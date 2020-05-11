台灣科摩多 為資訊安全把關

【文‧魏鈺慈】

科摩多因為看準憑證市場，在資訊安全中成為關鍵，在一九九八年網路蓬勃時最早提供網路憑證服務，引領全球安全技術，當前APT（Advanced Persistent Threat）攻擊在國內備受關注，科摩多推出Endpoint Manager（EM）強調以防駭、自動沙箱（Auto-Sandbox）專利技術為核心，搭配整合端點防火牆、未知程式控管、入侵防禦（Host-IPS）、效能監控、系統威脅管理等功能，欲提供企業完整的系統安全管理，免於遭受未知型攻擊程式入侵。

科摩多最早在英國的公司，自一九九八年從歐洲開始推廣憑證服務至今，在全球擁有完整的銷售服務團隊，推升科摩多在憑證市場占有率連年上升，科摩多除了憑證服務外，更有著強大的資安研究團隊，持續研發資安管理解決方案，持續推展科摩多全方位的資訊安全解決方案。

台灣科摩多胡志豪表示，現今商業架構大多依賴雲端服務．從資料儲存和文件分享，至遠端存取與通訊，雲端已經成為現代 IT 導向的企業流程最重要的核心關鍵，其遭受的攻擊也是最多。科摩多針對端點、主機及網站提供全方位的雲端資訊安全管理服務，有效解決客戶資安問題；有別於傳統資安思維，反而從管理著手。

被忽視的資訊安全

讓臺灣成為駭客溫床

每年都有許多資安事件，舉例來說，二○一九年八月底，臺灣醫療產業遭到勒索軟體攻擊，根據衛生福利部統計，約有二十二家醫院受害，雖然在復原工作電腦主機後，沒有影響醫療業務的運作，但也凸顯現今資安防護機制的不足之處。臺灣對資訊安全的思維只針對在閘道設置防禦設備，卻忽略主機或終端個人電腦的安全問題。從過去的資安事件中分析，發現所有的攻擊大都發生在主機或終端個人電腦上，而大部分主機與終端電腦的資安防護措施，卻因為預算問題和臺灣長期對於資訊安全領域的忽視，使臺灣成為全世界駭客跳板的首選。

駭客持續攻擊我國政府單位網路，意圖癱瘓臺灣關鍵基礎設施的運作。以疾管局為例，面對疫情應變需要一整套完整的通報機制，連貫醫院、機場、縣市政府和衛生所等相關單位，一發現疑似案例馬上通報相關單位，使臺灣防疫全球囑目，國際媒體紛紛借鏡。但如果沒有好的資訊安全服務，再好的通報流程，失去彼此間的通報能力，立即會造成疫情失控的危機。

臺灣長期忽視資安問題，導致臺灣成為駭客跳板。 攝影／孫玉璞

無法感知的APT 更可怕

APT 攻擊就像是長期埋伏在暗處的軍隊，從鎖定目標，部署埋伏到發動攻擊，其主要目的在於偷竊機密資料，至於資料敏不敏感、重不重要，已非資料持有人說了算，一切全憑竊賊決定。更可怕之處在於，APT 攻擊者只要在企業搶下一處，都能藉由持續性的擴散與感染，取得最高存取權限，一步步朝向關鍵資科的所在地前進。傳統的資安機制只能阻檔「已知」的惡意攻擊，即使安裝知名的防毒軟體也無法阻止APT 攻擊。

以二○一六年第一銀行ATM 資安事件為例，駭客透過魚叉式釣魚郵件的方式，騙取倫敦分行行員點選連結，下載木馬軟體，入侵其個人電腦後取得進入內網的能力。駭客控制了一臺不起眼的錄音系統伺服器，進一步透過這臺伺服器建立潛伏基地，展開了進軍臺灣總行內網的行動。這類「持續性滲透攻擊(APT)」透過長時間埋伏取得使用者權限，短時間內竊取機密資料。

VPN 安全加密 卻是資安破口

胡志豪談及，在居家辦公議題中，公家機關習慣使用VPN 虛擬私人網路（Virtual Private Network）作為遠距辦公的工具，但以資安角度而言容易造成許多資安漏洞。

VPN 能確保安全連線，並在連線中進行加密，阻擋側聽等疑慮。但VPN 只能確保連線之間的安全，如果員工在家使用的個人電腦是不具完善的資安保護， APT 攻擊就能輕易透過自家電腦侵入單位VPN server伺服器，直接跳過防火牆防線，成為資安破口。

雲端 沙箱 虛擬環境執行

確保資訊安全

雖然現在各家資安廠商都提供已知惡意程式資料庫進行攔截比對，但對於未知的程式與新形態攻擊手法，是無法被攔截。科摩多於二○一五年在全球找到的惡意程式有超過八千五百萬筆，但資安防禦型產品的攔截率只有二十五％，代表其餘的七十五％是被漏掉的，有再大的資料庫也趕不上新型態惡意程式出現。

科摩多提出Endpoint Manager企業安全管理系統，基於「DefaultDeny」架構設計，其運作法是如大家所熟知的門禁管理架構進行安全管理。同樣仰賴特徵碼比對，但卻是屬於逆向方式，也就是執行的應用程式必須經過白名單列為允許，否則一律交由隔離的自動沙箱環境啟動。例如LINE 程式一旦經過更新，Hash 值隨即變更，對系統而言成為未知型程式，即必須在自動沙箱中運行。相較於市場上熟知的資安設計，則皆為「Default Allow」，意思是特徵碼比對若沒發現異常，即列入信任並放行。「長期以來大都以此方向發展防護機制，才使得近年來常發現以合法掩護的惡意程式成功滲入，遭受APT 攻擊。」由於在Default Deny 架構下，會出現白名單數量不夠多，導致使用者的應用程式無法執行，勢必會引起反彈。

因此必須搭配自動化沙箱，讓未被列入白名單的檔案或應用程式可藉此正常執行。使用者仍可自行安裝軟體，且不需要請MIS（ManagementInformation System）將該軟體列入白名單即可先行開啟，才不致影響使用者操作行為。之所以直接將防禦機制建立在端點，而非搭配伺服器系統、閘道端、雲端服務共同運行，主要考量是多數的針對性攻擊都是使用者行為導致。而資安機制之所以搭配雲端服務平臺分析，其中一項因素是為了減緩偵測運行時可能帶來運算資源過度耗用，而Comodo EM 全新的安全管理架構，採用「Zero Trust」零信任的管理方式，讓每個系統擁有各自的程式清單資料，而非傳統病毒碼資料庫掃描的方式，讓系統運行最佳化，更不會影響系統效能，克服現有端點防毒廠商效能不彰的問題。

可想像現在臺灣在做防疫的機制，對於從國外進入臺灣的人進行檢驗並實行居家隔離，確保其安全性。居家隔離就如沙箱效果，觀察是否有潛伏在體中的病毒。反觀如果個人或企業設備只有在主幹網路設置資訊安全的防禦產品，只要越過這道檢驗攔截，即可自由的破壞與竊取資料。