情險峻時在家工作，因常使用遠端操作，就沒有太大的影響。

臺灣有現成硬體獨缺軟體

顧及人情味發展慢

臺灣跨國企業較少，臺北高雄因為高鐵一天就能到達，不像美國領土龐大，為了開會坐飛機不符合經濟效益，俗話說見面三分情，臺灣習慣面對面開會，遠端會議的進展就比較慢。

張善政曾在高鐵站遇見委員往返在地服務處和立法院，一天搭到四次高鐵，他認為如果能把立法院看成一個跨國企業，補助全臺各地區的立委服務處架設軟體，並給與更好的網路頻寬連結，就能省下更多資源和體力。

張善政表示，臺灣面對疫情時對遠距會議、教學感到不習慣，以及最近講到Zoom（免費應用軟體，被廣泛使用於在家工作、遠距教學與社交上）資料外洩問題，對遠端會議沒有信心。臺灣沒有面對網路會議、教學將來會成為常態的準備，加上臺灣太小是優點也是缺點，容易見到面，對線上活動的發展就很慢，無形中臺灣線上會議交流，在國際上來說是相對落後的。

商業機密外流完全不是最大的問題，因為跨國企業每天都在遠端會議，Google、Facebook、微軟及Apple等想的到的大企業都有，通道本身資訊不外露，需密碼認證才能進入，就能防範資訊外漏問題。

張善政談到，政府有個網路叫GSN（Government Service Network），臺灣所有政府機關、中央機關和縣市政府等，都在GSN上面，和Google跨國網路相同，一般民眾只能到政府GSN最外層，看政府機關的資訊，無法到GSN內層，是一個安全的網路，有現成工具，只需搭配軟體，硬體已經很安全，不需要擔心，但在臺灣覺得彼此距離很近，不用用到遠距會議。

臺灣和大陸網軍攻防往來非常刺激，像以往健保資料庫被偷到大陸，或是被入侵公文系統，大陸常利用軟體測試臺灣有沒有漏洞，一發現漏洞就鑽進去，到GSN更密集測試。雖然臺灣應該把漏洞補好，但漏洞太多了，政府資訊方面又比較弱，資訊安全如何做好？現在又多了遠距需要防護，若變成常態性就更要顧好加密和漏洞，是臺灣未來要思考的方向。