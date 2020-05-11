疫情開道 拉開百年醫療創新序幕

【文‧金麗萍、鄭清影、蔡秀蓮 圖．沈文生】

面對瘟疫造成的大量死亡病例，特效藥或疫苗研發總是緩不濟急，這時，只要能救亡圖存，打破窠臼的破壞式創新，無論是體制、方法還是傳統醫學，都可能跳脫SOP擺脫束手無策的窘境。

創新，不時伴隨著破壞；但新冠肺炎所帶來的破壞，是否已預告一場大創新時代將強行落地？

錯誤零容忍 奢談創新

破壞性的創新（Disruptive Innovation），一語道破「破壞」與「創新」的一體兩面。這項論述是由美國哈佛大學商學院創新理論大師克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）教授一九九七在《創新的兩難》一書中提及。可以想見，「破壞性的創新」對既有運作系統，必然造成程度不一的衝擊。於是，攸關性命安全的醫藥產品，接受創新的容錯性極低。

去年十一月下旬，成大醫院院長沈孟儒在「二○一九生策年會」上的一席話，精準表達對於創新而言，醫院是一座固若金湯的城池，更遑論是帶有破壞性的創新。沈孟儒表示，在醫院，標準作業流程（SOP）是黃金定律，突破現狀的創新，往往會改變SOP，怎麼可能被接受？沈孟儒發言的背景，正落在一場由資通訊領域發動的智慧醫療，正步步推進醫療臨床，試圖衝破醫療院所圍牆的趨勢中。

新冠痛苦指數 遠高於改變

大時代的創新，來自巨大的歷史事件。今年年初，克里斯汀生教授因癌離世，他來不及經歷一場百年難見的新冠肺炎大災難，為他畢生投入的創新論述，提供前所未見的實踐場域；這場天災人禍所造成的破壞，正衝撞既有系統，炸開創新通道。

第一條創新通道，為中醫藥開路。在世界各國，新冠正無情地踐踏以西醫為主流價值的醫療系統；但對於向來處於非主流的中醫藥及另類醫學，卻在西醫疲於因應病毒的局促不安中，從搖動的醫療結構，探出頭來。

不按牌理出牌

COVID-19挑戰西醫科學

西醫具有數百年的發展歷史，挾其科學論述的精準性，一直坐擁醫療的主流地位。具有數千年歷史的中醫，卻成了無名英雄。但近二十年來，先是SARS，後是至今仍猖獗肆虐全球的新冠肺炎，中醫藥開始嶄露頭角。SARS期間，中西合治，已收臨床診治之效；只是，SARS重創之地，仍以亞洲為主；但這次的新冠肺炎，從大陸燒向歐美國家，西方社會承受新冠之害，甚至高於亞洲。於是，中醫以其醫病能力對篤信西醫不疑的西方社會，帶來巨大衝擊。

比劃較勁 中醫收服了新冠？

最近，面對新冠疫情，大陸在各省採取中醫藥干預治療，一帖清肺排毒湯也因此一炮而紅。據長庚紀念醫院中醫部助理教授陳星諭表示，在大陸，新冠肺炎患者服用清肺排毒湯，臨床的初步成果顯示：在二一四位新冠患者中，有百分之六十症狀獲得改善，百分之三十症狀持平。

在臺灣，中醫也開始參與主流醫療系統所架構的新冠肺炎中醫遠距診療任務。衛福部於今年二月十日起公告居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者通訊診療作業流程；而臺北市中醫師公會啟動居家檢疫中醫關懷服務，目前，向公會登記參與「新冠肺炎」通訊診療服務的中醫診所已有二十五家。

中西醫合治 臺灣仍卡卡

大陸的中西醫合治模式，在新冠病毒疫情由區域性傳染病（Epidemic）到全境擴散，成為全球傳染病（Pandemic），在民族情操大舉催化下，已由SARS期間西醫為主、中醫為輔，轉變中、西醫並重。

相較於大陸的中西合治，臺灣似乎還有一段的路要走。目前，中醫在臨床上，仍扮演輔助角色。據衛福部中醫藥司表示，在非傳染病領域，中醫藥已實踐「上醫治未病」的保健和預防功能，在二○一八年至二○一九年政府已針對罹患高血壓高風險或睡眠障礙的亞健康族群，進行中醫八段錦氣功介入，結合中醫體質測量（BCQ）與客觀生理參數，進行社區收案共一百人，顯示改善成效。

再者，一○八年度中醫藥輔助治療對中風後急性期治療的效益評估，相較於西醫治療，缺血性腦中風病人使用西醫治療加上補陽還五湯輔助治療，於病人中風出院後六個月，可顯著改善失能情況，同時，降低病人死亡風險達百分之二十八。

只是，這些中西合治的臨床效益，仍局限於「非傳染病」；面對索人性命的新冠肺炎呢？臺灣的中醫藥卻只能採守勢。

經、衛兩部攜手 釋放千億商機

法規鬆綁，是新冠開出的另一條創新通道。當全球急著找解藥，也讓醫藥監理單位衛福部被逼著加速放行醫療產品。行政院政務委員吳政忠曾指出，監理單位基於職責所在，在制度設計下成為創新阻力；疲於進行跨部會溝通的吳政忠，千言萬語，抵不過一個肉眼難以辨識的病毒。於是，當新冠橫行，創新不再是產業專屬，衛福部也開始動起來；結果，新冠肺炎意外成為經濟、衛福兩部合作最大的推力，聯手釋放千億商機。

向來，醫療法規決定商機。但因醫療產品關乎人的性命安全，嚴謹的審查流程亦屬必要。只是，如何在全民利益及產業利益之間，取得平衡點？現在，新冠重新設下平衡點，當冗長的法規流程失去即時救人性命的效力時，法規將失去它的正向意義。

政府開路 廠商駛上快速通道

衛福部的創新之舉，引來經濟部不斷地添加柴火。首先，經濟部作媒，讓國內疫苗業者國光生技和高端疫苗，分別與衛福部所屬財團法人國家衛生研究院（National Health Research Institutes），以及與衛福部所屬財團法人國家衛生研究院往來密切、隸屬聯邦政府美國衛生及公共服務部（United States Department of Health and Human Services）的美國國家衛生研究院（The National Institutes of Health）合作，讓生技疫苗業者直接與臺、美監理單位連結，直接搭上藥物上市的審查列車。除了疫苗，快篩、耳溫槍等抗疫商品，經濟部一路為業者介接衛福部的快速通道。

誠然，在疫情的非常時期，政府無法只靠循序漸進的SOP駕馭天災；若欠缺在變動中的決策因應能力，可預見一場場人禍，將帶來尤甚於天災的浩劫。